طريقة عمل العجينة القطنية الذهبية الهشة لصنع أجمل المعجنات والبيتزا

العجينة القطنية الهشة من المعجنات التي تكون مفضلة في مختلف البلاد، حيث أن العجينة القطنية الهشة لها استخدامات متنوعة تكون جميعها لذيذة، وهذا لأن العجينة القطنية تعطي قوام رائع عند استخدامها، وإليكم أفضل طريقة يمكن من خلالها إعداد عجينة قطنية وهشة في المنزل وذلك بمكونات متوفرة داخل كل مطبخ، فقط طبقي الخطوات التالية وأبهري أسرتك بأفضل المعجنات. طريقة عمل العجينة القطنية الهشة طريقة عمل العجينة القطنية الهشة المكونات: خميرة فورية بمقدار ملعقتان حجم كبير.

بيكينج باودر بمقدار أربع ملاعق حجم كبير.

دقيق أبيض بمقدار ست أكواب.

كوب واحد زبدة.

لبن بودرة بمقدار نصف كوب.

ملح بمقدار ملعقة حجم صغير.

سكر ناعم بمقدار ملعقة كبيرة. خطوات تحضير العجينة القطنية الهشة في البداية يتم إحضار ماء دافئ بمقدار كوب ويذوب به مقدار السكر والخميرة ويترك جانباً.

ثم يتم تحضير المكونات المتبقية، يتم وضع الدقيق في وعاء ويضاف إليه البيكنج باودر والملح واللبن البودرة.

والقيام بخلطهم ثم يضاف إليهم الزبدة ويجب أن تكون ذائبة، والحرص على خلط جميع المكونات بعضها جيداً.

وبعد ذلك يوضع الماء المخلوط بالخميرة والسكر ويقلب، ويتم إضافة الماء ويجب أن يكون دا فيء وعلى مرات عديدة بجانب التقليب المستمر حتى يتكون عجينة تكون قطنية.

ثم يتم تغطية العجينة باستخدام الكيس البلاستيكي وتترك لحين أن تختمر.

وبعدها يتم عجنها ثانياً بعض الوقت وتغطيتها ثانياً وتركها لمدة ستون دقيقة.

وفي النهاية يتم تقسيم العجينة إلى كرات بالحجم المرغوب به وترص بالصينية، ثم يتم البدء باستخدامها بالطريقة المرغوب بها. خطوات تحضير العجينة القطنية الهشة يمكن استخدام العجينة القطنية أو ما يطلق عليها العجينة الذهبية فى تحضير مختلف أنواع المعجنات والبيتزا، ويمكن استخدامها فى الكثير من الحشوات سواء كانت الحادقة أو الحلوة، وسوف تحصلي على نتائج مبهرة للغاية. الوسوم

العجينة القطنية الهشة من المعجنات التي تكون مفضلة في مختلف البلاد، حيث أن العجينة القطنية الهشة لها استخدامات متنوعة تكون جميعها لذيذة، وهذا لأن العجينة القطنية تعطي قوام رائع عند استخدامها، وإليكم أفضل طريقة يمكن من خلالها إعداد عجينة قطنية وهشة في المنزل وذلك بمكونات متوفرة داخل كل مطبخ، فقط طبقي الخطوات التالية وأبهري أسرتك بأفضل المعجنات. طريقة عمل العجينة القطنية الهشة طريقة عمل العجينة القطنية الهشة المكونات: خميرة فورية بمقدار ملعقتان حجم كبير.

بيكينج باودر بمقدار أربع ملاعق حجم كبير.

دقيق أبيض بمقدار ست أكواب.

كوب واحد زبدة.

لبن بودرة بمقدار نصف كوب.

ملح بمقدار ملعقة حجم صغير.

سكر ناعم بمقدار ملعقة كبيرة. خطوات تحضير العجينة القطنية الهشة في البداية يتم إحضار ماء دافئ بمقدار كوب ويذوب به مقدار السكر والخميرة ويترك جانباً.

ثم يتم تحضير المكونات المتبقية، يتم وضع الدقيق في وعاء ويضاف إليه البيكنج باودر والملح واللبن البودرة.

والقيام بخلطهم ثم يضاف إليهم الزبدة ويجب أن تكون ذائبة، والحرص على خلط جميع المكونات بعضها جيداً.

وبعد ذلك يوضع الماء المخلوط بالخميرة والسكر ويقلب، ويتم إضافة الماء ويجب أن يكون دا فيء وعلى مرات عديدة بجانب التقليب المستمر حتى يتكون عجينة تكون قطنية.

ثم يتم تغطية العجينة باستخدام الكيس البلاستيكي وتترك لحين أن تختمر.

وبعدها يتم عجنها ثانياً بعض الوقت وتغطيتها ثانياً وتركها لمدة ستون دقيقة.

وفي النهاية يتم تقسيم العجينة إلى كرات بالحجم المرغوب به وترص بالصينية، ثم يتم البدء باستخدامها بالطريقة المرغوب بها. خطوات تحضير العجينة القطنية الهشة يمكن استخدام العجينة القطنية أو ما يطلق عليها العجينة الذهبية فى تحضير مختلف أنواع المعجنات والبيتزا، ويمكن استخدامها فى الكثير من الحشوات سواء كانت الحادقة أو الحلوة، وسوف تحصلي على نتائج مبهرة للغاية.

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