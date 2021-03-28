البيتزا السريعة حضريها في 10 دقايق بعجينة قطنية وهشة

طريقة تحضير البيتزا السريعة، تعد البيتزا من أكثر الأطعمة المفضلة عند الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد وهي من الوجبات والمعجنات الإيطالية فقد يتم تحضيرها بشكل سهل وسريع، ويمكن تحضير البيتزا بأكثر من حشو وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا. المقادير: كأس من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

سكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

حليب بودرة.

بصل بودرة.

ثوم بودرة.

نصف كأس من المياه الدافئة. المقادير: إما بالنسبة للحشوة: أربعة ملاعق من صلصة البيتزا.

فلفل رومي أخضر

طماطم.

نصف كأس من الفطر.

ربع كأس من الزيتون الأسود.

كاس من الجبنة الموزاريلا. خطوات تحضير البيتزا: يتم إحضار إناء عميق ويتم وضع فيه الدقيق مع البيكنج بودر والملح والسكر والحليب البودرة بالإضافة لبودرة الثوم وبودرة البصل والزيت النباتي وبعد ذلك يتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم إضافة المياه إلى الخليط السابق ويتم بدء العجن باستخدام اليدين لحين أن يتم الحصول على عجينة طرية متماسكة وبعد ذلك يتم وضع غطاء من النايلون حتى لا تجف. بعد ذلك يتم إحضار صينية البيتزا ويتم دهنها بكمية من الزيت وبعد ذلك يتم فرد العجينة في الصينة وبعد ذلك يتم القيام بدهن العجينة بصلصة البيتزا أو بالكاتشاب. يتم توزيع الفلفل الرومي الأخضر فوق الصلصة ثم يتم توزيع كلاً من الطماطم والفطر وبعد ذلك يتم توزيع الزيتون الأسود. القيام بوضع جبنة الموزاريلا على السطح وبعد ذلك يتم إدخال الصينية إلى الفرن وخبزها وتركها لمدة عشرة دقائق ثم القيام بتقديمها. مكونات تحضير بيتزا الجبن: عجينة البيتزا.

جبنة موزاريلا.

ملعقة كبير ونصف من الصلصة.

رشة ملح.

بصل مقطع.

طماطم مفرومة.

فلفل مفروم.

فطر. طريقة التحضير: القيام بتسخين الفرن ويتم فرد صلصة البيتزا بشكل متساوي على قاعدة البيتزا. يتم فرد صلصة البيتزا بصورة متساوية على قاعدة البيتزا. بعد ذلك يتم خلط كافة الخضروات والتوابل مع بعضها البعض في إناء. يتم وضع الخضروات فوق قاعدة البيتزا وبعد ذلك يتم رش جبنة الموازريلا أعلى البيتزا. بعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن على الرف العلوي ومتابعة مراحل النضج. طريقة تحضير صلصة البيتزا: إما بالنسبة للحشوة:خطوات تحضير البيتزا:مكونات تحضير بيتزا الجبن:طريقة التحضير:طريقة تحضير صلصة البيتزا: تعتبر صلصة البيتزا سهلة وبسيطة ومذاقها جيد لعملها بالتوابل المخصصة لها، ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكم متابعينا الكرام المكونات كما سنحضر صلصة البيتزا بالخطوات لعملها بطريقة مضمونة في الطعم. مكونات صلصة البيتزا: ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة كبيرة معجون الطماطم.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ثوم بودر.

بصل بودر.

ملعقة زيت زيتون. مكونات صلصة البيتزا: الوسوم

طريقة تحضير البيتزا السريعة، تعد البيتزا من أكثر الأطعمة المفضلة عند الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد وهي من الوجبات والمعجنات الإيطالية فقد يتم تحضيرها بشكل سهل وسريع، ويمكن تحضير البيتزا بأكثر من حشو وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا. المقادير: كأس من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

سكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

حليب بودرة.

بصل بودرة.

ثوم بودرة.

نصف كأس من المياه الدافئة. المقادير: إما بالنسبة للحشوة: أربعة ملاعق من صلصة البيتزا.

فلفل رومي أخضر

طماطم.

نصف كأس من الفطر.

ربع كأس من الزيتون الأسود.

كاس من الجبنة الموزاريلا. خطوات تحضير البيتزا: يتم إحضار إناء عميق ويتم وضع فيه الدقيق مع البيكنج بودر والملح والسكر والحليب البودرة بالإضافة لبودرة الثوم وبودرة البصل والزيت النباتي وبعد ذلك يتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم إضافة المياه إلى الخليط السابق ويتم بدء العجن باستخدام اليدين لحين أن يتم الحصول على عجينة طرية متماسكة وبعد ذلك يتم وضع غطاء من النايلون حتى لا تجف. بعد ذلك يتم إحضار صينية البيتزا ويتم دهنها بكمية من الزيت وبعد ذلك يتم فرد العجينة في الصينة وبعد ذلك يتم القيام بدهن العجينة بصلصة البيتزا أو بالكاتشاب. يتم توزيع الفلفل الرومي الأخضر فوق الصلصة ثم يتم توزيع كلاً من الطماطم والفطر وبعد ذلك يتم توزيع الزيتون الأسود. القيام بوضع جبنة الموزاريلا على السطح وبعد ذلك يتم إدخال الصينية إلى الفرن وخبزها وتركها لمدة عشرة دقائق ثم القيام بتقديمها. مكونات تحضير بيتزا الجبن: عجينة البيتزا.

جبنة موزاريلا.

ملعقة كبير ونصف من الصلصة.

رشة ملح.

بصل مقطع.

طماطم مفرومة.

فلفل مفروم.

فطر. طريقة التحضير: القيام بتسخين الفرن ويتم فرد صلصة البيتزا بشكل متساوي على قاعدة البيتزا. يتم فرد صلصة البيتزا بصورة متساوية على قاعدة البيتزا. بعد ذلك يتم خلط كافة الخضروات والتوابل مع بعضها البعض في إناء. يتم وضع الخضروات فوق قاعدة البيتزا وبعد ذلك يتم رش جبنة الموازريلا أعلى البيتزا. بعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن على الرف العلوي ومتابعة مراحل النضج. طريقة تحضير صلصة البيتزا: إما بالنسبة للحشوة:خطوات تحضير البيتزا:مكونات تحضير بيتزا الجبن:طريقة التحضير:طريقة تحضير صلصة البيتزا: تعتبر صلصة البيتزا سهلة وبسيطة ومذاقها جيد لعملها بالتوابل المخصصة لها، ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكم متابعينا الكرام المكونات كما سنحضر صلصة البيتزا بالخطوات لعملها بطريقة مضمونة في الطعم. مكونات صلصة البيتزا: ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة كبيرة معجون الطماطم.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ثوم بودر.

بصل بودر.

ملعقة زيت زيتون. مكونات صلصة البيتزا:

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