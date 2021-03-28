أحلى طريقة عمل الكريم كراميل بالطريقة الفرنسية الأصلية ستشكريني عليها

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل الكريم كراميل، وفي الحقيقة يوجد طريقتان لعمل الكريم كراميل، طريقة ستعتمد على الحليب المكثف وهي الطريقة الجديدة، والطريقة التي ستعتمد على البيض وهي الطريقة الفرنسية الأصلية ذات الطعم والمذاق الحلو والخيالي، تابعي معي لتتعرفي على طريقة عمل الكريم كراميل بالطريقة الفرنسية الكلاسيكية بأسهل طريقة ممكنة.

طريقة عمل الكريم كراميل

لعمل الكريم كراميل ستحتاجين لوجود طبقين من الحجم الصغير لعمل الكراميل وطبق آخر ستحتاجينة للمكونات الأخرى، وستحتاجين للقوالب التي ستضعين بها الكريم كراميل، وستحتاجين لقدر (حلة)، وستحتاجين لمضرب للخفق، تابعي معي لتتعرفي على مقادير وخطوات عمل الكريم كراميل.

1 كوب و2 ملعقة من السكر.

4 ملاعق كبيرة من الماء.

4 حبات من البيض.

2 من صفار البيض.

3 كوب من الحليب.

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

قومي بإحضار قدر لعمل الكراميل وأضيفي له الماء والسكر بدون تقليب.

ضعي القدر في النار حتى يغلى الماء، ويتحول لون الخليط إلى اللون الذهبي الخاص بالكراميل.

قومي بصب أرضية قوالب الكريم كراميل بالخليط السابق، واتركي القوالب حتى يتماسك الكراميل.

وفي قدر أخر ضعي الحليب وأضيفي له رشة الملح.

قومي بتدفئة الحليب، عندما يبدأ بخار الحليب بالتصاعد ارفعي الحليب من على النار.

وفي طبق آخر قومي بخلط البيض وصفار البيض والسكر وأضيفي عليهم الفانيليا.

قومي بخفق خليط البيض والسكر والفانيليا بالمضرب اليدوي لمدة دقيقة بالضبظ.

أضيفي جزء بسيط من الحليب الدافئ على البيض وقومي بالخفق بسرعة وبقوةى ثم أضيفي جزء آخر من الحليب مع تكرار العملية حتى يتم صب الحليب بالكامل.

قومي بتصفية خليط البيض والحليب باستخدام مصفاة.

صبي الخليط في قوالب الكريم كراميل واحرصي على أن تتركي ثلث القالب العلوي فارغا.

غطي القوالب بورق ألمونيوم (فويل).

ضعي القوالب في صينية ثم أضيفي للصينية الماء ساخن.

ضعي الصينية بالفرن على درجة حرارة 160 درجة.

أخرجي القوالب وضعيها بالثلاجة لتبرد.

مقادير الكريم كراميل بالطريقة الفرنسيةخطوات عمل الكريم كراميل

وهكذا تكوني قد تعلمتي طريقة عمل الكريم كراميل بالطريقة الفرنسية الأصلية، والتي ستعجبك وستعجب من سيتناولوها، احرصى على تدفئة الكريم كراميل في ماء دافئ قبل اخراجها من القالب وتقديمها للضيوف، ولتتعلمي طريقة عمل التشيز كيك اضغطي على الرابط طريقة عمل التشيز كيك بطريقة سهلة ولذيذة، ولتتعرفي على طريقة عمل الدونات اضغطي على الرابط طريقة عمل الدونات سهلة وسريعة وخفيفة على المعدة، بصحة هنا.

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