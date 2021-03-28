طريقة عمل كريم الكركم السحري لتفتيح الوجه وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة

يعد كريم الكركم السحري ، من مستحضرات التجميل الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة ويمنحها التفتيح الكامل ، ويزيل التجاعيد نهائياً بمفعوله السحري القوي، ويحارب الكريم حب الشباب والبثور السوداء، لأنه يحتوي على جل الصبار الذي يقضي على الحبوب والتجاعيد بطريقة رهيبة ويجعل الوجه صافي من أول استخدام، فهو أمن على البشرة، ولا يترك أي أثار جانبية تضر بالبشرة، ويساعد على تقشير الوجه بطريقة فعاله من الخلايا الميتة التي تتراكم تحتها الدهون والأوساخ، ويدخل الكركم في أنواع كثيرة من الكريمات، مثل كريم النشا والكركم، وكريم الحلبة والكركم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، علي طريقة عمل كريم الكركم السحري لتفتيح البشرة وشد التجاعيد. مكونات كريم الكركم السحري مكونات كريم الكركم السحري يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- ملعقة من حليب البودرة. ملعقة من النشا. نصف ليمونة. فنجان من الماء. ملعقة من عسل النحل. ملعقة من الكركم. ملعقة من جل الصبار. ملعقة من زيت جوز الهند. كريم مرطب. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم السحري لتفتيح الوجه وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير الحجم، ثم نضعه على نار هادئة، ثم نضع فجان الماء وملعقة الحليب البودرة، وملعقة من النشا، ونصف الليمونة، ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط ثقيل مثل الكريم.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الكركم ونمزجهم جيداً.

نقوم بإضافة جل الصبار وزيت جوز الهند ونقلبهم مرة أخرى حتى تدخل المكونات مع بعضها.

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء والصابون، ثم نضع الكريم على الوجه ونوزعه بحركة دائرية، حتى يتشرب الوجه الخليط.

نترك الخليط على الوجه لمدة ساعة، ثم نغسله بالماء وندهن الوجه بأي كريم مرطب.

نكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج. فوائد كريم الكركم للوجه توجد بعض الفوائد الطبيعية التي يمتلكها كريم الكركم وهى كما يلي يساعد على تقشير الخلايا الميتة ويمنح البشرة النعومة والحيوية. يزيل حب الشباب والبثور السوداء بطريقة رهيبة ويحافظ على نضارة البشرة. يعمل على حماية البشرة من التجاعيد والخطوط البيضاء ويخفيها بطريقة سحرية. يحتوي على فيتامين E وهو مفيد في ترطيب البشرة وتنعيمها. يساعد على ترطيب خلايا البشرة ويحميها من الجفاف ويجعلها رطبة وجميلة. يحتوي على بعض المواد الفعالة التي تعطي الوجه النضارة والتفتيح ويوحد لونها. يعمل على إزالة الصبغات والاسمرار الذي ينتج عن أشعة الشمس الحارقة. يعمل على شد الوجه بشكل طبيعي ويتخلص من الخطوط الرفيعة. الوسوم

يعد كريم الكركم السحري ، من مستحضرات التجميل الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة ويمنحها التفتيح الكامل ، ويزيل التجاعيد نهائياً بمفعوله السحري القوي، ويحارب الكريم حب الشباب والبثور السوداء، لأنه يحتوي على جل الصبار الذي يقضي على الحبوب والتجاعيد بطريقة رهيبة ويجعل الوجه صافي من أول استخدام، فهو أمن على البشرة، ولا يترك أي أثار جانبية تضر بالبشرة، ويساعد على تقشير الوجه بطريقة فعاله من الخلايا الميتة التي تتراكم تحتها الدهون والأوساخ، ويدخل الكركم في أنواع كثيرة من الكريمات، مثل كريم النشا والكركم، وكريم الحلبة والكركم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، علي طريقة عمل كريم الكركم السحري لتفتيح البشرة وشد التجاعيد. مكونات كريم الكركم السحري مكونات كريم الكركم السحري يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- ملعقة من حليب البودرة. ملعقة من النشا. نصف ليمونة. فنجان من الماء. ملعقة من عسل النحل. ملعقة من الكركم. ملعقة من جل الصبار. ملعقة من زيت جوز الهند. كريم مرطب. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم السحري لتفتيح الوجه وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير الحجم، ثم نضعه على نار هادئة، ثم نضع فجان الماء وملعقة الحليب البودرة، وملعقة من النشا، ونصف الليمونة، ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط ثقيل مثل الكريم.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الكركم ونمزجهم جيداً.

نقوم بإضافة جل الصبار وزيت جوز الهند ونقلبهم مرة أخرى حتى تدخل المكونات مع بعضها.

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء والصابون، ثم نضع الكريم على الوجه ونوزعه بحركة دائرية، حتى يتشرب الوجه الخليط.

نترك الخليط على الوجه لمدة ساعة، ثم نغسله بالماء وندهن الوجه بأي كريم مرطب.

نكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج. فوائد كريم الكركم للوجه توجد بعض الفوائد الطبيعية التي يمتلكها كريم الكركم وهى كما يلي يساعد على تقشير الخلايا الميتة ويمنح البشرة النعومة والحيوية. يزيل حب الشباب والبثور السوداء بطريقة رهيبة ويحافظ على نضارة البشرة. يعمل على حماية البشرة من التجاعيد والخطوط البيضاء ويخفيها بطريقة سحرية. يحتوي على فيتامين E وهو مفيد في ترطيب البشرة وتنعيمها. يساعد على ترطيب خلايا البشرة ويحميها من الجفاف ويجعلها رطبة وجميلة. يحتوي على بعض المواد الفعالة التي تعطي الوجه النضارة والتفتيح ويوحد لونها. يعمل على إزالة الصبغات والاسمرار الذي ينتج عن أشعة الشمس الحارقة. يعمل على شد الوجه بشكل طبيعي ويتخلص من الخطوط الرفيعة.

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