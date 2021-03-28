سر طريقة عمل كيكة البرتقال الهشه بأسهل طريقة وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة التي تريد العديد من ستات البيوت عملها في المنزل خاصة مع توفر البرتقال، الذي يحبه الأطفال، ونتيجة لفوائده الكبيرة يمكن عمل كيك البرتقال، الذي يكون لهم مذاق خاص ومميز، وتتميز بسهولة عملها وسوف نوضح لكم المكونات وطريقة التحضير، هناك أنواع كثيرة من الكيك التي يفضلها الكثيرين، حيث أن الكيك من الحلويات الرائعة علي مستوي العالم ويفضل تقديمها في المناسبات والعزومات، من اهم أنواع الكيك والتي يكون عليها إقبال كثيف هي كيك الشيكولاتة، ويتفنن الطهاة في تزيينها مثل الجاتوه، ويتم تزيينها بصوص الشيكولاتة لتكون شهية، وهناك كيك التايجر، وهي تحتاج إلى دقة في عملها حيث يكون هناك مزج بين كيك الفانيليا وكيك الشيكولاتة.

كوبان من الدقيق أبيض

واحد كوب من عصير برتقال وملعقة كبيرة من قشر برتقال

واحد كوب من سكر الأبيض الناعم



أربع بيضات

ملعقة واحدة صغيره من الفانيلا

3 ملاعق كبيرة من الزبدة، أو كوب زيت

ملاعق كبيرة من الزبدة، أو كوب زيت ملعقة كبيرة من بيكنج باودر

رشه ملح

قبل أن تبدأ في تحضير الكيك يجب أولاً تسخين الفرن درجة حرارة 180 درجة ، حتي يكون ساخن عندما نبدأ في تسوية الكيك ونقوم بتجهيز الصنية التي سنضع فيها الكيك حيث نقوم بدهن صينية بالزبدة أو زيت ونقوم بتغليفها بالدقيق ثم بعد ذلك نقوم بتركها جانباً. نبدأ أولاً في نخل الدقيق الذي سنستخدمه في الدقيق جيدا عدة مرات حتي تكون الكيك هش سنقوم بعد ذلك بوضع البيكنج بودر علي الدقيق وكذلك نضيف رشه الملح نحضر اناء آخر ونضع فيه البيض والسكر والفانيليا ثم نقوم بخفقهم بالمضرب الكهربائي جيدا حتي نتأكد من ذوبان السكر وأن الخليط يصبح فاتح ثم نبدأ في إضافة الزيت أو الزبدة على الخليط ونستمر في عملية الخفق . ثم نضيف كوب من عصير البرتقال مع قشر البرتقال ويستمر في الخفق جيدا بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج باودر ثم نخفق حتى يصبح الخليط متماسك نقوم بوضع خليط كيك البرتقال في الصينية. نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن وبعد مرور 15 دقيقة ثم نهيء النار إلي 140 درجة

مكونات طريقة عمل كيك البرتقالمكونات طريقة عمل كيكة البرتقال

13-بعد ذلك نترك الصنية حتي نتأكد أنها قد استوت ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد

طريقة كيك البرتقال

تتكون من كوب عصير برتقال وكوب زيت نباتي وكوب سكر أبيض ونصف كيلو دقيق بيكنج باودر وفانيليا ويتم تحضيرها يمكن عملها في الخلاط بإضافة السكر والبيض والفانيليا والزيت وعصير البرتقال ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا ثم نضعها في قالب وندخلها الفرن ونتركها نصف ساعة تستوي ثم نخرجها من الفرن.