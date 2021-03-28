طرق إزالة صبغة الشعر التي تلطخ الجلد

إزالة صبغة الشعر عن الجلد، عندما نقوم بصبغ الشعر بالتأكيد تحدث بعض الأخطاء الغير مقصودة مثل تلطيخ البشرة بالصبغة بمنطقة الوجه أو الأيدي والأصابع، وتصعب إزالة بقع صبغة الشعر عن الجلد وتشعر المرأة بالانزعاج الشديد فور حدوث ذلك لعدم معرفتها بالطريقة الصحيحة لإخفاء آثار صبغة الشعر عن الجلد، ونقدم لكي طرق مختلفة للتخلص من آثار صبغة الشعر الملطخة للجلد.

استخدام الزيوت

تتناسب طريقة استخدام الزيوت لإزالة بقع الصبغة عن الجلد لذوات البشرة الحساسة، حيث لا تسبب الزيوت مثل زيت الزيتون أو زيت الأطفال أي فعل تحسسي للبشرة والاحمرار والحكة، وتعطي الزيوت نتيجة فعالة في إخفاء الصبغة عن الجلد لقدرتها على تكسير جزيئات الصبغة وتكسيرها بسهولة، حيث يتم تطبيق الزيت على مكان بقعة الصبغة ويترك لمدة ليلة كاملة أثناء النوم مع تغطيتها بقطعة قماش وفي الصباح يتم المسح مكان البقعة لتلاحظي اختفاؤها.

طريقة الماء والصابون لإزالة البقع

قد تسبب تلك الطريقة الشعور بالحكة أو الألم للبعض ولكنها قد تكون فعالة، حيث يتم استخدام الماء والصابون والمسح والفرك بشكل قوي على مكان البقع لحين اختفاؤها.

طريقة تقشير البشرة

تقشير البشرة مكان البقعة يساعد في إزالة طبقة الجلد المتعرضة لصبغة الشعر، حيث يمكنكي استخدام نوع مقشر مناسب للبشرة إذا كانت البقعة على البشرة أو مقشر للجسم إذا كانت البقعة على الجسم، وبدلًا من ذلك يمكن استخدام مقشر طبيعي من صودا الخبز والصابون السائل والفرك على مكان البقعة حتى تزول.

طريقة إذابة الصبغة عن الجلد

إذابة الصبغة يساعد على إزالتها عن الجلد بشكل سريع، ولكي تتمكني من إذابة الصبغة يتم استخدام الكحول ويتم تبليل قطعة قطن بالكحول أو رذاذ الشعر وفرك مكان البقعة جيدًا حتى يذوب اللون ويختفي.

استخدام منتجات إزالة صبغة الشعر عن الجلد

يمكن الحصول على المنتجات المخصصة لإزالة آثار الصبغة عن الجلد من مراكز التجميل، ويمكن شرائها واستخدامها بكل سهولة على الجلد.