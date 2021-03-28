طريقة عمل مهلبية البسكويت والمكسرات اللذيذة في المنزل

طريقة عمل مهلبية البسكويت والمكسرات اللذيذة، تجد ربة المنزل مشكلة كبيرة بسبب عدم رغبة الأبناء في شرب الحليب، لذا تلجأ إلى إدخاله في أصناف متنوعة من الحلويات أو المهلبية، والتي تعد من الحلويات الأكثر جذبا للأطفال خاصة إذا تم عمل ألوان وأطعمة مختلفة من المهلبية سواء بالشكولاته أو السادة أو الكاسترد، كما يمكن إدخال البسكويت والمكسرات كذلك فيها، لتصبح وجبة غنية بجميع العناصر الغذائية كما سنعرضها لكي في هذه المقالة. طريقة عمل مهلبية البسكويت والمكسرات طريقة عمل مهلبية البسكويت والمكسرات المكونات: تتكون مهلبية البسكويت والمكسرات من طبقتين الأولى بها البسكويت، والثانية بها المهلبية والمكسرات.

مكونات الطبقة الأولى: ¾ كوب بسكويت مطحون، ربع كوب زبدة ذائبة، ربع ملعقة صغيرة قرفة، ¾ ملعقة هيل مطحون.

مكونات الطبقة الثانية: 3 كوب حليب، ¼ كوب سكر، ¼ كوب نشا، ملعقة كبيرة ماء ورد، جوز هند، مكسرات حسب الرغبة. طريقة تحضير مهلبية البسكويت والمكسرات قبل البدء في التحضير، نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونقوم بإحضار قالب التشيز كيك مع دهانه بقليل من الزبدة.

نقوم بوضع الزبدة على البسكويت مع فركها جيداً حتى تصبح مثل حبات الرمل المبللة، ونضيف إليها القرفة والهيل.

نقوم بوضع طبقة البسكويت في قالب التشيز كيك وتسويتها جيداً، وتوضع في الفرن لمدة 10 دقائق ثم تترك حتى تبرد.

في الخطوة التالية نقوم بخلط السكر والحليب والنشا، ووضعها في إناء م التقليب جيداً على النار لمنع تكون تكتلات، ويترك على النار على درجة حرارة متوسطة.

تترك المهلبية على النار حتى الغليان والحصول على قوام سميك، ونضيفه إلى طبقة البسكويت وتسوية السطح جيداً.

يوضع القالب في الثلاجة لعدة ساعات، ومن الممكن مدة ليلة كاملة، وبعد ذلك نقوم بتزينه باستخدام جوز الهند والمكسرات. طريقة تحضير مهلبية البسكويت والمكسرات الوسوم

طريقة عمل مهلبية البسكويت والمكسرات اللذيذة، تجد ربة المنزل مشكلة كبيرة بسبب عدم رغبة الأبناء في شرب الحليب، لذا تلجأ إلى إدخاله في أصناف متنوعة من الحلويات أو المهلبية، والتي تعد من الحلويات الأكثر جذبا للأطفال خاصة إذا تم عمل ألوان وأطعمة مختلفة من المهلبية سواء بالشكولاته أو السادة أو الكاسترد، كما يمكن إدخال البسكويت والمكسرات كذلك فيها، لتصبح وجبة غنية بجميع العناصر الغذائية كما سنعرضها لكي في هذه المقالة. طريقة عمل مهلبية البسكويت والمكسرات طريقة عمل مهلبية البسكويت والمكسرات المكونات: تتكون مهلبية البسكويت والمكسرات من طبقتين الأولى بها البسكويت، والثانية بها المهلبية والمكسرات.

مكونات الطبقة الأولى: ¾ كوب بسكويت مطحون، ربع كوب زبدة ذائبة، ربع ملعقة صغيرة قرفة، ¾ ملعقة هيل مطحون.

مكونات الطبقة الثانية: 3 كوب حليب، ¼ كوب سكر، ¼ كوب نشا، ملعقة كبيرة ماء ورد، جوز هند، مكسرات حسب الرغبة. طريقة تحضير مهلبية البسكويت والمكسرات قبل البدء في التحضير، نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونقوم بإحضار قالب التشيز كيك مع دهانه بقليل من الزبدة.

نقوم بوضع الزبدة على البسكويت مع فركها جيداً حتى تصبح مثل حبات الرمل المبللة، ونضيف إليها القرفة والهيل.

نقوم بوضع طبقة البسكويت في قالب التشيز كيك وتسويتها جيداً، وتوضع في الفرن لمدة 10 دقائق ثم تترك حتى تبرد.

في الخطوة التالية نقوم بخلط السكر والحليب والنشا، ووضعها في إناء م التقليب جيداً على النار لمنع تكون تكتلات، ويترك على النار على درجة حرارة متوسطة.

تترك المهلبية على النار حتى الغليان والحصول على قوام سميك، ونضيفه إلى طبقة البسكويت وتسوية السطح جيداً.

يوضع القالب في الثلاجة لعدة ساعات، ومن الممكن مدة ليلة كاملة، وبعد ذلك نقوم بتزينه باستخدام جوز الهند والمكسرات. طريقة تحضير مهلبية البسكويت والمكسرات

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