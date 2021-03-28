طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم عجينة كروسان هش وطري

طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم ، هي بالضبط طريقة عجينة الكرواسون الاصلية، وهي طريقة تناسب أغلب مرضى القولون وقرحة المعدة، لأن طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، تمثل أكثر طرق عمل الكرواسون الأصلي، بدون مكونات تتسبب في حرقة المعدة، أو التهاب القولون، وليست عسيرة الهضم، مثل بعض المعجنات الأخرى، كالبيتزا على سبيل المثال، حتى وإن كانت قد تم إعدادها بطريقة عمل عجينة البيتزا الهشة، والتي قد تسبب حدوث حرقة المعدة، أو مشاكل أثناء الهضم خاصة وأنها تكون معدة بطريقة مختلفة، عن طريقة الفطائر الهشة الطرية بدون فرن، أو طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالزبدة، فابدئي فورًا في تجهيز مكونات طريقة عمل الكرواسون المورق، بأسهل الخطوات.

بكل سهولة جربي إعداد، عجينة الكرواسون الاصلية الهشة الطري، التي يصنع منها الفرنسيون طريقة عمل الكرواسون الفرنسي، ويمكنك استخدام نفس العجين في طريقة عمل الكرواسون بالجبنة، أو طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، وهي الطريقة التي استخدمتها منال العالم رمضان ٢٠٢٠، لتحضير كرواسون هش وخفيف يمكن تناوله في وجبة السحور. وفي هذه الطريقة سوف تحتاجين إلى المكونات التالية:

2 كوب من المياه الدافئة.

7 ملاعق طعام لبن بودرة.

2 ملعقة طعام خميرة فورية.

2 ملعقة طعام سكر.

1 ملعقة طعام بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح طعام.

فنجان شاي صغير به زبدة سائلة.

فنجان شاي صغير من الزبادي.

كيلو دقيق.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

قليل من السمسم أو حبة البركة للزينة.