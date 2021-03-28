طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم عجينة كروسان هش وطري

طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم ، هي بالضبط طريقة عجينة الكرواسون الاصلية، وهي طريقة تناسب أغلب مرضى القولون وقرحة المعدة، لأن طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، تمثل أكثر طرق عمل الكرواسون الأصلي، بدون مكونات تتسبب في حرقة المعدة، أو التهاب القولون، وليست عسيرة الهضم، مثل بعض المعجنات الأخرى، كالبيتزا على سبيل المثال، حتى وإن كانت قد تم إعدادها بطريقة عمل عجينة البيتزا الهشة، والتي قد تسبب حدوث حرقة المعدة، أو مشاكل أثناء الهضم خاصة وأنها تكون معدة بطريقة مختلفة، عن طريقة الفطائر الهشة الطرية بدون فرن، أو طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالزبدة، فابدئي فورًا في تجهيز مكونات طريقة عمل الكرواسون المورق، بأسهل الخطوات.طريقة عمل الكرواسون الهش
بكل سهولة جربي إعداد، عجينة الكرواسون الاصلية الهشة الطري، التي يصنع منها الفرنسيون طريقة عمل الكرواسون الفرنسي، ويمكنك استخدام نفس العجين في طريقة عمل الكرواسون بالجبنة، أو طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، وهي الطريقة التي استخدمتها منال العالم رمضان ٢٠٢٠، لتحضير كرواسون هش وخفيف يمكن تناوله في وجبة السحور. وفي هذه الطريقة سوف تحتاجين إلى المكونات التالية:
- 2 كوب من المياه الدافئة.
- 7 ملاعق طعام لبن بودرة.
- 2 ملعقة طعام خميرة فورية.
- 2 ملعقة طعام سكر.
- 1 ملعقة طعام بيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة ملح طعام.
- فنجان شاي صغير به زبدة سائلة.
- فنجان شاي صغير من الزبادي.
- كيلو دقيق.
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- قليل من السمسم أو حبة البركة للزينة.
- في وعاء عميق ضعي اللبن والخميرة والمياه، ثم أضيفي إليهم السكر والملح والبيكنج بودر، وقلبيهم جميعا.
- ابدئي في إضافة الدقيق بالتدريج، وقلبي المكونات معا، حتى تبدأ في التحول إلى عجين الكروسان الطري.
- أضيفي فنجان الزبدة السائلة، وقلبي مرة أخرى مع العجين.
- اتركي عجينة الكرواسون الاصلية، تختمر في مكان مظلم لنصف الساعة.
- قسمي العجين إلى كرات، ثم افرديها بالنشابة، على أن يكون سمكها رفيع.
- قسمي العجين إلى مثلثات، ومن قاعدة المثلث اصنعي فارق، وابدئي في لف عجينة الكرواسون، من القاعدة وحتى القمة، وسوف تأخذ شكل الكرواسون الجاهز مثل المحلات.
- في صينية الخبز، ادهني الصينية بالزبدة بالفرشاة، ثم ضعي قطع الكرواسون الهش، وفي صحن عميق، صعي البيضة مع حليب واخلطيهم جيدًا، وادهني وجه الكرواسون بالبيض والحليب، وهي نفس طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالزبدة للشيف منال العالم أيضًا.
- يمكنك رش الوجه بقليل من السمسم أو حبة البركة إن أردت، أو اتركيها سادة حسب رغبتك.
- سخني الفرن أولًا عند درجة حرارة 270 درجة مئوية، ثم أدخلي صينية الكرواسون إلى الفرن، على الرف السفلي لمدة 10 دقائق، ثم ارفعيها إلى الرف العلوي لمدة 10 دقائق، حتى تنضج ثم قدميها لأسرتك.
الوسوم
طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم ، هي بالضبط طريقة عجينة الكرواسون الاصلية، وهي طريقة تناسب أغلب مرضى القولون وقرحة المعدة، لأن طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، تمثل أكثر طرق عمل الكرواسون الأصلي، بدون مكونات تتسبب في حرقة المعدة، أو التهاب القولون، وليست عسيرة الهضم، مثل بعض المعجنات الأخرى، كالبيتزا على سبيل المثال، حتى وإن كانت قد تم إعدادها بطريقة عمل عجينة البيتزا الهشة، والتي قد تسبب حدوث حرقة المعدة، أو مشاكل أثناء الهضم خاصة وأنها تكون معدة بطريقة مختلفة، عن طريقة الفطائر الهشة الطرية بدون فرن، أو طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالزبدة، فابدئي فورًا في تجهيز مكونات طريقة عمل الكرواسون المورق، بأسهل الخطوات.طريقة عمل الكرواسون الهش
بكل سهولة جربي إعداد، عجينة الكرواسون الاصلية الهشة الطري، التي يصنع منها الفرنسيون طريقة عمل الكرواسون الفرنسي، ويمكنك استخدام نفس العجين في طريقة عمل الكرواسون بالجبنة، أو طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، وهي الطريقة التي استخدمتها منال العالم رمضان ٢٠٢٠، لتحضير كرواسون هش وخفيف يمكن تناوله في وجبة السحور. وفي هذه الطريقة سوف تحتاجين إلى المكونات التالية:
- 2 كوب من المياه الدافئة.
- 7 ملاعق طعام لبن بودرة.
- 2 ملعقة طعام خميرة فورية.
- 2 ملعقة طعام سكر.
- 1 ملعقة طعام بيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة ملح طعام.
- فنجان شاي صغير به زبدة سائلة.
- فنجان شاي صغير من الزبادي.
- كيلو دقيق.
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- قليل من السمسم أو حبة البركة للزينة.
- في وعاء عميق ضعي اللبن والخميرة والمياه، ثم أضيفي إليهم السكر والملح والبيكنج بودر، وقلبيهم جميعا.
- ابدئي في إضافة الدقيق بالتدريج، وقلبي المكونات معا، حتى تبدأ في التحول إلى عجين الكروسان الطري.
- أضيفي فنجان الزبدة السائلة، وقلبي مرة أخرى مع العجين.
- اتركي عجينة الكرواسون الاصلية، تختمر في مكان مظلم لنصف الساعة.
- قسمي العجين إلى كرات، ثم افرديها بالنشابة، على أن يكون سمكها رفيع.
- قسمي العجين إلى مثلثات، ومن قاعدة المثلث اصنعي فارق، وابدئي في لف عجينة الكرواسون، من القاعدة وحتى القمة، وسوف تأخذ شكل الكرواسون الجاهز مثل المحلات.
- في صينية الخبز، ادهني الصينية بالزبدة بالفرشاة، ثم ضعي قطع الكرواسون الهش، وفي صحن عميق، صعي البيضة مع حليب واخلطيهم جيدًا، وادهني وجه الكرواسون بالبيض والحليب، وهي نفس طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالزبدة للشيف منال العالم أيضًا.
- يمكنك رش الوجه بقليل من السمسم أو حبة البركة إن أردت، أو اتركيها سادة حسب رغبتك.
- سخني الفرن أولًا عند درجة حرارة 270 درجة مئوية، ثم أدخلي صينية الكرواسون إلى الفرن، على الرف السفلي لمدة 10 دقائق، ثم ارفعيها إلى الرف العلوي لمدة 10 دقائق، حتى تنضج ثم قدميها لأسرتك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم عجينة كروسان هش وطري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.