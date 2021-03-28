طريقة عمل شيش كباب بتتبيلة الحاتي السرية مذاق أشهر الفنادق

نقدم لحضراتكم اليوم واحدة من أشهر واشهي الأكلات التي تقدم في كبري الفنادق والمطاعم حيث تحتوي علي نسبة عالية من الحديد المفيد لكرات الدم الحمراء في جسم الإنسان، شيش كباب مشوي بأسرار التتبيلة المخصصة لأشهر المطاعم والفنادق والتي تلقي إقبال وطلب كبير جدا من معظم العملاء لتميز مذاقها الشهي واللذيذ واحتوائها علي عناصر عذائية مفسدة للعظام وقلة نسبة الدهون فيها، ونقدم لحضراتكم جميع الأسرار للحصول علي اشهي الوصفات في المنزل من خلال موقعنا.

طريقة عمل شيش كباب

نتيجة الإقبال الكبير من قبل العديد من متابعينا في مختلف أنحاء العالم لمعرفة أسرار الطعم المميز للمشاوي المصرية، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شاهدناة علي وصفة الدجاج المشوي وسر التتبيلة والذي قدمناها لكم من قبل، بالإضافة إلى وصفة الكفتة المشوية بتتبيلة الحاتي، نقدم لكم طريقة عما شيش كباب بتتبيلة الحاتي السرية والتي تطابق مذاق أشهر الفنادق واليكم المكونات

1 كيلو لحم فلتو.

4 بصلة كبير.

5 حبات طماطم.

5 حبات فلفل.

اسياخ خشبية أو معدنية.

يتم عمل تتبيلة للحم المقطع الي مكعبات صغيرة ويلزم في ذلك المكونات التي نعرضها الآن

2 بصلة وسط مبشورة .

2 حبة طماطم.

معلقة ثوم مفروم ناعم.

كوب زبادي.

كوب كاتشب.

5 معلقة كبيرة خل.

5 معلقة كبيرة زيت.

خطوات إعداد شيش كباب في المنزل

يتم عمل شيش كباب في المنزل بخطوات بسيطة وسريعة ونعرضها لكم بالتفاصيل