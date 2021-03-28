طريقة عمل بسكوت الشاي الهش السريع في الخلاط أحسن من المحلات

بسكوت الشاي الهش ، من المخبوزات السريعة التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ويتم تقديمه في وجبة الصباح مع كوب من الحليب أو الشاي، ويعشقه أغلب الأطفال ويتناولونه بكثرة، وله فوائد عديدة حيث يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية لاحتواء مكوناته على الحليب والبيض، ويتم تحضيره دائماً في المناسبات والأعياد والأفراح، وعند عمله لا يحتاج منا وقت وجهد كبير، ويجب على كل سيدة أن تقوم بعمل البسكوت في المنزل حتى تضمن خلوة من أي مواد حافظة تضر بالصحة العامة، وحتى تضمن نظافة مكوناته وأن تكون هذه المكونات طازجة وليست مخزنة منذ فترة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الشاي الهش اللذيذ الطعم في المنزل بكل سهولة.

مكونات بسكوت الشاي الهش

يحتوي هذا النوع من البسكوت على بعض المكونات التي تتوفر في أي منزل وهى كما يأتي:-

نصف كيلو من الدقيق.

2 كوب من الزيت.

5 بيضات.

كوب ونصف من السكر الناعم.

كيس من البيكنج بودر.

ربع كوب من النشا.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

رشه صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة تحضير بسكويت الشاي

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الشاي الهش في المنزل من خلال بعض الخطوات البسيطة وهى كما يأتي:-

نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع فيه الحليب، والسكر، والزيت، والبيض، والفانيليا، ونقوم بخلطهم جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض. نحضر بولة ونضع فيها الدقيق، والنشا، والملح، والبيكنج بودر، ونقلبهم بمعلقة خشبية. نقوم بإضافة الخليط السابق على الدقيق، ثم نعجنهم جيداً بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل. نضع العجينة في كيس الحلواني أو في مكينة البسكوت، ثم نشكلها على شكل أصابع أو دوائر. نحضر صينية وندهنها بقليل من الزيت، ثم نرص قطع البسكوت عليها. نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بوضع الصينية في منتصف الفرن ونتركها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقدم البسكوت بجانب كوب من الشاي أو الحليب.

نصائح هامة عند عمل بسكوت الشاي الهش بالمنزل

يجب أن نتبع النصائح التالية حتى نحصل على بسكوت هش ولذيذ وهى كالتالي:-