طريقة تحضير كيكة الحليب الهشة اللذيذة بطعم شهي ورائع

كيكة الحليب، تعد الكيكة من أشهر وألذ الحلويات في الدول العربية والغربية، وتوجد بأشكال وأنواع كثيرة حيث توجد كيكة الشكولاتة وكيكة بالكريمة وكيكة البرتقال وكيكة الحليب والكثير من الأنواع والأشكال وهنا سوف نعرض إليكي يا سيدتي طريقة عمل كيكة الحليب. طريقة تحضير كيكة الحليب طريقة تحضير كيكة الحليب نقدم لكم عبر موقعنا مقادير كيكة الحليب كوب من السكر.

٢ كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

علبة من الحليب المبخر الغير محلى.

عبوة من الحليب المحلى المركز.

كوب ونصف من الكريمة السائلة.

خمس بيضات.

نصف كوب من الزبدة.

كوب ونصف من الدقيق. طريقة تحضير كيكة الحليب بالكريمة طريقة تحضير كيكة الحليب بالكريمة يمكن تحضير كيكة الحليب بطريقة سهلة وبطعم مميز ورائع ما عليكي سوى اتباع الآتي: قومي بنخل الدقيق أو الطحين في وعاء ومن ثم ضعي عليه بيكنج بودر. ضعي الزبدة والسكر فى وعاء آخر ثم قومي بخفق الخليط معًا حتى تحصلي على خليط هشًا. ضعي البيض والفانيليا على الخليط السابق ثم اخفقي الخليط حتى تتجانس المكونات مع بعضها ونحصل على خليط متجانس. أحضري صينية مناسبة وقومي بدهنها بالزبدة أو السمنة. اسكبي الخليط في الصينية وضعيها في فرن ساخن لمدة نصف ساعة أو حتى تأخذ اللون الذهبي. اختبري الكيك لمعرفة اذا كانت نضجت أم لا حيث يمكنك غرز سكين رفيع بداخلها ثم اخراجها وسوف تلاحظين إن لم يخرج مع السكين عجين وأصبحت ناضجة وهشة في هذه الحالة يمكنك اخرجها من الفرن. اتركي الكيك يبرد لمدة عشر دقائق ثم اصنعي بها فتحات بالشوكة. ضعي الحليب المكثف مع الحليب المبخر مع الحليب السائل واخلطيهم جيدًا حتى يصير خليط متجانس. اسكبي الخليط على الكيك الدافئ واتركيه لمدة ساعة في الثلاجة. ضعي في وعاء السكر والفانيلا والكريمة السائلة وقومي بخفق الخليط جيدا حتى يتضاعف حجمه وتماسك قوامه. عند التقديم يمكنك تزيين كيكة الحليب بالكريمة وتقديمها. الوسوم

كيكة الحليب، تعد الكيكة من أشهر وألذ الحلويات في الدول العربية والغربية، وتوجد بأشكال وأنواع كثيرة حيث توجد كيكة الشكولاتة وكيكة بالكريمة وكيكة البرتقال وكيكة الحليب والكثير من الأنواع والأشكال وهنا سوف نعرض إليكي يا سيدتي طريقة عمل كيكة الحليب. طريقة تحضير كيكة الحليب طريقة تحضير كيكة الحليب نقدم لكم عبر موقعنا مقادير كيكة الحليب كوب من السكر.

٢ كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

علبة من الحليب المبخر الغير محلى.

عبوة من الحليب المحلى المركز.

كوب ونصف من الكريمة السائلة.

خمس بيضات.

نصف كوب من الزبدة.

كوب ونصف من الدقيق. طريقة تحضير كيكة الحليب بالكريمة طريقة تحضير كيكة الحليب بالكريمة يمكن تحضير كيكة الحليب بطريقة سهلة وبطعم مميز ورائع ما عليكي سوى اتباع الآتي: قومي بنخل الدقيق أو الطحين في وعاء ومن ثم ضعي عليه بيكنج بودر. ضعي الزبدة والسكر فى وعاء آخر ثم قومي بخفق الخليط معًا حتى تحصلي على خليط هشًا. ضعي البيض والفانيليا على الخليط السابق ثم اخفقي الخليط حتى تتجانس المكونات مع بعضها ونحصل على خليط متجانس. أحضري صينية مناسبة وقومي بدهنها بالزبدة أو السمنة. اسكبي الخليط في الصينية وضعيها في فرن ساخن لمدة نصف ساعة أو حتى تأخذ اللون الذهبي. اختبري الكيك لمعرفة اذا كانت نضجت أم لا حيث يمكنك غرز سكين رفيع بداخلها ثم اخراجها وسوف تلاحظين إن لم يخرج مع السكين عجين وأصبحت ناضجة وهشة في هذه الحالة يمكنك اخرجها من الفرن. اتركي الكيك يبرد لمدة عشر دقائق ثم اصنعي بها فتحات بالشوكة. ضعي الحليب المكثف مع الحليب المبخر مع الحليب السائل واخلطيهم جيدًا حتى يصير خليط متجانس. اسكبي الخليط على الكيك الدافئ واتركيه لمدة ساعة في الثلاجة. ضعي في وعاء السكر والفانيلا والكريمة السائلة وقومي بخفق الخليط جيدا حتى يتضاعف حجمه وتماسك قوامه. عند التقديم يمكنك تزيين كيكة الحليب بالكريمة وتقديمها.

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