هل آثار فيروس كورونا على الصحة النفسية تسبب الاكتئاب وتدفع للانتحار، وفق كثير من الدراسات والأبحاث الطبية تأكد أن لفيروس كورونا آثار عدة سلبية على الصحة النفسية، وفيما يخص الانتحار فلقد تم بالفعل تسجيل عدد من الحالات في بعض دول العالم وكورونا كان المسبب الرئيسي.

إلا أنه ليس هنالك دراسات توضح الأعداد الفعلية، وعن الآثار السلبية نستعرض الآتي..

كورونا والصحة النفسية

أكدت دراسات طبية عدة أن الاكتئاب و القلق أحد أبرز الاضطرابات النفسية التي تصيب مرضى كورونا وحتى المتعافين منه، ومنها الآتي:

أفادت دراسة جديدة لجامعة أنجليا روسكين البريطانية نُشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أبلغوا عن أعراض الاكتئاب.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience أجرى باحثون من بنجلاديش والولايات المتحدة وجامعة أنجليا روسكين في المملكة المتحدة مسحًا مقطعيًا لأكثر من 1000 مريض بفيروس كورونا من بنجلاديش على مدار شهر واحد، تم تصنيف ما مجموعه 48 ٪ من المستجيبين على أنهم يعانون من الاكتئاب المعتدل إلى الشديد ، مع انتشار أعلى في أولئك الذين يعانون من أعراض مستمرة للإصابة بالفيروس.

العزلة الاجتماعية والاكتئاب

أحد أبرز الاجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول لمنع تفشي فيروس كورونا هو منع التجمعات و البقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي، ومع طول المدة في تنفيذ ذلك بات هنالك عزلة اجتماعية يعاني منها الجميع أثرت على الكثيرين صحياً ونفسياً وأحد آثارها الاكتئاب حيث أشارت أرقام مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن عدد الأشخاص البالغين في بريطانيا الذين يبلغون عن أعراض الاكتئاب تضاعف الآن مقارنة بالسنوات السابقة.

ويبدو أن واحداً من كل 5 أشخاص لديه أعراض الاكتئاب مقارنة مع واحد من بين كل 10 أشخاص قبل الوباء.

هذه النتائج مبنية على استطلاع شمل أكثر من 3,500 شخص بالغ جرى تتبع حالاتهم خلال فترة استمرت 12 شهراً.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.