أضرار اطباق الميلامين ومخاطر استخدمها مع المواد الساخنة على الجسم

لا يخلو مطبخ من الصحون أو الأطباق المصنوعة من الميلامين حيث توجد في كل شقة ونستخدمها في مختلف الأغراض وبشتى الطرق، ما لا يعرفه الكثيرون أن أضرار اطباق الميلامين خطيرة للغاية ويمكن أن تصيب الجسم بالعديد من الأامراض الخبيثة على المدى البعيد كالسرطانات، تابعونا في هذا المقال لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك.

أضرار اطباق الميلامين أسباب خطورة تلك المادة على الجسم:

تحب العديد من السيدات شراء أطباق الميلامين لأنها تتميز بألوان رائعة وزخارف لطيفة والتي تعطي شكل مبهج للمطبخ كما أنها خفيفة وسهلة الحمل بالإضافة إلى أنها سهلة التنظيف.

ما لا يعرفه الكثيرون أن تلك الأطباق لا تصلح إلا للاستخدام البارد فقط حيث وجد الخبراء الألمان بعد دراسات عديدة أن تلك الاطباق تتكون من مادة راتنج فورمالديهايد وهي مادة غير مستقرة تتكسر بالحرارة.

في حالة وضع مواد ساخنة في الأطباق أو الأكواب كالطعام الساخن أو المشروبات الساخنة وكانت درجة حرارتها تزيد عن سبعين درجة مئوية تبدأ تلك المادة المكونة للصحون بالتكسير بفعل الحرارة منتجة مادة سامة للجسم.

تسبب تلك المادة مشاكل كبيرة بالكلى والمثانة كما تحدث مشاكل بالعين والتهابات بالجلد بالإضافة إلى مشاكل في التنفس بالإضافة إلى أن زيادة تراكم تلك المادة مع كثرة الاستعمال يسبب نشاط خلايا السرطان في الجسم.

من المهم تجنب وضع المشروبات الساخنة للغاية في أكواب الميلامين.

يمكن استخدام الأطباق للأطعمة الساخنة ولكن بشرط ألا تصل إلى درجة الغليان.

يمكنك أن تكتفي بتسخين الطعام فقط ثم وضعه في الطبق.

يمنع تماماً وضع هذه الاواني أو الأكواب في الميكروييف فهذا يزيد من درجة حرارتها ويزيد من فرصة تكسير المواد المكونة لها.

يمنع تنظيف الأطباق باستخدام مواد كاشطة.

أفضل الحلول للحماية من أضرار اطباق الميلامين: