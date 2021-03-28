اقوى كريم ياباني لتبيض الوجه والجسم بسرعة ومن أول مرة طبيعي 100 %

اقوى كريم ياباني، الوصفات الطبيعية هي أكثر الوصفات المفيدة للبشرة، لأنها لا تحتوي على أي مواد كيميائية على عكس الماسكات التجميلية الموجودة في المحلات التجارية في كل مكان، واخترنا لكم اليوم مجموعة وصفات طبيعية جديدة ومختلفة تستخدمها النساء في اليابان للاعتناء ببشرتهن، وكما نعلم جميعاً فإن اليابانيات يتميزن ببشرة بيضاء صافية و خالية من أي بقع أو حبوب، والسر في بعض الوصفات الطبيعية التي يعتمدن عليها بشكل كبير، ومن هذه الوصفات:

اقوى كريم ياباني لتبيض الوجه والجسم

نعتمد في هذا الكريم على الزبادي والأرز الأبيض فقط، حيث يتم خلط ربع كوب من الزبادي مع ربع كوب من الأرز المطحون، وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على الوجه والرقبة، ثم يٌترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعدها تٌغسل البشرة بالماء الفاتر، ويتم المواظبة على هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، وذلك للحصول على نتيجة مرضية.

كريم الأرز لتفتيح البشرة

نحتاج في هذا الكريم إلى كوب واحد من الأرز وثلاث أكواب من الماء، لتحضير الوصفة نتبع أحد الطريقتين، إما نقع الارز في الماء لليلة كاملة، أو غلي الأرز مع الماء لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وبعد ذلك يتم تصفية الخليط في كلا الحالتين، وبعدها نعبي الخليط في زجاجة بخاخ نظيفة ومعقمة، ثم نقوم برش الوجه ببعض من هذا الخليط مرتين صباحاً ومساءاً بشكل يومي، حيث يستخدم هذا الخليط كتونر طبيعي للبشرة، ومع المداومة على هذا التونر نلاحظ تغيير كبير في شكل البشرة بعد أول شهر.

خلطة جبارة لتبيض الجسم والوجه

نحتاج لتحضيرها إلى ثلث كوب من الأرز وملعقة كبيرة من اللبن الدافئ وملعقة كبيرة من العسل، يتم سلق الأرز حتى ينضج مع مراعاة الحفاظ على البعض من ماءه في طبق جانبي، وبعد ذلك نضع الأزر المسلوق والعسل والحليب في الخلاط ثم نخلطهم سوياً، بعد ذلك نوزع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف تماماً ثم نقوم بإزالة الخليط بماء الأرز ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول، ومع تكرار هذا الخليط مرتين أسبوعين يظهر التغيير على البشرة بشكل كبير بعد مرور أول شهر.