نقدم لكم وصفة سويسرول السحاب حيث أن السويسرول كيك يمتاز بقوامه الخفيف ومظهره المميز الذي لا يشبه الكيك العادي، ويمكنكِ إضافة نكهات وحشوات مختلفة له بمذاق رائع وجديد في كل مرة، وفيما يلي وصفة سويسرول السحاب لكيكة خفيفة وقوام هش ومذاق رائع بمكونات بسيطة وبتكلفة أقل بكثير من شراءه جاهز. وصفة سويسرول السحاب وصفة سويسرول السحاب نقدم لكم عبر موقعنا مكونات كيكة سويسرول السحاب كوب من الدقيق.

4 بيضات (بدرجة حرارة الغرفة).

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (محسن الكيك).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من اللبن.

نصف كوب سكر بودرة. مكونات حشو السويسرول 6 ملاعق من كريم شانتيه.

نصف كوب لبن مثلج (يمكن استبداله بالماء).

رشة فانيليا.

ثلاث ملاعق من السكر. طريقة تحضير كيكة سويسرول السحاب أولًا: في وعاء عميق قومي بإضافة البيض والسكر واخلطيهم معًا باستخدام المضرب الكهربائي لتحصلي على قوام كريمي بعض الشيء.

ثانيًا: قومي بإضافة اللبن والفانيليا والدقيق والبيكينج بودر إلى خليط البيض والسكر واستمري في الخفق لعدة دقائق أخرى.

ثالثًا: أشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم قومي بتحضير صينية مستطيلة الشكل يفضل أن تكون من الألومنيوم ضعي بها القليل من الزيت أو الزبدة ثم ضعي خليط كيكة سويسرول السحاب بها.

رابعًا: ضعي صينية الكيك في الفرن واتركيها لمدة لا تقل عن تلت ساعة اتركيها حتى تأخذ لون ذهبي.

تحضير حشوة الكيك فتقومي بوضع اللبن المثلج والفانيليا والكريم شانتيه والسكر وقومي بخفقهم باستخدام المضرب الكهربائي واستمري في عملية الخفق لعدة دقائق حتى تحصلي على كريمة هشة. طريقة تقديم كيك سويسرول السحاب مكونات حشو السويسرول قومي بتقطيع الكيك إلى نصفين وقومي بوضع حشوة الكريمة بها ثم لفيها برفق وقومي بتقطيعها إلى حلقات ويمكنكِ تقديمها مع أي مشروب غازي أو تقديمها في الصباح الباكر بجانب كوب من الشاي أو القهوة. الوسوم

نقدم لكم وصفة سويسرول السحاب حيث أن السويسرول كيك يمتاز بقوامه الخفيف ومظهره المميز الذي لا يشبه الكيك العادي، ويمكنكِ إضافة نكهات وحشوات مختلفة له بمذاق رائع وجديد في كل مرة، وفيما يلي وصفة سويسرول السحاب لكيكة خفيفة وقوام هش ومذاق رائع بمكونات بسيطة وبتكلفة أقل بكثير من شراءه جاهز. وصفة سويسرول السحاب وصفة سويسرول السحاب نقدم لكم عبر موقعنا مكونات كيكة سويسرول السحاب كوب من الدقيق.

4 بيضات (بدرجة حرارة الغرفة).

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (محسن الكيك).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من اللبن.

نصف كوب سكر بودرة. مكونات حشو السويسرول 6 ملاعق من كريم شانتيه.

نصف كوب لبن مثلج (يمكن استبداله بالماء).

رشة فانيليا.

ثلاث ملاعق من السكر. طريقة تحضير كيكة سويسرول السحاب أولًا: في وعاء عميق قومي بإضافة البيض والسكر واخلطيهم معًا باستخدام المضرب الكهربائي لتحصلي على قوام كريمي بعض الشيء.

ثانيًا: قومي بإضافة اللبن والفانيليا والدقيق والبيكينج بودر إلى خليط البيض والسكر واستمري في الخفق لعدة دقائق أخرى.

ثالثًا: أشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم قومي بتحضير صينية مستطيلة الشكل يفضل أن تكون من الألومنيوم ضعي بها القليل من الزيت أو الزبدة ثم ضعي خليط كيكة سويسرول السحاب بها.

رابعًا: ضعي صينية الكيك في الفرن واتركيها لمدة لا تقل عن تلت ساعة اتركيها حتى تأخذ لون ذهبي.

تحضير حشوة الكيك فتقومي بوضع اللبن المثلج والفانيليا والكريم شانتيه والسكر وقومي بخفقهم باستخدام المضرب الكهربائي واستمري في عملية الخفق لعدة دقائق حتى تحصلي على كريمة هشة. طريقة تقديم كيك سويسرول السحاب مكونات حشو السويسرول قومي بتقطيع الكيك إلى نصفين وقومي بوضع حشوة الكريمة بها ثم لفيها برفق وقومي بتقطيعها إلى حلقات ويمكنكِ تقديمها مع أي مشروب غازي أو تقديمها في الصباح الباكر بجانب كوب من الشاي أو القهوة.

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