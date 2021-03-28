عمل كبدة الدجاج مشرملة على الطريقة المغربية طعم رائع وفوائد رهيبة للجسم، حيث تعد كبدة الدجاج من المواد الغذائية التي تعود على الجسم بفوائد عديدة ويمكن تحضير كبدة الدجاج بالعديد من الوصفات حيث يمكن تحميرها وقليها في الزيت مع الفيجيتار أو البقسماط كما يمكن عمل الكبدة مع الخضار المسلوق أو المشوي كما يمكن شويها على الجريل، واليوم نقدم وصفة بسيطة وسهلة لتحضير كبدة الدجاج المشرملة على الطريقة المغربية الأصلية.

طريقة كبدة الدجاج مشرملة

تقدم الكبدة بجانب العديد من الأطباق كالأرز والمعكرونة وكبدة الدجاج المشرملة يمكن تقديمها بجانب طاجن اللحم بالخضار أو طاجن الدجاج كما يمكن تقديم السلطات المختلفة بجانب هذا الطبق المغربي، ويعد ذلك الطبق من الأطباق المغربية المميزة والأصيلية في المطبخ المغربي.

كبدة الدجاج مشرملة لام وليد

تعد الشيف ام وليد من الشيفات المعروفة والمشهورة بتقديم العديد من وصفات الطبخ المختلفة في كل بلد عربية أو غربية وتقدم اليوم طريقة كبد الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات كلها من المنزل ومتوفرة والطعم شهي والمكونات كالآتي:

نصف كيلو كبدة دجاج.

5فصوص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

ملعقة صغيرة ممسوحة شطة حارة بودر.

نصف ملعقة كمون.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نغسل الكبدة جيدًا ثم نضعها في مصفاه لتتخلص من الماء الزائد. نضع الثوم المفروم والفلفل الأسود والشطة والملح والكمون على الكبدة ونقلب جيدًا. نضع الكبدة في الثلاجة لمدة ساعتين. نحضر مقلاة ونضع بها 3 ملاعق من الزيت النباتي. ننزل بالكبدة ونشوحها جيدًا. نهدأ النار على أقل درجة ونضع مقدار ربع كوب من الماء ونغلق عليها بإحكام. ننتظر حتى تتشرب الماء وتنضج وقبل أن نقوم بإنزالها من على النار نضع عليها ملعقة الخل. نقدم طبق الكبدة المشرملة بجانب سلطة الطحينة والسطلة الخضراء أو بجانب طاجن اللحم بالخضار.

عمل كبدة الدجاجفوائد كبدة الدجاج

تعمل الكبدة على بناء العضلات وتقويتها مما يجعلها مفيدة للرياضين واللذين يلعبون كمال الأجسام، بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة ممتازة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم ولها دور كبير في تعزيز النظر وتقويته والمحافظة على العين، وتعمل أيضًا على حماية الجسم من الالتهابات التي تصيبه فضلاً عن تقوية الجهاز المناعي للإنسان ومفيدة جدًا للأطفال ولتقوية العظام.