طريقه عمل شاورما الفراخ في المنزل والسر وراء التتبيلة الرائعة لها في المطاعم

تعتبر الشاورما من أروع السندويتشات التي يقبل على تناولها الكبار والصغار، وهي من الأكلات الخفيفة، ولذلك يبحث الجميع لمعرفة طريقه عمل شاورما الفراخ في المنزل كما تتواجد في المطاعم الكبرى، وذلك بمعرفة السر وراء التتبيلة الرائعة لها في المطاعم، نظرًا لأن الشاورما تحتوي على الكثير من العناصر المفيدة للجسم وتضاف إليها الخضراوات المختلفة وتقدم مع الأرز أو المكرونة مما يجعلها وجبة صحية متكاملة العناصر الغذائية ومشبعة.

طريقه عمل شاورما الفراخ

يفضل الكثير من الأفراد تناول الوجبات السريعة نظرًا لأنها تتميز بالمذاق الرائع وسهلة التحضير أيضًا في وقت قياسي، والشاورما من تلك الوجبات، التي يمكن إعدادها بطريقة سهلة وبسيطة، وأيضًا يمكن تحضيرها من بواقي الدجاج في اليوم السابق، وذلك عن طريق :

نصف كيلو من صدور الدجاج.

بصلة كبيرة مقطعة.

2 فلفل ألوان.

2 فلفل أخضر حار أو عادي حسب الرغبة.

طماطم مقطعة.

نصف كوب زبادي.

1 فرن حامي

نصف معلقة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من البهارات.

نصف معلقة من البابريكا.

نصف معلقة من الكركم.

عصير نصف ليمونة.

معلقة من الخل.

معلقتين من الزيت.

تغسل صدور الفراخ جيدًا وتقطع إلى شراح رقيقة وتوضع في إناء كبير.

يضاف إلى قطع الفراخ الزيت والليمون والخل والزبادي والتوابل ويقلب الجميع جيدًا.

يترك الخليط في الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقل، ومن الممكن تركه يوم كامل.

توضع مقلاة على النار وبها القليل من الزيت ويترك ليسخن وبعدها توضع الفراخ وتقلب حتي تأخذ لون.

تضاف إليها شرائح البصل والفلفل مع التقليب المستمر، إلى أن تقترب من النضج.

قبل النهاية توضع الطماطم وتقلب جيدًا إلى أن تنضج وترفع من على النار.

خطوات تحضير الشاورماعمل سندويتشات الشاورما

ولكي يتم تقديم الشاورما يمكن أيضًا تحضير العيش السوري أو عيش الشاورما في المنزل والتومية او وضع المايونيز والكاتشب حسب الرغبة، وتحضير كالتالي :