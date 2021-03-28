طريقة عمل بطاطس شيبسي في المنزل مقرمشة ولذيذة بجميع النكهات المميزة بطريقة صحية

يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة عمل بطاطس شيبسي في المنزل بجميع النكهات المميزة وذلك لتجنب المواد الصناعية المضافة علي الشيبسي الذي يتم تصنيعة في المصانع المختلفة، ونتيجة زيادة الإقبال علي تناول شرائح البطاطس من قبل الكبار والصغار نقدم لحضراتكم الطريقة الصحية لإعداد بطاطس شيبسي في المنزل بجميع النكهات المميزة واللذيذة بدون مواد صناعية لتصبح مغذية ولذيذة، ونستعرض مع حضراتكم أكثر من طعم مميز.

مكونات عمل بطاطس شيبسي في المنزل

تحتاجي الي مجموعة من المكونات البسيطة جدا لإعداد بطاطس شيبسي في المنزل لذيذة ومفيدة وبجميع النكهات المفضلة لدي عدد كبير من محبي تناول شرائح البطاطس، واليكم أهم المكونات للحصول علي بطاطس مقرمشة ولها طعم مميز

بطاطس.

ليمون.

ملح.

خل.

شطة.

مكعبات مرقة الدجاج.

مكعبات مرقة اللحم.

الجدير بالذكر أن كل المكونات السابقة سوف نستخدمها في تقديم أكثر من طعم وان تستخدم كلعا في إعداد نوع واحد، ونعرض لحضراتكم خطوات الإعداد بالتفاصيل.

خطوات إعداد بطاطس شيبسي بجميع النكهات المميزة

عرضنا لحضراتكم المكونات ونقدم لحضراتكم خطوات إعداد النكهات المميزة واللذيذة للبطاطس الشيبسي

في البداية يتم تقشير البطاطس وتقطيعها الي شرائح رقيقة بإستخدام الآلة المخصصة لذلك.

يتم وضع البطاطس في ماء مثلج وبعض الملح والخل.

بطاطس بطعم الدجاج

يتم تحمير شرائح البطاطس في زيت غذير وعند الحصول علي اللون المميز تخرج من الزيت علي مناشف مطبخ ثم توضع عليها مرقة الدجاج بعد طحنها جيدا.

بطاطس شيبسي بطعم الخل والملح

تنقع البطاطس لمدة 2 ساعة في ماء وخل وملح وتوضع في الثلاجة، وتحمر في زيت غذير.

بطاطس بطعم الكباب

يتم تحمير شرائح البطاطس وطحن مرقة اللحم ورشها علي البطاطس فور الخروج من الزيت للحصول علي النكهة المميزة.

بطاطس بطعم الشطة

تنقع شرائح البطاطس في ماء وخل وملح وشطة لمدة 2 ساعة علي الأقل، ثم تقلي في زيت غذير.

بطاطس بطعم الطماطم

يتم نقع شرائح البطاطس في كوب عصير طماطم وملح والقليل من السكر وماء لمدة ليلة في الثلاجة، ثم تقلي في زيت غذير.

بطاطس بطعم الملح