أطعم مندي دجاج سعودي بالخلطة السرية مدخن بالطريقة الأصلية

أطعم مندي دجاج سعودي بالخلطة السرية مدخن، مندي الدجاج السعودي هو واحد من أشهر الأطباق المعروفة والمحبوبة في الوطن العربي، ومن المعروف أن السعوديين لهم طريقة أصيلة في تحضير المندي بالدجاج وهي ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية. أطعم مندي دجاج سعودي بالخلطة السرية مدخن أطعم مندي دجاج سعودي بالخلطة السرية مدخن يعتبر مندي الدجاج من أطعم الأطعمة الفضلة في السعودية مقادير عمل مندي الدجاج السعودي عدد ٢ دجاجة مقطعة.

عدد ١٠ كوب من الأرز ألبسمتي أو أي أرز ذو حبة طويلة.

١٥ حبة من الحبهان أو الهيل.

عدد ٣ عود من القرفة.

عدد ٨ حبات من القرنفل.

بصلة متوسطة الحجم.

مقدار نصف كوب من الزيت

لتتبيل الدجاج يتم استخدام بهارات الدجاج وعصير ليمونه واحدة مع ملعقة من الزعفران ورشة ملح. مقادير عمل مندي الدجاج السعودي خطوات تحضير مندي الدجاج السعودي يتم غسل الدجاج جيدا بالملح والدقيق بعد ذلك يتم تتبيله بالمكونات المذكورة أعلاه ويفضل تركه في التتبيلية لمدة نصف ساعة حتى يتشرب التوابل.

بعد ذلك يرص الدجاج في صينية نظيفة وتدخل الفرن علي درجة حرارة مرتفعة لمدة ٤٠-٦٥ دقيقة، حسب حجم الدجاج.

في هذه الأثناء يتم تحضير الأرز بعد نقعه في الماء لمدة ١٥ دقيقة، ضعيه في وعاء على النار مع الحبهان والقرفة والزيت والقرنفل والبصلة (تقطع البصلة إلى ٤ أجزاء فقط)

اتركيهم لمدة ١٥ دقيقة بعد ذلك قومي بلف الوعاء بورق الفويل وضعيه في الفرن إلى جانب الدجاج، ويترك في الفرن لمدة ساعة.

بعد ذلك أحضري قطعتين من الفحم وسخنيهم على النار حتى يبدأ الفحم في التحول إلى اللون الأحمر.

فور خروج الدجاج والأرز من الفرن قومي بإحضار طبق صغير وضعي فيه الفحم وضعي عليه ملعقة من الزيت وضعيه داخل صينية الدجاج وقدر الأرز وقومي بتغطيتهم بورق الفويل مرة أخرى.

بعد ١٥ دقيقة أزيلي الفحم وفي طبق التقديم ضعي الأرز ومن فوقه الدجاج وقومي بتزيينه بالزعفران. خطوات تحضير مندي الدجاج السعودي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان مندي الدجاج السعودي وقد وضحنا الطريقة الصحيحة لعمل هذه الوجبة المغذية، آملين أن ينال الموضوع إعجابكم. الوسوم

أطعم مندي دجاج سعودي بالخلطة السرية مدخن، مندي الدجاج السعودي هو واحد من أشهر الأطباق المعروفة والمحبوبة في الوطن العربي، ومن المعروف أن السعوديين لهم طريقة أصيلة في تحضير المندي بالدجاج وهي ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية. أطعم مندي دجاج سعودي بالخلطة السرية مدخن أطعم مندي دجاج سعودي بالخلطة السرية مدخن يعتبر مندي الدجاج من أطعم الأطعمة الفضلة في السعودية مقادير عمل مندي الدجاج السعودي عدد ٢ دجاجة مقطعة.

عدد ١٠ كوب من الأرز ألبسمتي أو أي أرز ذو حبة طويلة.

١٥ حبة من الحبهان أو الهيل.

عدد ٣ عود من القرفة.

عدد ٨ حبات من القرنفل.

بصلة متوسطة الحجم.

مقدار نصف كوب من الزيت

لتتبيل الدجاج يتم استخدام بهارات الدجاج وعصير ليمونه واحدة مع ملعقة من الزعفران ورشة ملح. مقادير عمل مندي الدجاج السعودي خطوات تحضير مندي الدجاج السعودي يتم غسل الدجاج جيدا بالملح والدقيق بعد ذلك يتم تتبيله بالمكونات المذكورة أعلاه ويفضل تركه في التتبيلية لمدة نصف ساعة حتى يتشرب التوابل.

بعد ذلك يرص الدجاج في صينية نظيفة وتدخل الفرن علي درجة حرارة مرتفعة لمدة ٤٠-٦٥ دقيقة، حسب حجم الدجاج.

في هذه الأثناء يتم تحضير الأرز بعد نقعه في الماء لمدة ١٥ دقيقة، ضعيه في وعاء على النار مع الحبهان والقرفة والزيت والقرنفل والبصلة (تقطع البصلة إلى ٤ أجزاء فقط)

اتركيهم لمدة ١٥ دقيقة بعد ذلك قومي بلف الوعاء بورق الفويل وضعيه في الفرن إلى جانب الدجاج، ويترك في الفرن لمدة ساعة.

بعد ذلك أحضري قطعتين من الفحم وسخنيهم على النار حتى يبدأ الفحم في التحول إلى اللون الأحمر.

فور خروج الدجاج والأرز من الفرن قومي بإحضار طبق صغير وضعي فيه الفحم وضعي عليه ملعقة من الزيت وضعيه داخل صينية الدجاج وقدر الأرز وقومي بتغطيتهم بورق الفويل مرة أخرى.

بعد ١٥ دقيقة أزيلي الفحم وفي طبق التقديم ضعي الأرز ومن فوقه الدجاج وقومي بتزيينه بالزعفران. خطوات تحضير مندي الدجاج السعودي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان مندي الدجاج السعودي وقد وضحنا الطريقة الصحيحة لعمل هذه الوجبة المغذية، آملين أن ينال الموضوع إعجابكم.

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