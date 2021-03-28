نظام غذائي صحي لمرضى السكري وبعض الأطعمة الغير مسموح بها

نظام غذائي صحي لمرضى السكري، لعل مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تصيب نسبة كبيرة من مجتمعنا، والذي يختلف مستواها من شخص لآخر، ولعل تنظيم عملية الطعام من العناصر الأساسية في ضبط مستوى السكر في الدم، كما أنه يقلل من تعرضه لمضاعفات صحية عديدة، وهذا لا يعني حرمان مريض السكري من الطعام، بل يجب تنظيم كميات الطعام التي يتناولها سواء كربوهيدرات أو سكريات أو فاكهة، كما أن هناك بعض الأطعمة التي قد تسبب الضرر له، لذا يجب الإقلال منها أو منعها في بعض الأوقات.

نقدم لكم نظام غذائي صحي لمرضى السكر لوجبات الإفطار والغداء والعشاء.

الإفطار: قطعة متوسطة من خبز القمح، ملعقة بروتين، كوب حليب قليل الدسم، ثمرة فاكهة، فنجان قهوة خالي من السكر.

الغداء: قطعة لحم أو دجاج مشوية، طبق سلطة خضراء، ثمرة تفاح، 2 ملعقة كبيرة زبدة لوز، كوب ماء.

العشاء: قطعة صغيرة من السالمون المشوي مضاف لها ملعقة ونصف زيت نباتي، حبة بطاطس متوسطة الحجم مشوية، طبق سلطة مكون من فلفل حار و سبانخ وطماطم مضاف لها ملعقتين زيت زيتون.

نظام غذائي صحي لمرضى السكريأطعمة لا يسمح بها في النظام الغذائي

هناك بعض الأطعمة التي لا يسمح بتناولها أثناء اتباع النظام الغذائي السابق، وهي

جميع الأطعمة التي تحتوي على سكر سريع الامتصاص.

الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة كالأرز الأبيض، و المكرونة، والخبز الأبيض.

الحليب الذي يحتوي على نكهات مثل: الشكولاته أو الفواكه.

عصائر الفواكه والقهوة المحلاه والعسل، والفواكه المجففة.

البطاطس المقلية، و المسليات المعلبة.

أطعمة مسموح بها في النظام الغذائي

الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات صحية كالفواكه والخضروات والبقوليات.

الأسماك والماكولات البحرية بأنواعها، خاصة التي تحتوي على أوميجا 3.

الأطعمة الغنية بالألياف والدهون المشبعة مثل: زيت الزيتون، واللوز، والجوز.