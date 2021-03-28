كاس واحد وتخلصي من دهون البطن والكرش بدون رجيم بسرعة عجيبة

كاس واحد وتخلصي من دهون البطن والكرش بدون رجيم ، هذا ما تريد أن تعرفه الكثير من السيدات وذلك من أجل التخلص من ترهلات البطن والأرداف التي تسبب لها المعاناة والضيق ولذا تحاول أن تتخلص منها للحصول على قوام مثالي.

وصفة الشيح

الشيح من الأعشاب الطبيعية والتي تحتوي على مواد تساعد على

المكونات الإعشاب الطبيعية



لتر ونصف ماء. أوراق الشيح. طريقة التحضير والاستخدام في وعاء على النار نضع لتر ونصف من الماء كي يغلي. نرفع الماء من على النار ونضيف إليه أوراق الشيح ونتركها في طوال الليل. يتم تناول كوب من الشيح كل يوم قبل النوم ليلاً والاستمرار عليه لمدة شهر أو أكثر حتى يلاحظ الفرق في الاستخدام.

وصفة الزنجبيل

الزنجبيل والقرفة يحتويان على مواد تعمل على فقدان الشهية والشعور بالشبع.

ملعقة كبيره من القرفة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الكمون

نصف لليمونة.

نضع المكونات مع بعضها في غلاية ونقليها بالملعقة.

نضع الغلاية على نار متوسطة الحرارة ونتركها حتى تغلى.

نقوم بتصفيته ونتركه حتى يبرد ثم نضيف عصير الليمون ويتم شربه

يتم تناول 1-2 كوب في اليوم قبل الأكل.

المكوناتطريقة التحضير والاستخداموصفة النعناع والليمون

النعناع والليمون من أشهر الوصفات المستخدمة في خسارة الوزن.

ليمونة واحدة.

أوراق من النعناع الطازج.

لتر ماء.

المكونات النعناع والليمونطريقة التحضير والاستخدام النعناع والليمون

نقوم بتقطيع الليمون شرائح ووضعها في لتر الماء ونضيف إليه ورقتين من النعناع الأخضر ونتركه منقوع طوال الليل.

في الصباح يتم تصفيته وتناول كوب منه.

يتم تناول باقي مقدار اللتر على مدار اليوم.

وصفة الشاي الأخضر

الشاي الأخضر معروف بفوائده العديدة للجسم

ملعقة كبيرة شاي أخضر. ملعقة صغيرة زنجبيل ملعقة من النعناع الأخضر. ملعقة صغيرة من قشر الرمان. لتر ماء.

في وعاء نضع الماء ونضيف باقي المكونات.

نضع المكونات على النار حتى تغلي لمدة 5-10 دقائق.

يتم تصفية الخليط وتناول كوب منه بعد الأكل

المكونات الشاي الأخضرطريقة التحضير والاستخدام