طريقة عمل الطعمية المقرمشة المصرية مثل المطاعم الكبرى

الطعمية المقرمشة ، من أكثر الوجبات المشهورة في مصر ويطلق عليها في بعض الدول العربية الفلافل، وتعتبر الوجبة الأساسية للشعب المصري على الإفطار بجوار الفول المدمس وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء، ويعشقها الصغار والكبار، وتتميز بطعمها اللذيذ المقرمش، وفي مصر يتم عملها من الفول المدشوش، وفي بلاد الشام يتم عملها من الحمص، ويفضل عمل الطعمية في المنزل حتى نضمن نظافتها واحتوائها على المكونات الصحية التي لا تضر الجسم، وعملها في المنزل سوف يوفر لنا الكثير من الأموال التي تصرف في شرائها ويمكن وضع المتبقي من العجينة في الثلاجة وعملها في وقت آخر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الطعمية المقرمشة في المنزل بأبسط الخطوات.

2 كوب من الفول المدشوش.

نصف كوب من الشبت.

نصف كزبرة تكون خضراء.

1 حبة من البصل الأخضر.

4 ملاعق صغيرة من الكزبرة الناشفة.

1 حزمة من الكرات.

2 حبة من البصل.

1 رأس من الثوم.

نصف كوب من البقدونس الأخضر.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

زيت للقلي.

ملح على حسب الرغبة.

مكونات عمل الطعمية المقرمشة المصريةطريقة تحضير الفلافل

سوف نتعرف على طريقة عمل الطعمية المقرمشة الصحيحة في المنزل وهى كما يلي:-

نقوم بنقع الفول المدشوش لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل البدء في عملية العجن. نقوم بغسل الكرات جيداً ونقوم بتقطيعه ونقشر البصل والثوم. نقوم بوضع الفول المنقوع بعد تصفيته مع الثوم، والكرات، والبصل، والكزبرة الخضراء، والبقدونس، والشبت في الكبة. نقوم بخلط جميع المكونات في الكبة بشكل جيد حتى تصبح ناعمه تماماً. إذا واجهتنا مشكلة عند خلط الفول في الكبة يمكن إضافة ملعقتين من الماء البارد أو أكثر حتى تسهل عملية الفرم. نستمر في عملية الخلط حتى تصبح لدينا عجينة طرية. نقوم بإضافة البيكنج صودا إلى عجينة الطعمية ونقلبهم جيداً، حتى نحصل على القوام الهش المقرمش اللذيذ. نشكل من العجينة أقراص فلافل وذلك باستخدام ملعقة كبيرة أو صغيرة حسب الرغبة، من خلال الماكينة الخاصة بعمل أقراص الطعمية. عند عملية القلي نقوم برش بعض من السمسم على أقراص القلافل، ونضيف الشطة والملح والكزبرة الناشفة. نضع الزيت في المقلاة على نار متوسطة وعندما يسخن نقوم بوضع أقراص الطعمية بالزيت الساخن. نقوم بتقليب الطعمية بعد وضعها بالمقلاة حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي. نخرج الطعمية من الزيت ونضعها على ورق المطبخ حتى يمتص الزيت. نقدم الطعمية لأفراد الأسرة مع السلطة الخضراء والطحينة والمخللات.

سر نجاح الطعمية المقرمشة في المنزل

توجد بعض الاسرار البسيطة عند عمل الطعمية الهشة في المنزل وهى كالتالي:-