أسهل طريقة لعمل كباب الحلة بالمنزل بطعم رائع ونكهة مميزة جداً

يعد كباب الحلة ، من الأكلات الشعبية اللذيذة التي تنتشر بكثرة لدي المصريين، وهي من الأكلات المشهورة جداً تعتبر من الأكلات الشهية التي تحمل قيمة غذائية عالية، وتعتبر من الأطباق الرئيسية التي تقدم على السفرة ويقدم دائماً مع الأرز الأبيض والسلطات الخضراء، وكثير من الأشخاص يقدمونه بجانب العيش البلدي فقط، وطريقة تحضيره بسيطة جداً وتختلف تماماً عن الكباب العادي، وتعتبر هي أبسط من حيث التحضير فهي عبارة عن قطع من اللحم مقطعة لأجزاء صغيرة على شكل مكعبات ويتم تشويحها مع البصل بطريقة معينة، وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة عمل كباب الحلة بوصفة بسيطة وطعم رائع جداً.

مكونات عمل كباب الحلة بالمنزل

تعتبر مكونات كباب الحلة مكونات بسيطة من حيث العدد فهو لا يحتاج سوي هذه المكونات الآتية:ـ

نصف كيلو لحمة.

3 فصوص ثوم مقطع إلى شرائح.

بصلة متوسطة الحجم.

قرن من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

ملعقة كبيرة سمنة.

3 من أوراق الغار.

3 فصوص من المستكة.

كوب ماء.

طريقة التحضير

خطوات تحضير كباب الحلة بسيطة جداً وتعتبر من أسهل الطرق وهي كالتالي:ـ

يتم غسل اللحم بطريقة جيدة، ثم يتم تقطيعه إلى مكعبات صغيرة ومتوسطة الحجم. يتم تقطيع البصل والفلفل الأخضر إلى شرائح رفيعة، ومتناسبة في الحجم. توضع حلة على النار ويضاف إليها ملعقة من السمنة، ثم يضاف ورق الغار وفصوص المستكة وتقلب المكونات. تضاف مكعبات اللحم ونقلب حتي تحصل على اللون البني من جميع الجوانب، تغطي وتترك لمدة دقيقتين. بعدها تقلب ويضاف البصل والثوم والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة، وتقلب المكونات حتي تأخذ اللون البني تغطي الحلة، وتترك على نار هادئة لمدة نصف ساعة مع التقليب من حين لآخر. بعدها يضاف الماء تدريجياً عندما تصبح المكونات جافة ونقلب المكونات جيداً، وتكرر هذه الخطوة حتي ينضج اللحم تماماً. يقدم مع الأرز الأبيض بالهنا والشفا.

ملاحظات

هناك بعض الملاحظات يمكن اتباعها مثل استخدام الزيت بدلاً من السمنة عن طهي اللحمة، واختيار البهارات يرجع حسب الرغبة يمكن الاكتفاء بالملح والفلفل الأسود فقط، ويفضل ترك اللحم يأخذ اللون البني جيداً قبل إضافة البصل والثوم، يمكن أيضاً إضافة بعض الخضار مثل البطاطس والجزر بجانب البصل والثوم.