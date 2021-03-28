طريقة عمل الكنافة بالقشطة وبكل تفاصيل أسرار نجاحها ذي المحلات

طريقة عمل الكنافة بالقشطة… تعتبر الكنافة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي عرفت منذ سنوات بعيدة في بلاد الشام ومصر وفلسطين وغيرها من الدول العربية، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية ولذيذ، والكنافة لها مكانة خاصة على مائدة شهر رمضان، والذي لم يتبقى على قدومه سوى أسابيع قليلة، ومن هنا تبدأ ربات البيوت في الاستعداد للشهر الكريم وعمل قائمة بالحلويات التي ستعدها وتقدمها لعائلتها وضيوفها في هذا الشهر، والكنافة في مقدمة تلك الحلويات بكل أنواعها وتحداً الكنافة بالقشطة التي تتميز بطعمها الخطير، ولذلك إليكم الآن طريقة عمل الكنافة بالقشطة. مكونات الكنافة بالقشطة: نصف كيلو من عجينة الكنافة.

نصف كوب سكر بودر.

كوب سمن ذائبة. مكونات الحشو: كوبين من اللبن.

3 ملاعق نشا.

2 ملعقة كبيرة كريم شانتيه.

كوب قشطة بلدي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

شربات جاهز. طريقة عمل الكنافة بالقشطة: في البداية نجهز الحشو من خلال أخذ مقدار من اللبن ونذيب فيها النشا والفانيليا والكريم شانتيه ونضعهما على مقدار اللبن الدافئ، ويرفع على النار مع التقليب المستمر حتى يقل الخليط، ثم يرفع من على النار ونضيف له القشطة البلدي مع التقليب الجيد ويترك الحشو جانباً.

نضع مقدار الكنافة في وعاء ويسكب عليها نصف كمية السمن والسكر وتعجن المكونات جيداً.

نحضر صينية متوسطة وتدهن بالقليل من السمن ويوضع بها نصف كمية العجينة ونضغط عليها جيداً فهذا الخطوة سبب نجاحها.

بعد ذلك نسكب مقدار الحشو منفرده بالملعقة وبعدها تفرد باقي مقدار الكنافة ونضغط برقة وتوزع السمن عليها من جديد.

تدخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 200 حتى تتحمر الكنافة وتخرج من الفرن وتسقى بالشربات الجاهز الثقيل وهي ساخنة وتترك حتى تبرد، وبذلك تكون جاهزة للتقديم. مكونات الكنافة بالقشطة:مكونات الحشو:طريقة عمل الكنافة بالقشطة: الوسوم

طريقة عمل الكنافة بالقشطة… تعتبر الكنافة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي عرفت منذ سنوات بعيدة في بلاد الشام ومصر وفلسطين وغيرها من الدول العربية، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية ولذيذ، والكنافة لها مكانة خاصة على مائدة شهر رمضان، والذي لم يتبقى على قدومه سوى أسابيع قليلة، ومن هنا تبدأ ربات البيوت في الاستعداد للشهر الكريم وعمل قائمة بالحلويات التي ستعدها وتقدمها لعائلتها وضيوفها في هذا الشهر، والكنافة في مقدمة تلك الحلويات بكل أنواعها وتحداً الكنافة بالقشطة التي تتميز بطعمها الخطير، ولذلك إليكم الآن طريقة عمل الكنافة بالقشطة. مكونات الكنافة بالقشطة: نصف كيلو من عجينة الكنافة.

نصف كوب سكر بودر.

كوب سمن ذائبة. مكونات الحشو: كوبين من اللبن.

3 ملاعق نشا.

2 ملعقة كبيرة كريم شانتيه.

كوب قشطة بلدي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

شربات جاهز. طريقة عمل الكنافة بالقشطة: في البداية نجهز الحشو من خلال أخذ مقدار من اللبن ونذيب فيها النشا والفانيليا والكريم شانتيه ونضعهما على مقدار اللبن الدافئ، ويرفع على النار مع التقليب المستمر حتى يقل الخليط، ثم يرفع من على النار ونضيف له القشطة البلدي مع التقليب الجيد ويترك الحشو جانباً.

نضع مقدار الكنافة في وعاء ويسكب عليها نصف كمية السمن والسكر وتعجن المكونات جيداً.

نحضر صينية متوسطة وتدهن بالقليل من السمن ويوضع بها نصف كمية العجينة ونضغط عليها جيداً فهذا الخطوة سبب نجاحها.

بعد ذلك نسكب مقدار الحشو منفرده بالملعقة وبعدها تفرد باقي مقدار الكنافة ونضغط برقة وتوزع السمن عليها من جديد.

تدخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 200 حتى تتحمر الكنافة وتخرج من الفرن وتسقى بالشربات الجاهز الثقيل وهي ساخنة وتترك حتى تبرد، وبذلك تكون جاهزة للتقديم. مكونات الكنافة بالقشطة:مكونات الحشو:طريقة عمل الكنافة بالقشطة:

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