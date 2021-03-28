طريقة دجاج الزبدة والأرز لكبرى المطاعم وصفة مبتكرة وشهية

طريقة دجاج الزبدة مثل المطاعم، تشتهر كبرى المطاعم بصنع طبق شهي من الدجاج حيث يتميز الطبق بطعم الدجاج الرائع مع صوص الزبدة، ويرجع تلك الطبق إلى بلاد الهند وانتشر مؤخرا في كل الدول العربية والخليجية، ولدجاج الزبدة نكهة مميزة مختلفة عن باقي وصفات الدجاج الأخرى، فيحضر تلك الطبق بأكثر من طريقة ولكن مكونان لا يتغيرا ابدا الدجاج طبعا والزبدة فهي مكون هام وأساسي في تلك الوصفة، كما أن طبق دجاج بالزبدة من أصناف الأكل الدسم ويمد الجسم بالطاقة والحيوية فيمكن تناوله كوجبة غداء أساسية مرة بالاسبوع على الأقل. طريقة دجاج بالزبدة من مطبخ الهندي نحتاج إلى 300 جرام من صدور الدجاج. عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبادي. ملعقة صغيرة من زنجبيل. عدد 2 فص ثوم مفروم ناعم. ملعقة صغيرة فلفل حار ناعم. نصف ملعقة ملح وفلفل أسود. ملعقة كبيرة من زبدة. بصلة بحجم متوسطة مقطعة. 3 ثمرات من طماطم مقطعة. ربع كوب من مكسرات الكاجو. 2 فلفل حار. نصف كوب من الماء. عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. عدد 2 فص ثوم مفروم ناعم. نصف ملعقة صغيرة من بهارات ماسلا. نصف ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. ربع كوب من كريمة الخفق. خطوات تحضير دجاج بالزبدة والبهارات بالطريقة الهندية احضري بوله وضعي عليها قطع صدور الدجاج مقطعة إلى مكعبات يصب عليها الزبادي وعليها يضاف الزنجبيل البودرة والثوم مفروم ناعم.

ويضاف باقي بهارات من شطة وملح وتقلب كل تلك المكونات على الدجاج حتى تمتزج كل مكونات مع بعضها وتقلب جيدا وتدخل الثلاجة لمدة ربع ساعة.

في مقلاه على النار يوضع الزبدة وتترك حتى تذوب ويضاف عليها البصل ويقلب حتى تتشوح البصل على النار، ثم ضيفي على البصل الطماطم ومكسرات الكاجو والفلفل الحار القطع وعليهم الماء وتقلب كل تلك المكونات معا على النار.

يضاف السكر وفص من ثوم مفروم ناعم وتقلب وعليهم بهارات ماسالا وملح وفلفل أسود الحار والخل الأبيض.

ثم جعل حرارة تحت الطاسة متوسطة وغطيها لمدة ربع ساعة مع تقليب كل خمس دقائق، ثم ترك مزيج بهارات حتى يبرد ثم اخفقيه في الخلاط حتى تتجانس ويكون صوص.

ثم صفي تلك الخليط جيدا واتركيه جانبا، واحضري قطع دجاج وفي مقلاة على النار ضع ملعقة كبيرة من الزبدة وتقليب دجاج حتى ينضج تماما.

ضيفي على الدجاج بعد ذلك خليط الزبدة المخفوق وعليهم يضاف ربع كوب من الكريمة وتقليب المكونات على النار مرة ثانية.

تترك كل مكونات على النار لمدة خمس دقائق حتى يثقل قوامه ثم يصب في طبق التقديم، ويزين على حسب الرغبة بأوراق البقدونس.

يقدم طبق دجاج بالزبدة مع الأرز الأبيض وسلطة الزبادي ويكون لديك غداء لذيذ شهي. طريقة دجاج بالزبدة من مطبخ الهنديخطوات تحضير دجاج بالزبدة والبهارات بالطريقة الهندية الوسوم

طريقة دجاج الزبدة مثل المطاعم، تشتهر كبرى المطاعم بصنع طبق شهي من الدجاج حيث يتميز الطبق بطعم الدجاج الرائع مع صوص الزبدة، ويرجع تلك الطبق إلى بلاد الهند وانتشر مؤخرا في كل الدول العربية والخليجية، ولدجاج الزبدة نكهة مميزة مختلفة عن باقي وصفات الدجاج الأخرى، فيحضر تلك الطبق بأكثر من طريقة ولكن مكونان لا يتغيرا ابدا الدجاج طبعا والزبدة فهي مكون هام وأساسي في تلك الوصفة، كما أن طبق دجاج بالزبدة من أصناف الأكل الدسم ويمد الجسم بالطاقة والحيوية فيمكن تناوله كوجبة غداء أساسية مرة بالاسبوع على الأقل. طريقة دجاج بالزبدة من مطبخ الهندي نحتاج إلى 300 جرام من صدور الدجاج. عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبادي. ملعقة صغيرة من زنجبيل. عدد 2 فص ثوم مفروم ناعم. ملعقة صغيرة فلفل حار ناعم. نصف ملعقة ملح وفلفل أسود. ملعقة كبيرة من زبدة. بصلة بحجم متوسطة مقطعة. 3 ثمرات من طماطم مقطعة. ربع كوب من مكسرات الكاجو. 2 فلفل حار. نصف كوب من الماء. عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. عدد 2 فص ثوم مفروم ناعم. نصف ملعقة صغيرة من بهارات ماسلا. نصف ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. ربع كوب من كريمة الخفق. خطوات تحضير دجاج بالزبدة والبهارات بالطريقة الهندية احضري بوله وضعي عليها قطع صدور الدجاج مقطعة إلى مكعبات يصب عليها الزبادي وعليها يضاف الزنجبيل البودرة والثوم مفروم ناعم.

ويضاف باقي بهارات من شطة وملح وتقلب كل تلك المكونات على الدجاج حتى تمتزج كل مكونات مع بعضها وتقلب جيدا وتدخل الثلاجة لمدة ربع ساعة.

في مقلاه على النار يوضع الزبدة وتترك حتى تذوب ويضاف عليها البصل ويقلب حتى تتشوح البصل على النار، ثم ضيفي على البصل الطماطم ومكسرات الكاجو والفلفل الحار القطع وعليهم الماء وتقلب كل تلك المكونات معا على النار.

يضاف السكر وفص من ثوم مفروم ناعم وتقلب وعليهم بهارات ماسالا وملح وفلفل أسود الحار والخل الأبيض.

ثم جعل حرارة تحت الطاسة متوسطة وغطيها لمدة ربع ساعة مع تقليب كل خمس دقائق، ثم ترك مزيج بهارات حتى يبرد ثم اخفقيه في الخلاط حتى تتجانس ويكون صوص.

ثم صفي تلك الخليط جيدا واتركيه جانبا، واحضري قطع دجاج وفي مقلاة على النار ضع ملعقة كبيرة من الزبدة وتقليب دجاج حتى ينضج تماما.

ضيفي على الدجاج بعد ذلك خليط الزبدة المخفوق وعليهم يضاف ربع كوب من الكريمة وتقليب المكونات على النار مرة ثانية.

تترك كل مكونات على النار لمدة خمس دقائق حتى يثقل قوامه ثم يصب في طبق التقديم، ويزين على حسب الرغبة بأوراق البقدونس.

يقدم طبق دجاج بالزبدة مع الأرز الأبيض وسلطة الزبادي ويكون لديك غداء لذيذ شهي. طريقة دجاج بالزبدة من مطبخ الهنديخطوات تحضير دجاج بالزبدة والبهارات بالطريقة الهندية

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