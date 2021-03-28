دهنة منه كريم قنبلة في التبييض للمناطق الحساسة وتحت الابطين والجسم كله نتيجة سحرية

كريم التبييض للمناطق الحساسة البشرة الحساسة والدهنية تعتبر من أصعب أنواع البشرة التي تؤثر بشكل سلبي من خلال بعض العوامل الخارجية أو بعض العوامل الداخلية أو استخدامها لبعض مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والتي تعمل أيضا على تلف الجلد واحمراره، لكن علاج البشرة أصبح امره سهل جدا بعد توفير بعض الوصفات الطبيعية والتي تحتوي أيضا على كريم لبان الذكر لأنه يساعد على الحفاظ على لون البشرة، وجمالها بالإضافة إلى ذلك أنه يمنعها أيضا التميز في جميع الأوقات فسوف يعطي ايضا تألق باهر للبشرة تابعي معنا أفضل كريمات طبيعية للتفتيح. كريم التبييض للمناطق الحساسة كريم التبييض للمناطق الحساسة خمس ملاعق اللبان الذكر المطحون.

2 ملعقة من العسل.

أربع شرائح من الخيار.

ثلاث ملاعق من الشاي الأسود. طريقة تحضير الماسك في اناء عميق ونقوم بوضع الشاي الأسود ثم نقوم باضافة العسل واللبان الدكر المطحون.

ثم نقلب هذه المكونات جيدا ثم بعد ذلك نبدأ بإضافة شرائح الخيار نقوم بوضع هذا المزيج في الخلاط الكهربائي.

وعندما نحصل على مزيج متكامل ما بين المكونات نقوم بتطبيق هذا الماسك على البشرة.

ويمكن أيضا أن نقوم بإضافة كمية بسيطة من زيت اللافندر لكي يعطي رائحة خلابة وفائده أكبر .

نضع ايضا الماسك على الأماكن الحساسة في الجسم وأى اماكن داكنة.

ننتظر 30 دقيقة ثم نقوم بغسيل الجسم جيدا والبشرة. فوائد الماسك لبان الذكر يعمل على تفتيح المناطق الحساسة .

يساعد لبان الذكر على تفتيح خلايا الجلد.

يعمل الخيار على نعومة البشرة والتخلص من الالتهابات التي تتواجد بها.

والتخلص من قشور البشرة.

هذا الماسك مناسب جدا لمن يعانون من البشرة الجافه والدهنيه. ماسك دقيق الشوفان والحليب 2 ملعقة من دقيق الشوفان.

2 ملعقة من اللبان الذكر المطحون.

2 ملاعق طعام من الحليب السائل.

كمية من الحليب البودر.

نصف ملعقة من عصير الليمون طريقة تحضير الماسك ضعي كميه من الحليب السائل مع الحليب البودر ثم قومي بإضافة عصير الليمون.

مع اضافه اللبان الذكر المطحون ثم نقوم باضافة الشوفان.

ونبدأ بتقليبه هذه المكونات بالتساوي.

ثم نقوم بتطبيق الماسك على الوجه والاماكن الداكنة فى الجسم.

انتظري يا عزيزتي مدة 20 دقيقة إلى 30 دقيقة.

ثم قومي بغسيل البشرة جيدا.

يفضل استخدام الماء الدافئ في هذه الوصفة. فوائد الماسك هذا الماسك يعمل كمنظف قوي لترطيب البشرة.

يعمل ايضا على تغذية البشرة وتنعيمها.

لبان الذكر هو يعمل على تقشير البشرة وتفتيحها. الوسوم

كريم التبييض للمناطق الحساسة البشرة الحساسة والدهنية تعتبر من أصعب أنواع البشرة التي تؤثر بشكل سلبي من خلال بعض العوامل الخارجية أو بعض العوامل الداخلية أو استخدامها لبعض مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والتي تعمل أيضا على تلف الجلد واحمراره، لكن علاج البشرة أصبح امره سهل جدا بعد توفير بعض الوصفات الطبيعية والتي تحتوي أيضا على كريم لبان الذكر لأنه يساعد على الحفاظ على لون البشرة، وجمالها بالإضافة إلى ذلك أنه يمنعها أيضا التميز في جميع الأوقات فسوف يعطي ايضا تألق باهر للبشرة تابعي معنا أفضل كريمات طبيعية للتفتيح. كريم التبييض للمناطق الحساسة كريم التبييض للمناطق الحساسة خمس ملاعق اللبان الذكر المطحون.

2 ملعقة من العسل.

أربع شرائح من الخيار.

ثلاث ملاعق من الشاي الأسود. طريقة تحضير الماسك في اناء عميق ونقوم بوضع الشاي الأسود ثم نقوم باضافة العسل واللبان الدكر المطحون.

ثم نقلب هذه المكونات جيدا ثم بعد ذلك نبدأ بإضافة شرائح الخيار نقوم بوضع هذا المزيج في الخلاط الكهربائي.

وعندما نحصل على مزيج متكامل ما بين المكونات نقوم بتطبيق هذا الماسك على البشرة.

ويمكن أيضا أن نقوم بإضافة كمية بسيطة من زيت اللافندر لكي يعطي رائحة خلابة وفائده أكبر .

نضع ايضا الماسك على الأماكن الحساسة في الجسم وأى اماكن داكنة.

ننتظر 30 دقيقة ثم نقوم بغسيل الجسم جيدا والبشرة. فوائد الماسك لبان الذكر يعمل على تفتيح المناطق الحساسة .

يساعد لبان الذكر على تفتيح خلايا الجلد.

يعمل الخيار على نعومة البشرة والتخلص من الالتهابات التي تتواجد بها.

والتخلص من قشور البشرة.

هذا الماسك مناسب جدا لمن يعانون من البشرة الجافه والدهنيه. ماسك دقيق الشوفان والحليب 2 ملعقة من دقيق الشوفان.

2 ملعقة من اللبان الذكر المطحون.

2 ملاعق طعام من الحليب السائل.

كمية من الحليب البودر.

نصف ملعقة من عصير الليمون طريقة تحضير الماسك ضعي كميه من الحليب السائل مع الحليب البودر ثم قومي بإضافة عصير الليمون.

مع اضافه اللبان الذكر المطحون ثم نقوم باضافة الشوفان.

ونبدأ بتقليبه هذه المكونات بالتساوي.

ثم نقوم بتطبيق الماسك على الوجه والاماكن الداكنة فى الجسم.

انتظري يا عزيزتي مدة 20 دقيقة إلى 30 دقيقة.

ثم قومي بغسيل البشرة جيدا.

يفضل استخدام الماء الدافئ في هذه الوصفة. فوائد الماسك هذا الماسك يعمل كمنظف قوي لترطيب البشرة.

يعمل ايضا على تغذية البشرة وتنعيمها.

لبان الذكر هو يعمل على تقشير البشرة وتفتيحها.

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