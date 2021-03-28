سر نجاح كيكة الشيكولاتة في المنزل بمكون واحد وبمتابعة خطوات العمل بالترتيب

سر نجاح كيكة الشيكولاتة، يحتوي عالم الحلويات على الكثير من أصناف الحلويات اللذيذة التي يفضلها الكبير والصغير، وخاصةً الحلويات الشرقية، حيث أنه يوجد العديد من الأصناف التي يمكن أن تم عملها وتنفيذها بسهولة ويسر في المنزل، ومن ضمن تلك الأصناف هي الكيكة والتي يتنوع صنعها فيمكن عمل الهريسة بعدة طرق مختلفة منها كيكة الشيكولاتة ومنها كيكة البرتقال ومنها الكيكة بالبندق، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الشكولاتة في المنزل.

سر نجاح كيكة الشيكولاتة

يمكن أن يتم عمل وتنفيذ كيكة الشيكولاتة في المنزل بمنتهى السهولة واليسر وذلك فقط عند توافر المقادير المناسبة لذلك، تتميز كيكة الشيكولاتة بأنها غير مكلفة للوقت أو الجهد ويتم عملها في وقت قصير في المنزل، وإليكم مكونات عمل كيكة الشيكولاتة

مقدار كوبان سكر ناعم.

بيضتان مخفوقتان.

مقدار نصف كوب زيت ذرة.

مقدار ثلاثة أرباع الكوب من بودرة الكاكاو السادة.

مقدار كوب وثلاثة أرباع الكوب من الدقيق.

مقدار مناسب من السمن النباتي.

كوب كامل من الحليب.

كوب كامل من الماء المغلي.

مقدار ملعقة صغيرة ملح.

مقدار ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة ونصف بيكينج بودر.

مقدار ملعقة ونصف بيكربونات الصوديوم.

يتم إحضار قالب مناسب لوضع عجينة الكيكة بها، ثم يتم دهنه بالسمن النباتي وبعدها يوضع به كمية قليلة من الدقيق يتم تغطية جميع جوانب القالب بالدقيق وبعدها يتم إزالة الدقيق الزائد.

يسخن الفرن على درجة حرارة تصل إلى ١٨٠ درجة مئوية.

يتم إضافة المكونات الجافة مع بعضها البعض ثم يتم إضافة المكونات السائلة إليهم، نشغل المضرب الكهربائي وتمزج بين المكونات جميعها حتى تختلط تمامًا وتصبح العجينة سميكة.

يتم وضع الخليط في القالب ويتم تسويته، بعدها يتم وضع القالب في الفرن، وننتظر لمدة ربع ساعة حتى تنضج مكونات كيكة الشيكولاتة.

خطوات عمل وتنفيذ كيكة الشيكولاتة