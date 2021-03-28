طريقة موس الشوكولاتة واستخدامه لتزيين مختلف الحلويات والكيكات

يعُد موس الشوكولاتة من أشهى وأطيب الحلويات اللذيذة التي تتمتع بشهرة وشعبية كبيرة، كما أنها خفيفة على المعدة ويسهل على كلًا من الأطفال والكبار تناولها بسهولة تامة دون وجود مشاكل، ولذلك تدخل ضمن قائمة الحلويات التي تهتم كل سيدة بإعدادها في العزائم والاجتماعات العائلية، فالحلويات بصفة عامة وطرق إعدادها من أهم الأكلات التي تهم كل سيدة وتحرص على تعلمها وتعلم طريقة إعدادها.

طريقة موس الشوكولاتة

لعل أهم ما يميز موس الشكولاتة إلى جانب مذاقها المتميز وطعمها الشهي هو سهولة إعدادها في المنزل دون أي صعوبات، كما أن مكوناتها سهلة وتوجد في أي منزل وهو ما يجعلها ذات تكلفة بسيطة، ولا تحتاج لجهد كبير في التقديم، ولهذا نستعرض معكم اليوم طريقة عمل موس الشكولاتة في المنزل في وقت سريع.

كوب كبير من الشكولاتة المفرومة.

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

كوب من الحليب المركز المحلى.

كمية مناسبة من الكريمة الجاهزة.

كمية مناسبة من الماء الساخن.

ثمانية غرامات جيلاتين بودرة.

2 معلقة كبيرة من لبن الزبادي.

قالب مناسب بدون قاعدة يفضل قالب الشيز كيك.

بياض بيض.

رشة ملح.

بودرة اللوز.

سكر.

يتم خلط كلًا من السكر وبودرة اللوز مع بياض البيض، ونقوم بإضافة رشة الملح مع الاستمرار في الخفق للحصول على قوام متجانس.

نقوم بوضع الخليط في الفرن بعد ذلك لمدة ربع ساعة في درجة حرارة عالية، ثم نقوم بإذابة الشكولاتة في حمام مائي.

أثناء إذابة الشكولاتة نقوم بإضافة الحليب المكثف، وفي كوب خارجي نقوم بإذابة القهوة في معلقة من الماء الساخن، ثم نضيف الجلاتين.

وبعد ذلك نقوم بخفق لبن الزبادي ونضيف إليه كمية الشكولاتة التي قمنا بمزجها مع الحليب المكثف ونضيف إليها الكريمة المخفوقة.

ثم نقوم بوضع الكيك في قالب الشيز كيك ونقص القاعدة باستخدامه ليكون بنفس مقدارها، وبعد ذلك نسكب عليها موس الشكولاتة الذي حضرناه ونقوم بفردها ومن ثم نغطيها ونضعها تبرد في الثلاجة لعدة ساعات قبل التقديم.

مقادير موس الشوكولاتةطريقة تحضير موس الشوكولاتة