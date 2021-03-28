ازاي تحسبي الوقت المثالي للنوم والصحيان

احنا تقريبا بنقضي ثلث حياتنا في النوم ، او بنحاول ننام ، ولكن الاحصائيات بتشير ان نسبة كبيرة من الاشخاص مش بيناموا بشكل كافي ، وده بينعكس علينا بشكل سلبي والجسم بيفضل حاسس بالتعب ، لان النوم هو اللي بيعيد شحن صحتنا ، وحتى جمالنا كمان ، واحنا ممكن نحل المشكلة دي بسهولة لو بننام في وقت معين ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم الوقت المثالي للنوم والصحيان.
الوقت المثالي للنوم والصحيان:
1- ابدأي باختيار وقت الصحيان:
لمعرفة افضل جدول نوم ليكي ، لازم تحددي الوقت اللي عايزة تصحي فيه ، احدث الابحاث بتشير انه مافيش فرق ما بين الصحيان الصبح بدري او النوم لحد وقت متأخر بعد الضهر ، ولكن المهم انك تحطي في اعتبارك انه لو عايزة تصحي مرتاحة ومنتعشة ، فأنتي محتاجة لظبط المنبة في نفس الوقت كل يوم خلال 7 ايام الاسبوع.
2- اعرفي الوقت اللي محتاجاه للنوم:
كمية النوم المطلوبة او اللي محتاجها الجسم بتتغير طول حياتنا ، لما كنا اطفال كنا المفروض ننام لمدة توصل ل 14 ساعة ، ولكن في سن 30 – 40 محتاجين بس حوالي 7 – 9 ساعات من النوم ، فكري دايما قبل ما تنامي واحسبي عدد الساعات اللي اللي عادة بتقومي بعدها نشيطة ومليانة بالطاقة ، واسمعي لجسمك لمعرفة عدد الساعات المثالية ليه اللي بتقومي بعدها مرتاحة.
3- احسبي وقت النوم:
بمجرد ما تعرفي الوقت اللي هتصحي فيه وعدد ساعات النوم اللي هتحتاجيها ، هتوصلي للساعة المثالية لوقت النوم ، لو التزمتي بالجدول ده ، جسمك كل يوم بشكل طبيعي هيحس بالنوم في الوقت اللي اتظبط عليه وهتقدري تصحي تاني يوم بسهولة نشيطة.
نفترض مثلا انه بناء على عمرك وتجربتك ، عرفتي انك محتاجة 7 ساعات نوم كل يوم ، وقررتي انك هتصحي كل يوم الساعة 8 الصبح ، في الحالة دي المفروض انك تنامي الساعة 1 صباحا يوميا ، ولكن لو قررتي تغيير جدولك وهتصحي الساعة 6 الصبح ، في الحالة دي المفروض تنامي الساعة 11 مساء كل يوم.
4- النوم بدري مش بالضرورة افضل:
غالبا معظم الناس بيعتقدوا انهم محتاجين يناموا حوالي 10 بالليل للحصول على نوم افضل ، ولكن الابحاث الحديثة اثبتت خطأ المعتقد ده ، لان العلماء اكتشفوا انك قادرة على الاداء بشكل جيد خلال النهار ، مادام اخدتي ساعات نوم منتظمة ، عشان كده لو انتي مثلا نمتي الساعة 3 صباحا وصحيتي الساعة 10 الصبح ، مش هيكون في مشكلة في ده ، مادام بتعملي نفس الشيء باستمرار او بشكل يومي.
5- الحفاظ على جدول نوم ثابت هو المفتاح:
افضل حاجة تقدري تعمليها لتحسين جودة نومك هو انك تنامي كل يوم في نفس الميعاد ، ده مش هيخلي بس النوم اسهل ، ولكن هيخليكي اكتر ذكاء وسعادة ، من ناحية تانية ، عدم الحصول على وقت كافي من النوم خلال ايام الاسبوع والنوم الاضافي في الاجازات الاسبوعية ممكن يأدي للاصابة بمرض السكر, والسمنة, وضعف صحة القلب والاوعية الدموية.
6- النوم متأخر بيحتاج نضافة اضافية لنومك:
مهم جدا الاهتمام بنضافة نومك او النوم الصحي ، زي عدم مشاهدة فيلم مثير قبل النوم ، او عدم النوم وانتي جعانة ، او عدم النوم في دوشة وضوء قوي ، الاهتمام بالحاجات البسيطة زي كتم صوت موبايلك واستخدام الستاير التقيلة ممكن انها تأدي لتحسين نومك بشكل كبير.
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