بدون بيض وبدون فرن عملت احلي تشيز كيك بالشوكولاتة والكريمة في 10 دقائق فقط طعمها لذيذ

تشيز كيك بالشوكولاتة في 10 دقائق فقط، تشيز كيك الشوكولاتة والكريمة بدون فرن تعتبر الحلويات موضع اهتمام وإعجاب الجميع لما لها من مذاق رائع وتحسن نفسية الجميع فماذا إن كان تشيز كيك بالشوكولاته والكريمة أيضًا لكم بعض الوصفات الممتازة والشهية. طريقة عمل تشيز كيك بالشوكولاتة في 10 دقائق فقط طريقة عمل تشيز كيك بالشوكولاتة في 10 دقائق فقط تشيز كيك من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الجميع وتتمثل طريقة تحضيرها كالتالي: مكونات عمل تشيز كيك نصف كوب سكر.

ربع كوب زبدة لينة.

أربع أكواب بسكويت سادة مطحون ناعم.

٢ كوب من الكريمة المخفوق.

٣٥٠ غ جبن كريم ملين.

كوب ونصف من رقائق الشوكولاتة الداكنة. طريقة تحضير تشيز كيك بدون بيض في وعاء ضعي البسكويت المطحون مع الزبدة واخلطيهم جيدًا ثم ضعيهم في قالب التشيز كيك الخاص بهم.

ذوبي الشكولاتة عن طريق الميكروويف أو عن طريق بخار الماء حتى تذوب تمامًا.

في وعاء كبير ضعي السكر وباقي الزبدة وجبن الكريم واخفقي جيدًا ثم ضعي الشكولاته وكملي خفق ضعي الكريمة المخفوق عليهم ثم ضعي هذا الخليط على قاعدة البسكويت في قالب التشيز كيك ومن ثم ضعي في الثلاجة حتى يتماسك ويمكنك تزينه بالشكولاتة المبشورة. مكونات عمل تشيز كيكطريقة تحضير تشيز كيك بدون بيض طريقة عمل تشيز كيك بالشوكولاتة طريقة عمل تشيز كيك بالشوكولاتة تحتوى تشيز كيك على العديد من العناصر الغدائية الهامة والمفيدة لصحة أطفالنا لذلك ينصح بتناولها للأطفال . مكونات تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة ٣٠٠ جرام من بسكويت سادة مطحون ناعم.

٢٠٠ جرام زبدة لينة.

٣ ملاعق صغيرة من الجيلاتين.

ملعقتان كبيرتان ماء مغلي.

٣٥٠ مل من الكريمة المخفوق.

نصف كوب من السكر البودر.

ملعقتان صغيرتان فانيليا.

جبن كريم على لبن.

٢ كوب شوكولاتة. مكونات تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة طريقة تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة اخلطي البسكويت بالزبدة المذابة وضعيه في قالب التشيز كيك بعد دهنه بالسمنة جيدًا ثم التركية في الثلاجة عشر دقائق.

ضعي الجيلاتين في الماء المغلي حتى الذوبان.

بالمضرب الكهربائي اخفقي الفانيليا مع جبن الكريم اللين ثم أضيفي تدريجيا الكريمة المخفوق والشكولاته والجيلاتين عليهم وكوني خليط متجانس.

ضعي هذا الخليط على البسكويت في القالب ثم التركية في الثلاجة ليلة كاملة.

يمكنك التزين بشرائح الفاكهة أو الشكولاتة المبشورة. طريقة تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة الوسوم

تشيز كيك بالشوكولاتة في 10 دقائق فقط، تشيز كيك الشوكولاتة والكريمة بدون فرن تعتبر الحلويات موضع اهتمام وإعجاب الجميع لما لها من مذاق رائع وتحسن نفسية الجميع فماذا إن كان تشيز كيك بالشوكولاته والكريمة أيضًا لكم بعض الوصفات الممتازة والشهية. طريقة عمل تشيز كيك بالشوكولاتة في 10 دقائق فقط طريقة عمل تشيز كيك بالشوكولاتة في 10 دقائق فقط تشيز كيك من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الجميع وتتمثل طريقة تحضيرها كالتالي: مكونات عمل تشيز كيك نصف كوب سكر.

ربع كوب زبدة لينة.

أربع أكواب بسكويت سادة مطحون ناعم.

٢ كوب من الكريمة المخفوق.

٣٥٠ غ جبن كريم ملين.

كوب ونصف من رقائق الشوكولاتة الداكنة. طريقة تحضير تشيز كيك بدون بيض في وعاء ضعي البسكويت المطحون مع الزبدة واخلطيهم جيدًا ثم ضعيهم في قالب التشيز كيك الخاص بهم.

ذوبي الشكولاتة عن طريق الميكروويف أو عن طريق بخار الماء حتى تذوب تمامًا.

في وعاء كبير ضعي السكر وباقي الزبدة وجبن الكريم واخفقي جيدًا ثم ضعي الشكولاته وكملي خفق ضعي الكريمة المخفوق عليهم ثم ضعي هذا الخليط على قاعدة البسكويت في قالب التشيز كيك ومن ثم ضعي في الثلاجة حتى يتماسك ويمكنك تزينه بالشكولاتة المبشورة. مكونات عمل تشيز كيكطريقة تحضير تشيز كيك بدون بيض طريقة عمل تشيز كيك بالشوكولاتة طريقة عمل تشيز كيك بالشوكولاتة تحتوى تشيز كيك على العديد من العناصر الغدائية الهامة والمفيدة لصحة أطفالنا لذلك ينصح بتناولها للأطفال . مكونات تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة ٣٠٠ جرام من بسكويت سادة مطحون ناعم.

٢٠٠ جرام زبدة لينة.

٣ ملاعق صغيرة من الجيلاتين.

ملعقتان كبيرتان ماء مغلي.

٣٥٠ مل من الكريمة المخفوق.

نصف كوب من السكر البودر.

ملعقتان صغيرتان فانيليا.

جبن كريم على لبن.

٢ كوب شوكولاتة. مكونات تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة طريقة تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة اخلطي البسكويت بالزبدة المذابة وضعيه في قالب التشيز كيك بعد دهنه بالسمنة جيدًا ثم التركية في الثلاجة عشر دقائق.

ضعي الجيلاتين في الماء المغلي حتى الذوبان.

بالمضرب الكهربائي اخفقي الفانيليا مع جبن الكريم اللين ثم أضيفي تدريجيا الكريمة المخفوق والشكولاته والجيلاتين عليهم وكوني خليط متجانس.

ضعي هذا الخليط على البسكويت في القالب ثم التركية في الثلاجة ليلة كاملة.

يمكنك التزين بشرائح الفاكهة أو الشكولاتة المبشورة. طريقة تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة

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