طريقة عمل عجينة السمبوسة المنزلية بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل عجينة السمبوسة، عجينة السمبوسة تُعد من أكثر المعجنات التي لها استخدامات كثيرة، لأنه يتم من خلال العجينة إعداد سمبوسة بأصناف مختلفة وهذا ما يدفع الكثير للبحث عن طريقة عمل العجينة بالمنزل، تابعوا معنا لنهاية المقال لتتمكنوا من عمل عجينة السمبوسة بسهولة. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات: دقيق أبيض فاخر بمقدار ثلاث أكواب.

زبدة بمقدار ملعقة ونصف حجم كبير.

ماء بمقدار كوب ونصف.

ملح بمقدار ملعقة ونصف حجم صغير. خطوات تحضير عجينة السمبوسة يتم أولاً إحضار قدر ويوضع به مقدار الماء ويضاف عليه الملح وكذلك الزبدة ويترك لحين وصوله لمرحلة الغليان.

ثم يوضع الدقيق في القدر وتغلق النار فوراً والبدء بالتقليب المستمر باستخدام الملعقة حتى التأكد من اختلاط المكونات بشكل جيد.

ويترك بعض الوقت لكي يبرد ثم يتم عجن المكونات باليد وتركها بضع دقائق.

ثم نحضر دقيق ونقوم برشه على سطح يكون نظيف ومناسب للفرد، نضع العجين على السطح ونبدأ بفردها حتى يكون سمك العجينة رقيق للغاية.

ونقطعها بعد الفرد بالطول ويمكن تخزينها بالفريزر من خلال تغليفها بكيس بلاستيكي.

أو حشوها فوراً عن طريق أخذ قطعة طولية وتوضع بها كمية مناسبة من الحشو المرغوب به.

ويتم لف السمبوسة للحصول على شكل مثلث وتغلق أطرافها بالقليل من الدقيق والماء مع بعضهم ووضع منهم على أطراف السمبوسة، ثم يتم قليها بالزيت ويجب أن يكون الزيت ساخن. خطوات تحضير عجينة السمبوسة وتعد هذه من أسهل وأضمن الطرق للحصول على عجينة مقرمشة ولذيذة للغاية وأفضل من السمبوسة الجاهزة، فيمكن حشوها باللحم المفروم أو بأنواع الجبن المختلفة، أو الحشو بالخضراوات، أو قطع الدجاج، كما يمكن أستخدامها فى عمل حشو حلو مثل الشيكولاته أو قطع الجبن الكريمي، ولكن عند إعداد العجينة يتم استبدال الملح بسكر. الوسوم

طريقة عمل عجينة السمبوسة، عجينة السمبوسة تُعد من أكثر المعجنات التي لها استخدامات كثيرة، لأنه يتم من خلال العجينة إعداد سمبوسة بأصناف مختلفة وهذا ما يدفع الكثير للبحث عن طريقة عمل العجينة بالمنزل، تابعوا معنا لنهاية المقال لتتمكنوا من عمل عجينة السمبوسة بسهولة. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات: دقيق أبيض فاخر بمقدار ثلاث أكواب.

زبدة بمقدار ملعقة ونصف حجم كبير.

ماء بمقدار كوب ونصف.

ملح بمقدار ملعقة ونصف حجم صغير. خطوات تحضير عجينة السمبوسة يتم أولاً إحضار قدر ويوضع به مقدار الماء ويضاف عليه الملح وكذلك الزبدة ويترك لحين وصوله لمرحلة الغليان.

ثم يوضع الدقيق في القدر وتغلق النار فوراً والبدء بالتقليب المستمر باستخدام الملعقة حتى التأكد من اختلاط المكونات بشكل جيد.

ويترك بعض الوقت لكي يبرد ثم يتم عجن المكونات باليد وتركها بضع دقائق.

ثم نحضر دقيق ونقوم برشه على سطح يكون نظيف ومناسب للفرد، نضع العجين على السطح ونبدأ بفردها حتى يكون سمك العجينة رقيق للغاية.

ونقطعها بعد الفرد بالطول ويمكن تخزينها بالفريزر من خلال تغليفها بكيس بلاستيكي.

أو حشوها فوراً عن طريق أخذ قطعة طولية وتوضع بها كمية مناسبة من الحشو المرغوب به.

ويتم لف السمبوسة للحصول على شكل مثلث وتغلق أطرافها بالقليل من الدقيق والماء مع بعضهم ووضع منهم على أطراف السمبوسة، ثم يتم قليها بالزيت ويجب أن يكون الزيت ساخن. خطوات تحضير عجينة السمبوسة وتعد هذه من أسهل وأضمن الطرق للحصول على عجينة مقرمشة ولذيذة للغاية وأفضل من السمبوسة الجاهزة، فيمكن حشوها باللحم المفروم أو بأنواع الجبن المختلفة، أو الحشو بالخضراوات، أو قطع الدجاج، كما يمكن أستخدامها فى عمل حشو حلو مثل الشيكولاته أو قطع الجبن الكريمي، ولكن عند إعداد العجينة يتم استبدال الملح بسكر.

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