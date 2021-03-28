أكلات رمضانية جديدة لشهر رمضان المبارك

أكلات رمضانية جديدة، تحاول الأمهات طوال شهر رمضان الابتكار والتفنن في تحضير أفضل وصفات الطعام، ولكن كثيرًا ما تنفذ منهن الأفكار ولا يعرفن أفكار جديدة للطعام، وتعتبر تلك مشكلة كبيرة في شهر رمضان حيث مع طول ساعات الصيام بالتأكيد ترغب الأسرة في وقت الفطار أن تجد أفضل الأصناف وأشهاها، لذلك نقدم لكل ربة منزل أجدد الوصفات الرمضانية 2021 لتحضيرها في شهر رمضان وتجربتها للعائلة الكريمة.

وصفة ورق العنب بالزيت

من الأطباق الباردة الشهية التي تقدم كمقبلات على السفرة مع الأطباق الرئيسية، وسر هذا الطبق هو زيت الزيتون الصحي بنكهته الرائعة والمميزة له.

أكلة الكباب الحلبي

هناك العديد من أنواع الكباب المعروفة حيث يتميز كل مطبخ بطريقته الخاصة في تحضير الكباب، ولكن المطبخ الحلبي متميز في تحضير أكلة الكباب الحلبي حيث يتم استخدام مجموعة من التوابل الحلبية الخاصة بأكلة الكباب لتعطيه الطعام والمذاق الرائع.

وصفة منزلة الباذنجان

يقدم الباذنجان بالكثير من الطرق والوصفات المختلفة وكل مطبخ يتفنن في استخدام الباذنجان بتلك الطرق العديدة، وتعتبر أكلة منزلة الباذنجان واحدة من الأطباق الشرقية التي يكون بها الباذنجان ذو مذاق مختلف ومميز ويتم مزجه مع العديد من المقادير الآخر بشكل متناغم ومتجانس للحصول على المذاق الرائع النهائي، ويختلف اسم أكلة منزلة الباذنجان من مطبخ لآخر حسب مكان تحضيره.

القدرة الفلسطينية بالدجاج

تتميز تلك الوصفة بأنها خليط ما بين الأرز المتبل والدجاج المميز المطبوخ على الطريقة الفلسطينية، وتأتي تلك الأكلة مباشرة من مدينة الخليل بفلسطين.

أكلة فتة الدجاج اللبنانية

تقدم تلك الوجبة كطبق جانبي بجانب الأطباق الأساسية، وهي عبارة عن أرز ودجاج مع صلصة اللبن بالطحينة على الطريقة اللبنانية.

وصفة كفتة داوود باشا

أما عن ذلك الطبق فهو عبارة عن مزيج بين كرات اللحم المفروم والمغمورة في صلصة الطماطم المطبوخة بطريقة خاصة وتقدم بجانب الأرز.

أكلة تشي كفتة تركية

من الوصفات القديمة والتي لها الكثير من المحبين خاصةً محبي المطبخ التركي، تشبه بحد كبير الكبة النية بدون لحم ومكوناتها عبارة عن طماطم وبصل وبرغل وتوابل.