طريقة عمل عجينة “القطايف” في البيت 40 حبة قطايف في أقل من 30 دقيقة

مع قدوم شهر رمضان المبارك، تبحث الكثير من الأمهات والفنانات في المطبخ عن طريقة عمل القطايف، وتعتبر القطايف واحدة من الحلويات الأساسية بعد الفطور في رمضان، وسنقدم لكي اليوم طريقة لعمل عجينة القطايف بسهولة في المنزل، أحلى من عجينة القطايف الخاصة بالمخابز، وستكون عجينة القطايف اليوم طرية بدون تشققات وستكون بلون أشقر وبطعم لا يقاوم، تابعي معي لتتعرفي على طريقة عمل عجينة القطايف في البيت.

طريقة عمل عجينة القطايف في البيت

ستحتاجين بالإضافة إلى المكونات التي سنذكرها لعمل عجينة القطايف في البيت إلى خلاط كهربائي، وستحتاجين إلى مقلاة ذات سطح غير ملتصق (تيفال)، بالإضافة إلى فنجان قهوة صغير، وستحتاجين للمقادير الآتية.

2 كوب من الدقيق (الطحين).

نصف 1/2 كوب من السميد ناعم أو خشن.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا.

1 ملعقة صغيرة من البايكنج باودر.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة.

3 كوب من الماء.

أضيفي 3 أكواب من الماء إلى الخلاط الكهربائي.

أضيفي عليهم السكر مع الفانيليا.

أضيفي إليهم البايكنج باودر مع الخميرة.

أضيفي عليهم كوب السميد.

أضيفي عليهم كوب من الدقيق (الطحين).

شغلي الخلاط لمدة 30 ثانية بالضبط.

أضيفي الكوب المتبقي من الطحين إلى الخليط.

شغلي الخلاط مرة أخرى لمدة دقيقة.

صبي الخليط في دروق وغطيه بكيس بلاستيكي أو سلوفان لمدة ربع ساعة.

قومي بتسخين المقلاة التيفال لمدة 30 ثانية على نار عالية.

أحضري فنجان القهوة وصبي به خليط القطايف وصبي الفنجان في المقلاة.

ثم قومي بتسوية كل حبة ستظهر بها نتوءات وعندما تختفي هذه النتوءات تكون العجينة قد نضجت اخرجيها وقومي بعمل حبة أخرى حتى تنتهي الكمية الموجودة.

مقادير عمل عجينة القطايفخطوات عمل القطايف في البيت

وهكذا تكوني قد تعرفتي على طريقة عمل عجينة القطايف في البيت، ذات لون رائع وطعم رائع وهشة ولذيذة وفي مدة قصيرة، لتتعرفي على طريقة عمل بلح الشام في البيت اضغطي على الرابط أسهل طريقة لعمل بلح الشام مقرمشة وهشة من الداخل في المنزل، ولكي تتعرفي على طريقة عمل الدونات في المنزل بطعم روعة اضغطي على الرابط طريقة عمل الدونات في المنزل سهلة ولذيذة، نتمنى أن تكوني قد استفدتي من المقال في موقعك ثقفني، بصحة وعافية.