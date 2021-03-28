الهريسه المحشيه بالقشطه احلى من البسبوسه مثل محلات الحلوانى بانجح طريقه واحلى طعم

طريقه عمل الهريسه بالقشطه ، من أشهى وألذ الحلويات الشرقية التي ترغب كل ربة منزل في معرفتها، حيث أنها من الوصفات المطلوبة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص وخصوصًا الأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض طريقة سهلة وسريعة لعمل الهريسة بالقشطة في المنزل لضمان الجودة والنظافة، بدلاً من شرائها من المتاجر والمحال التجارية. طريقه عمل الهريسه بالقشطه:- طريقه عمل الهريسه بالقشطه:- مكونات الهريسة:- ثلاث كؤوس سميد ناعم.

ثلاث كؤوس جوز هند ناعم.

ثلاث كؤوس من الحليب السائل.

كأس من زيت الذرة.

ثلاث بيضات.

كأسين من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

شربات بارد. مكونات القشطة:- علبتين قشطة.

أربع كؤوس من اللبن السائل.

خمس ملاعق نشا. طريقة التحضير:- لتحضير القشطة نحضر وعاء ونضع به اللبن ونضعه على نار متوسطة حتى يغلي تمامًا، ثم نقوم بإذابة النشا في ماء بارد ونضيفه إلى اللبن مع الاستمرار في التقليب.

ثم نضيف علبتي القشطة على هذا الخليط مع التقليب، ونتركه حتى يبدأ في الغليان، ثم نقوم بخفق هذا الخليط جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي.

لتحضير الهريسة نحضر وعاء عميق ونضع به السميد ونضيف له البيكنج بودر وجوز الهند والسكر والفانيليا ونقلبهم معًا جيدًا.

ثم نقوم بإضافة البيض والحليب والزيت ونستمر في خلط كل المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس جيدًا، ثم نترك الخليط حوالي 15 دقيقة تقريبًا.

ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالقليل من الزيت أو الدقيق الأبيض ونضع بها نصف كمية خليط السميد، ثم نقوم بفرد القشطة على هذه الطبقة حتى تتشكل طبقة رقيقة متساوية.

ثم نضيف الكمية المتبقية من خليط السميد على طبقة القشطة.

ثم ندخل صينية الهريسة إلى فرن ساخن مسبقًا بحرارة 180 درجة مئوية، ونتركها حتى تمام النضج، ويمكن اختبار نضج الهريسة من خلال وضع عود خشبي بداخلها.

بعد أن تنضج الهريسة جيدًا نشعل الشواية حتى نحصل على وجه لونه ذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونسكب فوقها الشربات البارد ونزينها بالفستق. مكونات القشطة:-طريقة التحضير:- الوسوم

طريقه عمل الهريسه بالقشطه ، من أشهى وألذ الحلويات الشرقية التي ترغب كل ربة منزل في معرفتها، حيث أنها من الوصفات المطلوبة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص وخصوصًا الأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض طريقة سهلة وسريعة لعمل الهريسة بالقشطة في المنزل لضمان الجودة والنظافة، بدلاً من شرائها من المتاجر والمحال التجارية. طريقه عمل الهريسه بالقشطه:- طريقه عمل الهريسه بالقشطه:- مكونات الهريسة:- ثلاث كؤوس سميد ناعم.

ثلاث كؤوس جوز هند ناعم.

ثلاث كؤوس من الحليب السائل.

كأس من زيت الذرة.

ثلاث بيضات.

كأسين من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

شربات بارد. مكونات القشطة:- علبتين قشطة.

أربع كؤوس من اللبن السائل.

خمس ملاعق نشا. طريقة التحضير:- لتحضير القشطة نحضر وعاء ونضع به اللبن ونضعه على نار متوسطة حتى يغلي تمامًا، ثم نقوم بإذابة النشا في ماء بارد ونضيفه إلى اللبن مع الاستمرار في التقليب.

ثم نضيف علبتي القشطة على هذا الخليط مع التقليب، ونتركه حتى يبدأ في الغليان، ثم نقوم بخفق هذا الخليط جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي.

لتحضير الهريسة نحضر وعاء عميق ونضع به السميد ونضيف له البيكنج بودر وجوز الهند والسكر والفانيليا ونقلبهم معًا جيدًا.

ثم نقوم بإضافة البيض والحليب والزيت ونستمر في خلط كل المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس جيدًا، ثم نترك الخليط حوالي 15 دقيقة تقريبًا.

ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالقليل من الزيت أو الدقيق الأبيض ونضع بها نصف كمية خليط السميد، ثم نقوم بفرد القشطة على هذه الطبقة حتى تتشكل طبقة رقيقة متساوية.

ثم نضيف الكمية المتبقية من خليط السميد على طبقة القشطة.

ثم ندخل صينية الهريسة إلى فرن ساخن مسبقًا بحرارة 180 درجة مئوية، ونتركها حتى تمام النضج، ويمكن اختبار نضج الهريسة من خلال وضع عود خشبي بداخلها.

بعد أن تنضج الهريسة جيدًا نشعل الشواية حتى نحصل على وجه لونه ذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونسكب فوقها الشربات البارد ونزينها بالفستق. مكونات القشطة:-طريقة التحضير:-

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