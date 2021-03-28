طريقة عمل البسبوسة المرملة بحشو الكريمة ذي الجاهز وأحلى كمان

بالرغم من وجود الكثير والكثير من الحلويات الشرقية والتي عرفت في العالم العربي كله، إلا أن البسبوسة تتربع على عرش تلك الحلويات والتي تتميز وتختلف بطعمها اللذيذ وقوامها الطري الرملي، والتي يطلبها أفراد الأسرة باستمرار في كل وقت وفي كل مناسبة وخاصة في شهر رمضان، وهناك الكثير من الطرق التي تحضر بها البسبوسة سواء البسبوسة بالزبادي أو بجوز الهند وبسبوسة بحشو الكريمة والتي تتمتع بطعم رائع جداً ومحبب من الكبار والصغار، ولذلك إليكم الآن طريقة عمل البسبوسة المرملة بحشو الكريمة فتابعونا. مكونات البسبوسة بحشو الكريمة: كوبين سميد.

كوب زبادي أو قشطة.

كوب سكر.

كوب لبن بودر.

نصف كوب زبدة طرية.

ربع كوب جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر. مكونات الحشو: ربع كوب لبن.

3 ملاعق كبيرة نشا.

كوب قشطة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

فستق مجروش للتزين. مكونات الشربات: كوبين سكر.

كوبين ماء.

نصف عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة سكر جلوكوز. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع فيه السميد مع الزبدة والزبادي ويتم الدعك جيداً باليدين ونتركه خمس دقائق، وبعدها نضع كل المواد الجافة مع التقليب حتى تتجانس كل المكونات.

لعمل الحشو: نضع اللبن على النار ونقوم بإذابة النشا مع الفانيليا في القليل من اللبن وننزل بهذا المزيج على اللبن ونقوم بالتقليب المستمر حتى يثقل ويرفع من على النار ونضيف له القشطة وتقلب المكونات.

تدهن الصينية بالقليل من الزبدة أو ملعقة من الطحينة ونفرد فيها نصغ كمية السميد مع الضغط عليها ونضع الحشو ونضع باقي البسبوسة على الحشو ونضغطه عليه برفق.

تدخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي وتخرج من الفرن تسقى بالشربات الساخن على الفور وعند التقديم يرش عليها المكسرات.

لعمل الشربات نحضر قدر متوسط ونضع فيه الماء مع السكر ويترك ليغلي ونضيف له عصير الليمون والفانيليا وعسل الجلوكوز ويترك على نار متوسطة حتى يثقل قليلاً مكونات البسبوسة بحشو الكريمة:مكونات الحشو:مكونات الشربات:طريقة التحضير: الوسوم

بالرغم من وجود الكثير والكثير من الحلويات الشرقية والتي عرفت في العالم العربي كله، إلا أن البسبوسة تتربع على عرش تلك الحلويات والتي تتميز وتختلف بطعمها اللذيذ وقوامها الطري الرملي، والتي يطلبها أفراد الأسرة باستمرار في كل وقت وفي كل مناسبة وخاصة في شهر رمضان، وهناك الكثير من الطرق التي تحضر بها البسبوسة سواء البسبوسة بالزبادي أو بجوز الهند وبسبوسة بحشو الكريمة والتي تتمتع بطعم رائع جداً ومحبب من الكبار والصغار، ولذلك إليكم الآن طريقة عمل البسبوسة المرملة بحشو الكريمة فتابعونا. مكونات البسبوسة بحشو الكريمة: كوبين سميد.

كوب زبادي أو قشطة.

كوب سكر.

كوب لبن بودر.

نصف كوب زبدة طرية.

ربع كوب جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر. مكونات الحشو: ربع كوب لبن.

3 ملاعق كبيرة نشا.

كوب قشطة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

فستق مجروش للتزين. مكونات الشربات: كوبين سكر.

كوبين ماء.

نصف عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة سكر جلوكوز. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع فيه السميد مع الزبدة والزبادي ويتم الدعك جيداً باليدين ونتركه خمس دقائق، وبعدها نضع كل المواد الجافة مع التقليب حتى تتجانس كل المكونات.

لعمل الحشو: نضع اللبن على النار ونقوم بإذابة النشا مع الفانيليا في القليل من اللبن وننزل بهذا المزيج على اللبن ونقوم بالتقليب المستمر حتى يثقل ويرفع من على النار ونضيف له القشطة وتقلب المكونات.

تدهن الصينية بالقليل من الزبدة أو ملعقة من الطحينة ونفرد فيها نصغ كمية السميد مع الضغط عليها ونضع الحشو ونضع باقي البسبوسة على الحشو ونضغطه عليه برفق.

تدخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي وتخرج من الفرن تسقى بالشربات الساخن على الفور وعند التقديم يرش عليها المكسرات.

لعمل الشربات نحضر قدر متوسط ونضع فيه الماء مع السكر ويترك ليغلي ونضيف له عصير الليمون والفانيليا وعسل الجلوكوز ويترك على نار متوسطة حتى يثقل قليلاً مكونات البسبوسة بحشو الكريمة:مكونات الحشو:مكونات الشربات:طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة المرملة بحشو الكريمة ذي الجاهز وأحلى كمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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