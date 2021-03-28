خطوات عمل الكنافة النابلسية الأردنية بالموتزاريلا في المنزل ، تعتبر من الحلويات التي لها المذاق المميز لأنها بالطريقة الأردنية بالمنزل ، تعتبر من أشهر الحلويات بالملكة الأردنية الهاشمية والوطن العربي، وتتكون من جبن موتزاريلا بأختلاف الطرق التقليدية للكنافة، ويتم عملها في المنزل بأقل التكاليف، وتعتبر الكنافة تكثر في المنازل في شهر رمضان المبارك لأنها من أجمل الحلويات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، وتحتوي علي عناصر مفيدة جداً لجسم، ويوجد بها الكثير من الفيتامينات، والسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، وهي أيضا يمكن تقديمها مع الشاي، والكنافة أيضا يمكن عملها بعدة طرق كثيرة سوف نتحدث في مقالنا هذا عن خطوات عمل الكنافة النابلسية الأردنية بالموتزاريلا في المنزل سهلة جداً. مكونات الكنافة النابلسية الأردنية مكونات الكنافة النابلسية الأردنية سوف نتعرف علي مكونات الكنافة النابلسية وهي كالتالي:- كيلو كنافة.

جبن موتزاريلا.

كوب من الزبدة أو السمنة.

ربع كيلو من الفستق أو الفول سوداني الغير مملح لتزيين. مكونات شربات ربع كوب من عصير الليمون.

كوب من السكر.

كيس من الفانيليا. طريقة تحضير طريقة تحضير طريقة تحضير الكنافة النابلسية الأردنية في المنزل :- يتم وضع الكنافة في الفريزر لمده 5 ساعات ثم نخرجها، ونبدأ في التقطيع، والفرك جيداً، ونضيف عليها كوب الزبدة، ونفركها جيداً جداً. ثم نحضر الصينية، وندهنها بالسمن، ونضع كمية من الكنافة التي تم خلطها مع السمن في الصينية. ثم نضيف طبقة من الجبنة الموتزاريلا، وبعض الفستق علي الطبقة الموجودة في الصينية جيداً. ثم نضع طبقة أخري من الكنافة فوق الحشو دخل الصينية، ويتم الضغط عليها جيداً، ونضع الصينية جانبا. ويتم تشغيل الفرن، وتسخينها لكى تكون جاهزة ثم نقوم بوضع صينية الكنافة النابلسية بالفرن لمدة تتراوح من بين تلت ساعه ألي نصف ساعة لكى تنضج الكنافة جيداً، وعندما يصبح لونها ذهبي نقوم بإخراجها من الفرن. وثم بحضر إناء لعمل الشربات، ونضعه علي النار، ونضع السكر، والليمون، ونتركهم حتي يتم الغليان، ونضيف الفانيليا، ونطفي عليها النار، ونضعها جانبا. وعندما نخرج الصينية من الفرن نضيف اليها القليل هذه المرة عليها من الشربات، ونزينها بالفستق، وفول السوداني، وتقدم بألف هنا وشفا. الوسوم

خطوات عمل الكنافة النابلسية الأردنية بالموتزاريلا في المنزل ، تعتبر من الحلويات التي لها المذاق المميز لأنها بالطريقة الأردنية بالمنزل ، تعتبر من أشهر الحلويات بالملكة الأردنية الهاشمية والوطن العربي، وتتكون من جبن موتزاريلا بأختلاف الطرق التقليدية للكنافة، ويتم عملها في المنزل بأقل التكاليف، وتعتبر الكنافة تكثر في المنازل في شهر رمضان المبارك لأنها من أجمل الحلويات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، وتحتوي علي عناصر مفيدة جداً لجسم، ويوجد بها الكثير من الفيتامينات، والسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، وهي أيضا يمكن تقديمها مع الشاي، والكنافة أيضا يمكن عملها بعدة طرق كثيرة سوف نتحدث في مقالنا هذا عن خطوات عمل الكنافة النابلسية الأردنية بالموتزاريلا في المنزل سهلة جداً. مكونات الكنافة النابلسية الأردنية مكونات الكنافة النابلسية الأردنية سوف نتعرف علي مكونات الكنافة النابلسية وهي كالتالي:- كيلو كنافة.

جبن موتزاريلا.

كوب من الزبدة أو السمنة.

ربع كيلو من الفستق أو الفول سوداني الغير مملح لتزيين. مكونات شربات ربع كوب من عصير الليمون.

كوب من السكر.

كيس من الفانيليا. طريقة تحضير طريقة تحضير طريقة تحضير الكنافة النابلسية الأردنية في المنزل :- يتم وضع الكنافة في الفريزر لمده 5 ساعات ثم نخرجها، ونبدأ في التقطيع، والفرك جيداً، ونضيف عليها كوب الزبدة، ونفركها جيداً جداً. ثم نحضر الصينية، وندهنها بالسمن، ونضع كمية من الكنافة التي تم خلطها مع السمن في الصينية. ثم نضيف طبقة من الجبنة الموتزاريلا، وبعض الفستق علي الطبقة الموجودة في الصينية جيداً. ثم نضع طبقة أخري من الكنافة فوق الحشو دخل الصينية، ويتم الضغط عليها جيداً، ونضع الصينية جانبا. ويتم تشغيل الفرن، وتسخينها لكى تكون جاهزة ثم نقوم بوضع صينية الكنافة النابلسية بالفرن لمدة تتراوح من بين تلت ساعه ألي نصف ساعة لكى تنضج الكنافة جيداً، وعندما يصبح لونها ذهبي نقوم بإخراجها من الفرن. وثم بحضر إناء لعمل الشربات، ونضعه علي النار، ونضع السكر، والليمون، ونتركهم حتي يتم الغليان، ونضيف الفانيليا، ونطفي عليها النار، ونضعها جانبا. وعندما نخرج الصينية من الفرن نضيف اليها القليل هذه المرة عليها من الشربات، ونزينها بالفستق، وفول السوداني، وتقدم بألف هنا وشفا.

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