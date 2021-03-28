ماهي اعراض مرض السل المعوي وكيف ينتقل وماهي مضاعفاته، والسل المعوي هو نوع من أنواع مرض الدرن الذي يعرف بالسل بشكل عام، إلا أنه في حالات نادرة يصيب أجهزة أخرى في الجسم، ومنها الجهاز الهضمي مسبباً مرض السل المعوي الذي يشكل 5% فقط من كل حالات السل في العالم، وهو مرض يصيب النساء أكثر من الرجال ومن هن بعمر 30 حتى 50 عام.

اعراض مرض السل المعوي:

ذكر موقع "طبيب العرب" أن مرض السل بشكل عام يحدث بسبب جرثومة اسمها المتفطرة السلية، والتي في حالات نادرة تصيب الجهاز الهضمي والعقد اللمفاوية في الجهاز الهضمي والأعضاء الصلبة المرتبطة بالأمعاء مثل الكبد والطحال، مسببة مجموعة من الأعراض وهي:

الحمى.

التعرّق الليلي.

تعب وضعف عام في الجسم.

فقد الشهية ونقص في الوزن.

ألم شديد ومتغير في منطقة البطن.

تكرار حدوث الإسهال.

تكرار بالقيء و الشعور المستمر بالغثيان.

تغير في البراز.

تقلصات وغازات بالبطن.

كبر في حجم البطن.

طرق انتقال السل المعوي:

تناول طعام ملوث.

نقل الدم من شخص مصاب.

يحدث مرض السل المعوي الثانوي عند ابتلاع بلغم يحتوي على جرثومة السل.

انتقال جرثومة السل من أعضاء مصابة مثل الجهاز التناسلي.

مضاعفات السل المعوي:

من المضاعفات الشائعة الانسداد المعوي والقرحة الهضمية.

من المضاعفات غير الشائعة الانثقاب المعوي، والنزيف المعوي الشديد.

من المضاعفات النادرة: النواسير الداخلية والخارجية.

علاج السل المعوي:

يتم علاج السل المعوي بالأدوية الطبية، بعد التشخيص الدقيق من خلال التحاليل الطبية للبول و البراز و الدم، وأبرز الأدوية المستخدمة في علاج معظم الحالات دوت الخليج:

المسكنات الطبية.

المضادات الحيوية المضادة للسل.

وكذلك بإتباع نظام غذائي معين ونمط حياة صحي يعزز الشفاء من السل المعوي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.