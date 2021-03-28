بيتزا الخلاط السريعة الهشه القطنية في 10 دقائق حضري الذ وأسرع بيتزا

بيتزا الخلاط السريعة تعتبر من ضمن المأكولات السهلة والسريعة التي يتناولها بصفة مستمرة خارج المنزل في أماكن متعددة وذلك لسهولة طعمها بالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نقوم بتحضير بيتزا سريعة داخل الخلاط في المنزل وهذه البيتزا من اسهل انواع المعجنات التي يمكن رؤيتها ونبدا بتحضيرها فهي تستخدم دون عجن، بالإضافة إلى ذلك في هذه النوع من البيتزا لا يلتصق تماما في الصينية بالاضافة إلى الحشو اللذيذة التي يمكنك أيضا نقوم بإضافتها بيتزا الخلاط السريعة الهشه القطنية في 10 دقائق بيتزا الخلاط السريعة الهشه القطنية في 10 دقائق تابعوا معنا أسرع واشهي طرق تحضير البيتزا بالعجينة السحرية هشه وقطنية وسهله بالخطوات مكونات عجينة الخلاط 250 جرام من الدقيق.

بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق من الزيت.

نصف ملعقة من السكر.

بيكنج بودر ملعقتين.

زعتر ملعقة.

كوب الاربع من المياه. طريقة تحضير بيتزا الخلاط نقوم بخلط جميع المكونات من الدقيق والزيت والسكر والبيكنج باودر والزعتر، ونضيف البيض لعمل البيتزا السريعه .

ونبدا بعجن هذه المكونات جيدا حتى تتشكل معنا عجينة هشه للبيتزا بعد ذلك نبدأ بوضع هذا المزيج في وعاء لمدة عشر دقائق.

ونبدا بالاضافة هذا المزيج في الصينية.

ضعي عليها شرائح الزيتون والفلفل الأخضر الشرائح.

ثم نقوم باضافة الحشو التي نرغب فيها إذا كان أنواع الجبن أواللحوم وغيرها كثير. طريقة أخري سهله لتحضير بيتزا الخلاص مكونات تحضير البيتزا 2 من البيض.

من الزيت ملعقتين.

ثم نضع ملعقتين من السكر.

نصف ملعقة من البيكنج باودر.

الملح حسب الرغبة.

الحليب ربع كوب.

و الدقيق 1 كوب.

جبن كريم.

جبن موزاريلا مبشور.

زيتون. طريقة تحضير بيتزا الخلاط في الخلاط الكهربائي ونقوم باضافة الزيت والسكر، لتحضير البيتزا بالخطوات

بالإضافة إلي يمكننا أن نقوم بوضع البيكنج بودر والبيض والملح والحليب الجبنه الكريمى.

والدقيق نخلط هذه المكونات جيدا في الخلاط الكهربائي.

و نحصل على خليط متماسك. نضع هذا الخليط في الصينية.

ويفضل أن تكون صينية مدهونة بكمية بسيطة من الزيت.

و نضع عليها الزيتون و شرائح والجبن المبشورة.

نقوم بوضع هذا المزيج داخل الفرن.

تنتظر 10 دقائق ثم يقوم بتقديمها . الوسوم

بيتزا الخلاط السريعة تعتبر من ضمن المأكولات السهلة والسريعة التي يتناولها بصفة مستمرة خارج المنزل في أماكن متعددة وذلك لسهولة طعمها بالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نقوم بتحضير بيتزا سريعة داخل الخلاط في المنزل وهذه البيتزا من اسهل انواع المعجنات التي يمكن رؤيتها ونبدا بتحضيرها فهي تستخدم دون عجن، بالإضافة إلى ذلك في هذه النوع من البيتزا لا يلتصق تماما في الصينية بالاضافة إلى الحشو اللذيذة التي يمكنك أيضا نقوم بإضافتها بيتزا الخلاط السريعة الهشه القطنية في 10 دقائق بيتزا الخلاط السريعة الهشه القطنية في 10 دقائق تابعوا معنا أسرع واشهي طرق تحضير البيتزا بالعجينة السحرية هشه وقطنية وسهله بالخطوات مكونات عجينة الخلاط 250 جرام من الدقيق.

بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق من الزيت.

نصف ملعقة من السكر.

بيكنج بودر ملعقتين.

زعتر ملعقة.

كوب الاربع من المياه. طريقة تحضير بيتزا الخلاط نقوم بخلط جميع المكونات من الدقيق والزيت والسكر والبيكنج باودر والزعتر، ونضيف البيض لعمل البيتزا السريعه .

ونبدا بعجن هذه المكونات جيدا حتى تتشكل معنا عجينة هشه للبيتزا بعد ذلك نبدأ بوضع هذا المزيج في وعاء لمدة عشر دقائق.

ونبدا بالاضافة هذا المزيج في الصينية.

ضعي عليها شرائح الزيتون والفلفل الأخضر الشرائح.

ثم نقوم باضافة الحشو التي نرغب فيها إذا كان أنواع الجبن أواللحوم وغيرها كثير. طريقة أخري سهله لتحضير بيتزا الخلاص مكونات تحضير البيتزا 2 من البيض.

من الزيت ملعقتين.

ثم نضع ملعقتين من السكر.

نصف ملعقة من البيكنج باودر.

الملح حسب الرغبة.

الحليب ربع كوب.

و الدقيق 1 كوب.

جبن كريم.

جبن موزاريلا مبشور.

زيتون. طريقة تحضير بيتزا الخلاط في الخلاط الكهربائي ونقوم باضافة الزيت والسكر، لتحضير البيتزا بالخطوات

بالإضافة إلي يمكننا أن نقوم بوضع البيكنج بودر والبيض والملح والحليب الجبنه الكريمى.

والدقيق نخلط هذه المكونات جيدا في الخلاط الكهربائي.

و نحصل على خليط متماسك. نضع هذا الخليط في الصينية.

ويفضل أن تكون صينية مدهونة بكمية بسيطة من الزيت.

و نضع عليها الزيتون و شرائح والجبن المبشورة.

نقوم بوضع هذا المزيج داخل الفرن.

تنتظر 10 دقائق ثم يقوم بتقديمها .

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