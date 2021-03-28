طريقة عمل كيكة الحجار الشهية بمقادير مظبوطة جدا

تحتوى كيكة حجار القعلة بالبرتقال على قيمة غذائية أكثر من رائعة لجسم الإنسان لاحتوائها على الطحين الذي يمد الجسم بالطاقة والدهون والسكريات والحديد والبروتين والكربوهيدرات والالياف والكالسيوم والصوديوم، غير أنها لا تأخذ وقت طويل ولا مجهود في تجهيزها وتعتبر من أشهر أنواع الحلويات التي نقوم بتقديمها في المناسبات العائلية وأيضا للضيوف، وتتميز بطعمها الرائع مما يجعل الجميع يحبون تناولها، وسوف نتعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها. مكونات طريقة عمل كيكة حجار القعلة: مكونات طريقة عمل كيكة حجار القعلة: سوف نحتاج لعمل كيكة حجار القعلة بالبرتقال إلى هذه المكونات: أربعة أكواب إلا ربع من الطحين.

كوب واحد فقط من مربى البرتقال.

عدد بيضتين.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

كوب من الزبدة اللينة.

كوب إلا ربع من السكر الباودر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب الباودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة تجهيز وعمل كيكة حجار القعلة بالبرتقال: طريقة تجهيز وعمل كيكة حجار القعلة بالبرتقال: هذه المكونات تكفى لعدد عشر أشخاص ولكى نقوم بتحضيرها في المنزل يجب علينا الإلتزام بهذه الخطوات واتباعها بدقة شديدة وهي كالآتي: أولا نقوم بتسخين الفرن قبل البدء على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ووضع رف الشبكة فى منتصف الفرن. ثم نحضر صينية متوسطة الحجم، وندهنها بقليل من الزيت ونتركها جانبا. ثم بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونثبت المضرب الشبكى ونضع السكر والزبدة، ونشغل على السرعة المتوسطة لحين الحصول على خليط ذات لون أصفر فاتح. نقوم بوضع البيضة الأولى مع الاستمرار في التشغيل لحين اختفائها نهائياً. نضع التانية مع الفانيليا لحين اختفائها أيضا، نقوم بإزالة المضرب الشبكي ونضع مضرب التقليب، ونضيف الطحين والحليب والبيكنج باودر مع خلطها للحصول على عجينة لينة. نقوم بترك ربع الخليط ووضع الباقى فى الصينية المدهونة بالزيت، ونضع فوقها مربى البرتقال. نقوم ببرش باقي الخليط فوق المربى بشكل جيد، للعمل على تغطية الوجه بالكامل مع مراعاة عدم الضغط عليها بعد برشها. نقوم بوضع الصينية فى الفرن المسخن على الشبكة فى المنتصف. نترك الكيكة لمدة نصف ساعة لحين التأكد من نضجها وحصولها على اللون الذهبى. نقوم بإطفاء الفرن، ونخرجها ونقطعها ونتركها تبرد ونتاولها. الوسوم

تحتوى كيكة حجار القعلة بالبرتقال على قيمة غذائية أكثر من رائعة لجسم الإنسان لاحتوائها على الطحين الذي يمد الجسم بالطاقة والدهون والسكريات والحديد والبروتين والكربوهيدرات والالياف والكالسيوم والصوديوم، غير أنها لا تأخذ وقت طويل ولا مجهود في تجهيزها وتعتبر من أشهر أنواع الحلويات التي نقوم بتقديمها في المناسبات العائلية وأيضا للضيوف، وتتميز بطعمها الرائع مما يجعل الجميع يحبون تناولها، وسوف نتعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها. مكونات طريقة عمل كيكة حجار القعلة: مكونات طريقة عمل كيكة حجار القعلة: سوف نحتاج لعمل كيكة حجار القعلة بالبرتقال إلى هذه المكونات: أربعة أكواب إلا ربع من الطحين.

كوب واحد فقط من مربى البرتقال.

عدد بيضتين.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

كوب من الزبدة اللينة.

كوب إلا ربع من السكر الباودر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب الباودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة تجهيز وعمل كيكة حجار القعلة بالبرتقال: طريقة تجهيز وعمل كيكة حجار القعلة بالبرتقال: هذه المكونات تكفى لعدد عشر أشخاص ولكى نقوم بتحضيرها في المنزل يجب علينا الإلتزام بهذه الخطوات واتباعها بدقة شديدة وهي كالآتي: أولا نقوم بتسخين الفرن قبل البدء على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ووضع رف الشبكة فى منتصف الفرن. ثم نحضر صينية متوسطة الحجم، وندهنها بقليل من الزيت ونتركها جانبا. ثم بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونثبت المضرب الشبكى ونضع السكر والزبدة، ونشغل على السرعة المتوسطة لحين الحصول على خليط ذات لون أصفر فاتح. نقوم بوضع البيضة الأولى مع الاستمرار في التشغيل لحين اختفائها نهائياً. نضع التانية مع الفانيليا لحين اختفائها أيضا، نقوم بإزالة المضرب الشبكي ونضع مضرب التقليب، ونضيف الطحين والحليب والبيكنج باودر مع خلطها للحصول على عجينة لينة. نقوم بترك ربع الخليط ووضع الباقى فى الصينية المدهونة بالزيت، ونضع فوقها مربى البرتقال. نقوم ببرش باقي الخليط فوق المربى بشكل جيد، للعمل على تغطية الوجه بالكامل مع مراعاة عدم الضغط عليها بعد برشها. نقوم بوضع الصينية فى الفرن المسخن على الشبكة فى المنتصف. نترك الكيكة لمدة نصف ساعة لحين التأكد من نضجها وحصولها على اللون الذهبى. نقوم بإطفاء الفرن، ونخرجها ونقطعها ونتركها تبرد ونتاولها.

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