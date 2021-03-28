استخدامات الفازلين الجمالية لحل جميع مشاكل البشرة والجسم

الفازلين من مستحضرات التجميل التي تستخدم من أجل ترطيب البشرة والجلد والشعر، فالفازلين عبارة عن مادة دهنية فهو خليط من الهيدروكربونات والتي يتم استخراجها من المركبات النفطية، حيث يوجد مصانع متخصصة في ذلك العمل.

الفازلين يدخل في كثير من الاستخدامات الجمالية والصحية فلا يختص فقط بالبشرة بل يفيد الشعر والأظافر أيضًا، فمن ضمن استخدامات الفازلين الجمالية:

نضارة البشرة

يعمل الفازلين على نضارة البشرة إذا تم استخدامه على الوجه، فالفازلين يستطيع أن يعطي للبشرة النضارة واللمعان والنعومة فهو أقوى منافس لأغلى منتجات التجميل.

ترطيب البشرة

يعتبر الفازلين مادة دهنية في الأساس حيث إنها تستطيع ترطيب البشرة الجافة بكل سهولة، فيتم استخدامه لتنعيم اليدين ليلا ولعلاج تشققات القدم ولتنعيم تشققات الكوعين، فهو مرطب فعال ولا يسد مسام البشرة.

تكثيف الرموش

يعمل الفازلين على تكثيف الرموش وتطويلها إذا كانت تتساقط أو تتقصف، ويتم استخدام الفازلين في علاج الرموش عن طريق غمس فرشاة ماسكارا قديمة أو قطعة قطنة في الفازلين، ثم تمريرها على الرموش مرة واحدة كل يوم ليلاً وتغسل في الصباح.

إخفاء نهايات الشعر المتقصفة

يتمكن الفازلين من إخفاء نهايات الشعر المتقصفة وذلك عن طريق استخدام كمية قليلة جدا منه على أطراف الشعر، حيث يتم تدليك أطراف الشعر بالفازلين حتى يتم تهذيب الشعر.

تهدئة حروق الشمس

إذا كنت ممن يتعرضن لأشعة الشمس لفترة طويلة فأنت عرضه للإصابة بحروق الشمس، ولذلك يتم استخدام الفازلين على الجسم لحمايته من الشمس، كما يستخدم عند إزالة الشعر لقدرته على تهدئة البشرة.

ترطيب وتنعيم الشفايف

قد تصاب الشفايف في فصل الشتاء بالتشقق والجفاف، لذا يتم استخدام الفازلين على الشفايف عن طريق أخذ كمية صغيرة منه وتوزيعها على الشفاه ليلاً.

وفي النهاية تكثر استخدامات الفازلين الجمالية حيث إنه يستخدم قبل الصبغة وفرد الشعر، كما يستخدم عند طلاء الأظافر لتقويتها، وأيضا من اجل تثبيت العطر، فالفازلين له كثير وكثير من الاستخدامات الطبية والجمالية.