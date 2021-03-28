طريقة عمل سمبوسة باللحم بكل سهولة وبألذ وأشهى سمبوسة ممكن تجربوها أحلى من الجاهزة

سمبوسة باللحم ، من الأكلات الشرقية الرئيسية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والتي تحظى بإقبال الكثير. كما أنها من الأكلات المنتشرة بكثرة في الوطن العربي، وخاصةً في دول الخليج كالسعودية. وتعد السمبوسة من المعجنات التي يكثر الطلب على شرائها من المحلات، وخاصةً في شهر مضان المبارك، فلا تخلو منها مائدة، وكبة البرغل والسميد أيضا، وقد يكلف شرائها أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل سمبوسة باللحم ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم. كما يمكنكم تجهيزها وحفظها في المجمد لحين الحاجة إليها. وتتميز سمبوسة باللحم بمذق خاص ومميز ومختلف عن باقي الأطباق، كما أن شكلها جذاب. كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات. وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير سمبوسة باللحم لكي تحضرها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من الخارج، ولضمان جودتها وصحتها. كما تقدم السمبوسة في المناسبات والولائم، كما يمكن حشوها بحشوات مختلفة ومتنوعة كاللحم والدجاج والجبنة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات سمبوسة باللحم وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات وبأقل تكلفة وأحلى من الجاهزة.

مكونات سمبوسة باللحم

تتكون سمبوسة باللحم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الخاص واللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

240 جم دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة ونصف سكر بودر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ملح.

ثلث كوب زيت.

ماء حسب الحاجة.

مقادير الحشوة

كيلو لحمة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة سمنة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 حبة بصل مفرومة ناعم.

2 حبة طماطم مفرومة ناعم.

2 حبة فلفل أخضر حلو مفروم ناعم.

كوب بقدونس مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة سبع بهارات.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة شطة مجروشه.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير سمبوسة باللحم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: