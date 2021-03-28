طريقة عمل كيكة الطاسة في 10 دقائق بس بدون فرن و بدون بيض

طريقة عمل كيكة الطاسة لكل السيدات الذي ليس لديهم فرن بوتاجاز، حيث يمكن الآن عمل الكيكة بسهولة في الطاسة، وفي وقت قليل، سنوضح لكم مقادير هذه الكيكة، وكيف يتم تحضيرها بسهولة في الطاسة، كما يمكن أيضا تزيينها بالكريم شانتيه وصوص الشيكولاتة. مكونات عمل كيكة الطاسة نصف كوب زبده

ثلثين كوب سكر بودره

٤ ملاعق كبار زبادي

كوب دقيق

٤ ملاعق كبار كاكاو خام

ملعقه صغيره بيكنج بودر

نصف ملعقه صغيره بيكنج صودا

كوب لبن

الكريم شانتيه: كوب كريم شانتيه، كوب حليب بارد، ٢ ملعقه كبيره كاكاو، ٢ ملعقه كبيره سكر بودره طريقه تحضير كيكه الطاسة أولا نحضر اناء ثم نبدأ في وضع هذه المكونات الزبدة السايحة وسكر البودره ثم نضيف اربع ملاعق زبادي بعدها نقوم بخلط هذه المكونات معا بالمضرب اليدوي أو باستخدام المضرب الكهربائي وبعد خلطهم جيدا نقوم بإضافة الدقيق ويكون منخول ثم نضيف الكاكاو الخام و البيكنج باودر والبيكنج صودا ونستمر في التقليب الجيد حتى يختفى الدقيق تماما ثم نضيف كوب حليب و يتم إضافته على ثلاث مرات ونقلبه جيدا بالمضرب حتى يتكون خليط الكيك نقوم بتحضير طاسه تكون مبطنه بورق الزبدة ونضيف فيها خليط الكيك ثم بعد ذلك نقوم بوضعها على نار منخفضه للغايه حوالى من 10 إلى 12 دقيقه بعد ذلك نفتح الطاسة ونختبرها بعود خشبي ونجدها قد استوت نقوم بعد ذلك بتحضير الكريم شانتيه وهو نضيف كوب من الكريم شانتيه على كوب من الحليب ويكون بارد ونقوم بخفق هم بالمضرب الكهربائي حتى يتماسك القوام ويصبح كريم شانتيه متماسك و نضيف إليه ملعقتين كبار من الكاكاو و ملعقتين كبار من السكر البودره ثم نستمر في الخفق وبعدها نزين الكيك. مكونات عمل كيكة الطاسةطريقه تحضير كيكه الطاسة الوسوم

طريقة عمل كيكة الطاسة لكل السيدات الذي ليس لديهم فرن بوتاجاز، حيث يمكن الآن عمل الكيكة بسهولة في الطاسة، وفي وقت قليل، سنوضح لكم مقادير هذه الكيكة، وكيف يتم تحضيرها بسهولة في الطاسة، كما يمكن أيضا تزيينها بالكريم شانتيه وصوص الشيكولاتة. مكونات عمل كيكة الطاسة نصف كوب زبده

ثلثين كوب سكر بودره

٤ ملاعق كبار زبادي

كوب دقيق

٤ ملاعق كبار كاكاو خام

ملعقه صغيره بيكنج بودر

نصف ملعقه صغيره بيكنج صودا

كوب لبن

الكريم شانتيه: كوب كريم شانتيه، كوب حليب بارد، ٢ ملعقه كبيره كاكاو، ٢ ملعقه كبيره سكر بودره طريقه تحضير كيكه الطاسة أولا نحضر اناء ثم نبدأ في وضع هذه المكونات الزبدة السايحة وسكر البودره ثم نضيف اربع ملاعق زبادي بعدها نقوم بخلط هذه المكونات معا بالمضرب اليدوي أو باستخدام المضرب الكهربائي وبعد خلطهم جيدا نقوم بإضافة الدقيق ويكون منخول ثم نضيف الكاكاو الخام و البيكنج باودر والبيكنج صودا ونستمر في التقليب الجيد حتى يختفى الدقيق تماما ثم نضيف كوب حليب و يتم إضافته على ثلاث مرات ونقلبه جيدا بالمضرب حتى يتكون خليط الكيك نقوم بتحضير طاسه تكون مبطنه بورق الزبدة ونضيف فيها خليط الكيك ثم بعد ذلك نقوم بوضعها على نار منخفضه للغايه حوالى من 10 إلى 12 دقيقه بعد ذلك نفتح الطاسة ونختبرها بعود خشبي ونجدها قد استوت نقوم بعد ذلك بتحضير الكريم شانتيه وهو نضيف كوب من الكريم شانتيه على كوب من الحليب ويكون بارد ونقوم بخفق هم بالمضرب الكهربائي حتى يتماسك القوام ويصبح كريم شانتيه متماسك و نضيف إليه ملعقتين كبار من الكاكاو و ملعقتين كبار من السكر البودره ثم نستمر في الخفق وبعدها نزين الكيك. مكونات عمل كيكة الطاسةطريقه تحضير كيكه الطاسة

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