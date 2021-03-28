كيك بارد بطبقات بسكويت والشوكولاته أشهى كيكة من المطبخ الفرنسي تعد في دقائق

كيك بسكويت بالكاكاو الطبقات الشهية، تعتبر تلك الكيك من الحلويات الغربية حديثة الصنع التي يتم تقديمها في المطبخ الإيطالي بكثرة، وانتشرت في جميع أرجاء العالم العربي والأوربي، وسبب أنتشارها يرجع إلى طعمها اللذيذ المميز الذي عند تناولها يعشقها الكبار والصغار، كما يتم تناول تلك الحلوى السهلة باردة من دون فرن، وذلك ما يسهل على كل ربة منزل أن تعد كيك بسكويت بسهولة حتى لو كانت لا ينجح معها كل وصفات الحلويات معنا ستعدي أشهى أنواع الكيك ستنال أعجاب كل أسرتك، ويمكن أن تقدميها في المناسبات وأعياد الميلاد وذلك سنوضحه لكم في السطور القادمة.

تعد كيك باردة بطبقات بسكويت من أبرز الحلويات التي انتشرت على موائد الكثير من المطاعم، فيمكنك صنعها بأكثر من شكل وطريقة ويكون البنية الأساسية للكيك هى قطع البسكويت ثم حشوها بأكثر من طريقة وتلك أسهل بكثير من عمل تشيز كيك، ويتناول إعجاب كل من يتناولها.

نحتاج إلى عبوتان من القشطة. عدد ثلاث أكياس من كريمة الحلويات أو كريم شانتيه خام. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو بودرة الخام. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من حليب بودرة. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من سكر بودرة. كوب من الماء البارد. عبوة من بسكويت الشاي السادة حجم كبير حتى تكفي الكيك.

ملعقة كبيرة من كاكاو بودرة. ملعقة كبيرة من قهوة سريعة ذوبان. ملعقة كبيرة من سكر بودرة. كوب من الماء البارد.

أولا في وعاء المضرب الكهربائي يتم وضع كل من القشطة والكريم شانتيه والكاكاو الخام والحليب البودرة.

ثم يضاف عليهم السكر الناعم والاستمرار في الخفق ووضع عليهم الماء البارد والاستمرار في الخفق حتى يكون مزيج كريمي.

بذاك يكون قد تم عمل كريمة تزينن وحشو كيك بسكويت، ثم نترك الكريمة جانبا ونجهز صوص البسكويت في وعاء.

حيث يتم خلط الكاكاو مع النسكافية والسكر والماء والخفق حتى يتم ذوبان مكونات صوص تسقية البسكويت.

ثم قومي بتغميس البسكويت واحدة تلو الأخرى في صوص نسكافية تبليل البسكويت فقط في الصوص حتى لا يتشربها بسكويت.

ثم يرص بسكويت في صينية التقديم من البايركس حتى يكون بسكويت طبقة أولى ثم وضع طبقة ثانية من القشطة والكريمة.

ثم عليها طبقة أخرى من البسكويت المغطس في النسكافية والكاكاو ويسكب عليه طبقة أخرى من كريمة القشطة.

ثم قومي بتكرار كل تلك الخطوات السابقة مع باقي الكمية حتى تنتهي تماما ويكون لديك طبقات بسكويت شوكولاته.

ثم في النهاية غطي كيك بسكويت بكيس من النايلون حتى تتماسك وتدخل الثلاجة لمدة 3 ساعات وبعدها تخرج.

ويمكن تزين كيك بسكويت بالكاكاو البودرة أو السكر البودرة أو بولات الكريمة ثم تقطع وتقدم باردة.

نحتاج إلى نصف كيلو من البسكويت السادة. كوب من كريم شانتيه المحضر سابقا. نصف كوب من صوص شوكولاته الذائبة. ثلاث ملاعق كبيرة من القشطة. ربع كوب من حليب سائل. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. 3/4 كوب سكر ناعم بودره. تزيين الكيك كوب من مسكرات مجروشة. شرائح من الأناناس والفراولة والكيوي.

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