ما هو سبب الشعور بالوخز في منطقة الثدي

سبب الشعور بالوخز في منطقة الثدي، تعاني نسبة كبيرة من النساء من مشكلة الشعور بوخز في الثدي على الرغم من أنهم لا يواجهون أي مشاكل صحية، ولكن نسبة كبيرة منهم تعرضن ولو لمرة واحدة على الأقل بوخز بالثدي ولا يعرفون السبب وراء ذلك، فالبعض منهن قد يشعر بالوخز لثواني أو دقائق بسيطة ثم يختفي ولا يسبب ألم قوي، ولكن البعض الآخر يستمر شعوره بالألم ولا يختفي بسهولة ويصاحب ذلك نزول إفرازات من الثدي أو احمراره وانتفاخه ولا يزول ذلك إلا بتدخل طبي، ولكن ما هو السبب في الشعور بوخز الثدي؟

الشعور بالوخز في الثدي

الشعور بالألم في منطقة الثدي قد يحدث على صورتين:

الصورة الأولى

يحدث هذا الألم مع الدورة الشهرية، وعادة ما يشعر به في الجزء العلوي والأمامي من الثدي وقد يمتد الألم للشعور به تحت الإبط أو بجانب الصدر، ويصنف الشعور بهذا الألم في شدته ما بين المتوسط إلى الشديد، ويحدث للنساء في فترة العشرين أو الثلاثين من العمر، وتزداد مع اقتراب الدورة الشهرية ويهدأ مع انتهائها.

الصورة الثانية

في تلك الحالة الشعور بالألم يحدث بشكل مفاجئ وغير متعلق بالدورة الشهرية، ويكون أشد قوةً وحرقةً ويزداد عند الضغط على الثدي أو تحريك الجذع العلوي، وقد يحدث في واحد من الاثنين أو الاثنين معًا.

أسباب وخز الثدي

أما عن الأسباب المسئولة عن الشعور بوخز في الثدي فهي: