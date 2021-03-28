اعملي رول البسبوسة بالمكسرات والقشدة وابهري ضيوفك في رمضان حيث أن البسبوسة بكل أشكالها وأنواعها لا تخلو منها أي مائدة في رمضان فهي من الحلوى المفضلة لدى الجميع من الكبار والصغار وبدأت في الفترة الأخيرة تظهر عدة طرق جديدة في تقديم البسبوسة مثل كاسات البسبوسة بالكريمة وكرات البسبوسة اليوم من خلال موقعنا نقدم طريقة أخرى لتقديمها وهي رول البسبوسة بأكثر من حشوة لذيذة ومختلفة. رول البسبوسة بالمكسرات والقشدة رول البسبوسة بالمكسرات والقشدة المقادير: 2 ونصف كوب سميد بسبوسة ناعم.

100 جرام جوز هند مجروش.

كوب سمن أو زبد طري بدرجة حرارة الغرفة.

كوب لبن بقري كامل الدسم.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

كوب صغير من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز أو العسل الأبيض.

للشربات ” كوب ونص سكر أبيض – 2 كوب كبير ماية – ملعقة عسل جلوكوز – فانيليا”

تحضير قشطة كدابة أوتجهيز كوب من القشطة الجاهزة. طريقة عمل رول البسبوسة بالمكسرات في وعاء نضع السميد مع جوز الهند مع السمن بعد أن نسيحها على نار هادئة ثم نقوم بالتقليب الجيد ثم الضغط على الخليط حتى يتشرب السميد كل كمية السمن ويتجانس جيداً ويصبح بقوام رملي.

نقلب اللبن مع السكر مع العسل الجلوكوز والزيادي ونخلطهم جيداً ثم نضيفهم على خليط السميد.

نقلب الخليط بسيط بملعقة خشبية حتى يدمج فقط يجب تجنب التقليب الكثير.

نضع خليط البسبوسة في صينية مربعة على ورق زبدة وتدخل فرن ساخن على 180.

أثناء نضج البسبوسة نحضر الشربات بوضع المكونات على النار حتى الغليان.

بعد نضج البسبوسة تخرج من الفرن ونضع عليها الشربات ساخناً.

نقلب البسبوسة على ورق فويل ثم نحشيها بالقشدة ثم نلف الفويل رول لعمل رول البسبوسةثم توضع بالثلاجة لتتماسك.

بعد أن تجمد نخرجها من الفويل وتقطع ثم ترش بالمكسرات وتقدم. طريقة عمل رول البسبوسة بالمكسرات الوسوم

اعملي رول البسبوسة بالمكسرات والقشدة وابهري ضيوفك في رمضان حيث أن البسبوسة بكل أشكالها وأنواعها لا تخلو منها أي مائدة في رمضان فهي من الحلوى المفضلة لدى الجميع من الكبار والصغار وبدأت في الفترة الأخيرة تظهر عدة طرق جديدة في تقديم البسبوسة مثل كاسات البسبوسة بالكريمة وكرات البسبوسة اليوم من خلال موقعنا نقدم طريقة أخرى لتقديمها وهي رول البسبوسة بأكثر من حشوة لذيذة ومختلفة. رول البسبوسة بالمكسرات والقشدة رول البسبوسة بالمكسرات والقشدة المقادير: 2 ونصف كوب سميد بسبوسة ناعم.

100 جرام جوز هند مجروش.

كوب سمن أو زبد طري بدرجة حرارة الغرفة.

كوب لبن بقري كامل الدسم.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

كوب صغير من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز أو العسل الأبيض.

للشربات ” كوب ونص سكر أبيض – 2 كوب كبير ماية – ملعقة عسل جلوكوز – فانيليا”

تحضير قشطة كدابة أوتجهيز كوب من القشطة الجاهزة. طريقة عمل رول البسبوسة بالمكسرات في وعاء نضع السميد مع جوز الهند مع السمن بعد أن نسيحها على نار هادئة ثم نقوم بالتقليب الجيد ثم الضغط على الخليط حتى يتشرب السميد كل كمية السمن ويتجانس جيداً ويصبح بقوام رملي.

نقلب اللبن مع السكر مع العسل الجلوكوز والزيادي ونخلطهم جيداً ثم نضيفهم على خليط السميد.

نقلب الخليط بسيط بملعقة خشبية حتى يدمج فقط يجب تجنب التقليب الكثير.

نضع خليط البسبوسة في صينية مربعة على ورق زبدة وتدخل فرن ساخن على 180.

أثناء نضج البسبوسة نحضر الشربات بوضع المكونات على النار حتى الغليان.

بعد نضج البسبوسة تخرج من الفرن ونضع عليها الشربات ساخناً.

نقلب البسبوسة على ورق فويل ثم نحشيها بالقشدة ثم نلف الفويل رول لعمل رول البسبوسةثم توضع بالثلاجة لتتماسك.

بعد أن تجمد نخرجها من الفويل وتقطع ثم ترش بالمكسرات وتقدم. طريقة عمل رول البسبوسة بالمكسرات

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