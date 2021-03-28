أقوي خلطة سحرية لصبغ الشعر باللون البني وتغطية الشيب والشعر الابيض بدون اكسجين

خلطة سحرية لصبغ الشعر باللون البني يشكل الشعر الابيض مشكلة كبيرة جداً عند الكثير من السيدات وهذا يجعلها تقوم باستخدام الصبغات التي تحتوي على مواد كيماوية واكسجين قد يكون من أهم أسباب تلف الشعر لذلك يكون من الأفضل أن تقومين باستخدام المواد الطبيعية المضمونة والآمنة جداً على فروة الرأس والشعر وتغذيه بعمق.أقوي خلطة سحرية لصبغ الشعر باللون البني وتغطية الشيب
تساهم المواد الطبيعية على صبغ الشعر بالألوان الذي ترغبين بها، وتكون أكثر إفادة لشعرك ولفروة رأسك فقط اتبعي الآتي:المكونات:
- ربع كوب نبات القراص.
- ربع كوب أوراق روزماري.
- ربع كوب حكيم ورقة.
- كوبان ونصف ماء.
خطوات تحضير الصبغة
- لتجهيز صبغه طبيعية للشعراحضري وعاء معدني عميق لوضع جميع المكونات به وتركيه لمدة 30 دقيقة ومن ثم ارفعيه من على النار.
- يتم تصفيه الخليط للتخلص من أوراق الأعشاب عن طريق استخدام قطعة من الشاش.
- ثم قومي بوضعه في زجاجة واحفظيه داخل الثلاجة ثم ابدئي في تطبيقه على الشعر الأبيض من الجذور حتى الأطراف ثم يتم لفه
- وتغطيته بغطاء بلاستيكي وتركه لحين الحصول على اللون المطلوب لمدة ساعة على الأقل.
- بعد أن تحصلين على اللون البني التي ترغبين به قومي بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
- احرصي بعد ذلك على أن تقومين بتكرار استخدام الخليط لعدة أيام للتخلص من الشعر الابيض نهائياً.
تعتبر من أفضل الخلطات التي يمكن أن تستخدميها لصبغ الشعر باللون البني الفاتح بالخطوات التالية:المكونات:
- 3 ملاعق كبيرة قهوة.
- 2 كيس شاي أسود.
- 1 ملعقة كبيرة مسحوق الزنجبيل.
- قومي بوضع قدر على النار ضيفي له المكونات السابقة مع إضافة الماء وتركيه على النار حتى أن يغلي ومن ثم ارفعيه.
- لكي تحصلين على اللون البني الفاتح المحمر يمكن أن تستبدلي الزنجبيل بالفلفل الأحمر.
- يترك الخليط حتى يبرد ثم يطبق على الشعر من الجذور للأطراف وتركه لمدة ساعتين ثم غسله بالماء الفاتر والشامبو.
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خلطة سحرية لصبغ الشعر باللون البني يشكل الشعر الابيض مشكلة كبيرة جداً عند الكثير من السيدات وهذا يجعلها تقوم باستخدام الصبغات التي تحتوي على مواد كيماوية واكسجين قد يكون من أهم أسباب تلف الشعر لذلك يكون من الأفضل أن تقومين باستخدام المواد الطبيعية المضمونة والآمنة جداً على فروة الرأس والشعر وتغذيه بعمق.أقوي خلطة سحرية لصبغ الشعر باللون البني وتغطية الشيب
تساهم المواد الطبيعية على صبغ الشعر بالألوان الذي ترغبين بها، وتكون أكثر إفادة لشعرك ولفروة رأسك فقط اتبعي الآتي:المكونات:
- ربع كوب نبات القراص.
- ربع كوب أوراق روزماري.
- ربع كوب حكيم ورقة.
- كوبان ونصف ماء.
خطوات تحضير الصبغة
- لتجهيز صبغه طبيعية للشعراحضري وعاء معدني عميق لوضع جميع المكونات به وتركيه لمدة 30 دقيقة ومن ثم ارفعيه من على النار.
- يتم تصفيه الخليط للتخلص من أوراق الأعشاب عن طريق استخدام قطعة من الشاش.
- ثم قومي بوضعه في زجاجة واحفظيه داخل الثلاجة ثم ابدئي في تطبيقه على الشعر الأبيض من الجذور حتى الأطراف ثم يتم لفه
- وتغطيته بغطاء بلاستيكي وتركه لحين الحصول على اللون المطلوب لمدة ساعة على الأقل.
- بعد أن تحصلين على اللون البني التي ترغبين به قومي بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
- احرصي بعد ذلك على أن تقومين بتكرار استخدام الخليط لعدة أيام للتخلص من الشعر الابيض نهائياً.
تعتبر من أفضل الخلطات التي يمكن أن تستخدميها لصبغ الشعر باللون البني الفاتح بالخطوات التالية:المكونات:
- 3 ملاعق كبيرة قهوة.
- 2 كيس شاي أسود.
- 1 ملعقة كبيرة مسحوق الزنجبيل.
- قومي بوضع قدر على النار ضيفي له المكونات السابقة مع إضافة الماء وتركيه على النار حتى أن يغلي ومن ثم ارفعيه.
- لكي تحصلين على اللون البني الفاتح المحمر يمكن أن تستبدلي الزنجبيل بالفلفل الأحمر.
- يترك الخليط حتى يبرد ثم يطبق على الشعر من الجذور للأطراف وتركه لمدة ساعتين ثم غسله بالماء الفاتر والشامبو.
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