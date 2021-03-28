بسكويت الشاي المقرمش اعمليه في 10 دقائق وبطريقة اقتصادية وسريعة، تعتبر بسكويت شاي ال 10 دقائق من أشهى وأشهر أنواع البسكويت والمقرمشات، التي يفضلها الكثير من الأشخاص، لأنه يتميز برائحة قوية ومذاق لذيذ ورائع، ويمكن تحضيره بأبسط المكونات،لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل بسكويت شاي ال 10 دقائق بيتي مقرمش.

تعتبر مكونات عمل بسكويت الشاي بسيطة وغير مكلفة ومتوافرة في المنزل، وأما لخطوات تحضيره تتسم بالسهولة ولا تستغرق وقت ولا مجهود، وسوف نقدم لكم من مكونات عمل بسكويت الشاي ال 10 دقائق وخطوات تحضيره من خلال السطور الآتية

طريقة عمل بسكويت شاي في 10 دقائق

المكونات:

ربع كيلو من الدقيق.

80 جرام من السكر الناعم الأبيض.

50 جرام من الزبدة.

ربع كأس كبير من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

اخفقي الزبدة مع السكر، والبيض، ومقدار زيت الذرة، والفانيلا جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ثم اسكبي البيكنج باودر، ومقدار الدقيق فوق خليط الزبدة بشكل تدريجي، ثم اخلطي جميع المكونات لمدة 6 دقائق، حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي العجينة في وعاء محكم الغلق، ثم ضعيها جانبا لمدة 120 دقيقة، حتى ترتاح. شكلي عجينة البسكويت على هيئة أصابع أو دوائر حسب الرغبة. وزعي قطع عجين البسكويت في صينية، ثم ضعي الصينية في الفرن على نار متوسطة، ثم اتركيها لمدة عشر دقائق. اتركي بسكويت شاي ال 10 دقائق يهدأ قليلا، حتى يصبح جاهز للتقديم.

طريقة تحضير بسكويت شاي في 10 دقائقطريقة عمل بسكويت الزبدة في 10 دقائق

المكونات:

250 جرام من الدقيق.

ربع كأس كبير من النشا.

150 جرام من السكر.

ربع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

2 بيضة متوسطة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

كأس كبير من الزبدة.

كوب صغير من الزبيب

امزجي البيض مع مقدار الزبدة، والفانيلا، والسكر جيدا، بواسطة المضرب اليدوي. ضيفي الدقيق، والبيكنج باودر، والنشا، وباقي المكونات ما عدا الزبيب إلى خليط السكر والبيض، ثم امزجي المكونات لمدة 6 دقائق، حتى يتكون خليط يشبه العجينة اللينة. ضعي العجينة في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة 60 دقيقة، حتى تتماسك. قطعي العجينة على هيئة الأشكال التي ترغبين فيها، ثم وزعيها في الصينية، ثم ضعيها داخل الفرن لمدة عشر دقائق، على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج بسكويت الزبدة في 10 دقائق.

طريقة تحضير بسكويت الزبدة في 10 دقائقطريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش

المقادير

كيلو إلا ربع من الدقيق.

3 حبات من البيض كبار الحجم.

ملعقة صغيرة من النشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

كوب إلا ربع من السمن.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

ربع كوب صغير من الحليب.

قومي بخفق السكر مع السمن جيدا، حتى يذوب السكر ويتكون خليط كريمي. ثم قومي بإضافة الفانيلا والبيض إلى خليط السمن، مع الاستمرار في الخفق حتى يتكون خليط متجانس. ثم ضيفي الحليب والنشادر، والدقيق بالتدريج فوق خليط البيض، ثم قومي بالعجن جيدا حتى تتكون عجينة لينة.

طريقة تحضير بسكويت النشادر المقرمش

وبذلك قد وضحنا إليكم من خلال هذا المقال طريقة عمل بسكويت الشاي في 10 دقائق ومكونات عمل بسكويت النشادر المقرمش.