كرات الكوسة وصفة شهية ومغذية لفطور وعشاء صحي لك ولإطفالك

تعتبر الكوسة من أشهى الخضراوات وأكثرها فائدة حيث تحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة للجسم والتي يمكن تحضيرها بمختلف الطرق، يمكنك عمل كرات الكوسة الشهية المبشورة مع مختلف الخضراوات وتسويتها في الفرن وتقديمها لأطفالك على الفطور أو العشاء وسيحبونها كثيراً فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل كرات الكوسة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كرات الكوسة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: ستحتاجين إلى: ثلاث حبات كبيرة من الكوسة.

حبة واحدة من الجزر.

بيضتان متوسطتان في الحجم

كوب ونصف من دقيق الشوفان.

نصف كوب من الجبنة الشيدر.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم.

رشة من الملح

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. خطوات تحضير كرات الكوسة: قومي بغسل كلاً من الكوسة والحجز جيداً بالماء والخل. قشري الجزر ثم ابشريه بشرا ناعماً. ابشري الكوسة ثم اخلطيها مع الجزر في وعاء كبير. أضيفي البيض والثوم وقلبي جيداً. قومي بنخل الدقيق للتخلص من التكتلات ثم أضيفيه للخليط. ابشري الجبنة وأضيفيها للمكونات. تبلي الخليط بالملح والفلفل وقلبي جيداً حتى تتوزع النكهة. اتركي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة. أحضري صينية الفرن وادهنيها من الداخل بمسحة من الزيت أو السمنة. أحضري الخليط وشكليه على شكل أقراص أو كرات حسب رغبتك. ضعي الكرات في صينية الفرن مع ترك مسافة بين كل كرة. أشعلى نار الفرن على درجة حرارة عالية حتى يكون ساخن وجاهز للاستخادم. أدخلي الكوسة الفرن لمدة ربع ساعة حتى تحمر من أعلى وتنضج وتصبح ذهبية اللون. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد قليلاً ثم أزيلي الكرات منها. قدمي كرات الكوسة ساخنة مع القليل من الكاتشب لفطور مختلف. يمكنك قلي الكوسة في الزيت بدلاً من الفرن للحصول على قرمشة وطعم أفضل ولكن طريقة الفرن هي الأكثر صحة. خطوات تحضير كرات الكوسة: الوسوم

تعتبر الكوسة من أشهى الخضراوات وأكثرها فائدة حيث تحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة للجسم والتي يمكن تحضيرها بمختلف الطرق، يمكنك عمل كرات الكوسة الشهية المبشورة مع مختلف الخضراوات وتسويتها في الفرن وتقديمها لأطفالك على الفطور أو العشاء وسيحبونها كثيراً فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل كرات الكوسة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كرات الكوسة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: ستحتاجين إلى: ثلاث حبات كبيرة من الكوسة.

حبة واحدة من الجزر.

بيضتان متوسطتان في الحجم

كوب ونصف من دقيق الشوفان.

نصف كوب من الجبنة الشيدر.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم.

رشة من الملح

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. خطوات تحضير كرات الكوسة: قومي بغسل كلاً من الكوسة والحجز جيداً بالماء والخل. قشري الجزر ثم ابشريه بشرا ناعماً. ابشري الكوسة ثم اخلطيها مع الجزر في وعاء كبير. أضيفي البيض والثوم وقلبي جيداً. قومي بنخل الدقيق للتخلص من التكتلات ثم أضيفيه للخليط. ابشري الجبنة وأضيفيها للمكونات. تبلي الخليط بالملح والفلفل وقلبي جيداً حتى تتوزع النكهة. اتركي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة. أحضري صينية الفرن وادهنيها من الداخل بمسحة من الزيت أو السمنة. أحضري الخليط وشكليه على شكل أقراص أو كرات حسب رغبتك. ضعي الكرات في صينية الفرن مع ترك مسافة بين كل كرة. أشعلى نار الفرن على درجة حرارة عالية حتى يكون ساخن وجاهز للاستخادم. أدخلي الكوسة الفرن لمدة ربع ساعة حتى تحمر من أعلى وتنضج وتصبح ذهبية اللون. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد قليلاً ثم أزيلي الكرات منها. قدمي كرات الكوسة ساخنة مع القليل من الكاتشب لفطور مختلف. يمكنك قلي الكوسة في الزيت بدلاً من الفرن للحصول على قرمشة وطعم أفضل ولكن طريقة الفرن هي الأكثر صحة. خطوات تحضير كرات الكوسة:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كرات الكوسة وصفة شهية ومغذية لفطور وعشاء صحي لك ولإطفالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.