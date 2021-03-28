وزارة الصحة والسكان تطلق حملة التطعيم الثانية ضد مرض شلل الأطفال ابتداءً من اليوم ولمدة 4 أيام

وزارة الصحة والسكان، تطلق حملة التطعيم الثانية ضد مرض شلل الأطفال، صباح اليوم الأحد، ولمدة 4 أيام، للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض جمهورية مصر العربية، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، خلال الفترة من الأحد 28 وحتى الأربعاء 31 من شهر مارس الجاري، حيث تطلق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال لتستهدف 16.7 مليون طفل وبالمجان.

حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

تأتي هذه الحملة ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنوياً، لكي تحافظ على مصر خالية من هذا المرض، وهو ضمن إطار رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة، ولتحقيق أهداف التنمية ورؤية مصر 2030.

تصريحات مساعد وزير الصحة والسكان

أشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بجرعتين متتاليتين بهدف رفع المناعة للأطفال ضد مرض شلل الأطفال بالتزامن مع ظهور هذا المرض بعدد من الدول المجاورة وإقليم شرق البحر المتوسط، حيث أوضح أن الحملة الأولى التي انطلقت يوم 28 من فبراير الماضي قد تم تطعيم 16 مليون و533 ألف و838 طفل مصري وغير مصري، حيث أن عدد الأطفال الغير مصريين كان يبلغ 17 ألف و100 طفل، وذلك بنسبة بلغت التغطية 98.9% من الأطفال المستهدفين للحملة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، بدايةً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، حيث أنه يتم مشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.

وأضاف أيضاً الدكتور خالد مجاهد أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم التطعيم من خلال فرق تمريض ثابتة في كل مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية ومحطات القطار ومترو الأنفاق والميادين الكبرى، وفي الأسواق والنوادي وبجوار المساجد والكنائس ومواقف السيارات والأوتوبيسات.

تصريحات رئيس قطاع الطب الوقائي

حيث صرح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه يتم متابعة أعمال الحملة يومياً من الغرفة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة، حيث يتم عقد اجتماع مسائي لجميع المشرفين على المستوى المركزي بالوزارة مع مشرفي مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمراجعة أعمال الحملة يومياً.

وأضاف الدكتور علاء عيد إلى أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض الوبائية، وذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، حيث أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن مصر خالية من هذا المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، للاستمرار على الحفاظ على مصر خالية من المرض.