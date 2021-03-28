قطع السمك المقلي بنكهة مميزة وتوابل شهية لسفرات العزائم والمناسبات

يحب الجميع تناول قطع السمك المقلي حيث يتم تتبيل قطع الفيليه بالتوابل الخاصة وتغليفها بغلاف مميز وقليها في الزيت لتعطي طعم مقرمش ومظهر فاتح للشهية ورائحة لا تقاوم، يمكنك بكل سهولة عمل تلك الوصفة وسيصبح لديك في دقائق طبق شهي مناسب للمناسبات ورائع على سفرة فطور رمضان فتابعينا في هذا المقال لمعرفة كيف تحضرين هذا الطبق بالخطوات. قطع السمك المقلي المقادير اللازمة لتحضير الطبق: قطع السمك المقلي المقادير اللازمة لتحضير الطبق: تحتاجين إلى: كيلو من قطع السمك الفيليه.

خمس فصوص كبيرة من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحل.

رشة من الكاري.

رشة من الشطة او مسحوق الفلفل الحار حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج.

موبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

ملعقان كبيرتان من نشا الذرة.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكينج بودر.

كوبان من الماء.

زيت غزير للقلي. خطوات تحضير قطع السمك المقلي: قومي بتنظيف السمك جيداً للتخلص من الزفارة ثم نقعه في القليل من الخل والملح. اشطفي السمك وتركيه حتى تتخلصي من ماء الشطف. قومي بفرم الثوم جيداً حتى يصبح ناعم. يوضع كلاً من الثوم والخل والليمون والفلفل الحلو والشطة في وعاء. أضيفي باقي التوابل كالملح والفلفل والكمون والكاري وقلبي. أحضري قطع السمك وغلفيها جيداً بالتتبيلة ثم اتركيها في الثلاجة لتتشربها لمدة لا تقل عن ساعتين. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي البيكنج بودر ورشة من كل التوابل إلى الدقيق. يضاف الماء ويقلب وفي طبق آخر يوضع النشا. اغمسي السمك في النشا ثم في خليط الدقيق واقليه في الزيت. خطوات تحضير قطع السمك المقلي: الوسوم

يحب الجميع تناول قطع السمك المقلي حيث يتم تتبيل قطع الفيليه بالتوابل الخاصة وتغليفها بغلاف مميز وقليها في الزيت لتعطي طعم مقرمش ومظهر فاتح للشهية ورائحة لا تقاوم، يمكنك بكل سهولة عمل تلك الوصفة وسيصبح لديك في دقائق طبق شهي مناسب للمناسبات ورائع على سفرة فطور رمضان فتابعينا في هذا المقال لمعرفة كيف تحضرين هذا الطبق بالخطوات. قطع السمك المقلي المقادير اللازمة لتحضير الطبق: قطع السمك المقلي المقادير اللازمة لتحضير الطبق: تحتاجين إلى: كيلو من قطع السمك الفيليه.

خمس فصوص كبيرة من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحل.

رشة من الكاري.

رشة من الشطة او مسحوق الفلفل الحار حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج.

موبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

ملعقان كبيرتان من نشا الذرة.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكينج بودر.

كوبان من الماء.

زيت غزير للقلي. خطوات تحضير قطع السمك المقلي: قومي بتنظيف السمك جيداً للتخلص من الزفارة ثم نقعه في القليل من الخل والملح. اشطفي السمك وتركيه حتى تتخلصي من ماء الشطف. قومي بفرم الثوم جيداً حتى يصبح ناعم. يوضع كلاً من الثوم والخل والليمون والفلفل الحلو والشطة في وعاء. أضيفي باقي التوابل كالملح والفلفل والكمون والكاري وقلبي. أحضري قطع السمك وغلفيها جيداً بالتتبيلة ثم اتركيها في الثلاجة لتتشربها لمدة لا تقل عن ساعتين. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي البيكنج بودر ورشة من كل التوابل إلى الدقيق. يضاف الماء ويقلب وفي طبق آخر يوضع النشا. اغمسي السمك في النشا ثم في خليط الدقيق واقليه في الزيت. خطوات تحضير قطع السمك المقلي:

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